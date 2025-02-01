https://ria.ru/20250201/sirija-1996818932.html

На севере Сирии взорвалась заминированная машина, погибли три человека

На севере Сирии взорвалась заминированная машина, погибли три человека - РИА Новости, 01.02.2025

На севере Сирии взорвалась заминированная машина, погибли три человека

Жертвами взрыва заминированного автомобиля в городе Манбидж на севере Сирии стали три человека, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на главу... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T18:30:00+03:00

2025-02-01T18:30:00+03:00

2025-02-01T18:30:00+03:00

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БЕЙРУТ, 1 фев - РИА Новости. Жертвами взрыва заминированного автомобиля в городе Манбидж на севере Сирии стали три человека, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на главу государственной больницы Манбиджа. "Три человека погибли и несколько получили ранения в результате подрыва заминированной машины в центре города Манбидж на северо-востоке провинции Алеппо", - сообщает телеканал. В районе Манбиджа продолжаются вооруженные столкновения между курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС поддерживаемые США с одной стороны и отрядами так называемой "Сирийской национальной армии" (СНА), поддерживаемой турецкими силами, с другой. Курдские формирования СДС на северо-востоке Сирии после начала сирийского кризиса в 2011 году объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Курдские формирования не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при руководстве бывшего президента страны Башара Асада и сохраняли свой военный потенциал при поддержки присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), взяв под контроль среди прочего ключевые месторождения нефти и газа в Сирии. В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, после чего подразделения правительственных сил вышли из города. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, дав указание передать власть мирным путем. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, который с января 2024 года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб так называемое правительство спасения, объявил о своем назначении главой сирийского правительства переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20250131/centcom-1996519041.html

https://ria.ru/20240331/siriya-1936892473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, справки, сирия, сша, алеппо, башар асад, сирийские демократические силы