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На севере Сирии взорвалась заминированная машина, погибли три человека - РИА Новости, 01.02.2025
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18:30 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/sirija-1996818932.html
На севере Сирии взорвалась заминированная машина, погибли три человека
На севере Сирии взорвалась заминированная машина, погибли три человека - РИА Новости, 01.02.2025
На севере Сирии взорвалась заминированная машина, погибли три человека
Жертвами взрыва заминированного автомобиля в городе Манбидж на севере Сирии стали три человека, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на главу... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T18:30:00+03:00
2025-02-01T18:30:00+03:00
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БЕЙРУТ, 1 фев - РИА Новости. Жертвами взрыва заминированного автомобиля в городе Манбидж на севере Сирии стали три человека, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на главу государственной больницы Манбиджа. "Три человека погибли и несколько получили ранения в результате подрыва заминированной машины в центре города Манбидж на северо-востоке провинции Алеппо", - сообщает телеканал. В районе Манбиджа продолжаются вооруженные столкновения между курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС поддерживаемые США с одной стороны и отрядами так называемой "Сирийской национальной армии" (СНА), поддерживаемой турецкими силами, с другой. Курдские формирования СДС на северо-востоке Сирии после начала сирийского кризиса в 2011 году объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Курдские формирования не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при руководстве бывшего президента страны Башара Асада и сохраняли свой военный потенциал при поддержки присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), взяв под контроль среди прочего ключевые месторождения нефти и газа в Сирии. В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, после чего подразделения правительственных сил вышли из города. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, дав указание передать власть мирным путем. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, который с января 2024 года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб так называемое правительство спасения, объявил о своем назначении главой сирийского правительства переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20250131/centcom-1996519041.html
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в мире, справки, сирия, сша, алеппо, башар асад, сирийские демократические силы
В мире, Справки, Сирия, США, Алеппо, Башар Асад, Сирийские демократические силы
На севере Сирии взорвалась заминированная машина, погибли три человека

Al Mayadeen: при взрыве автомобиля в сирийском Манбидже погибли три человека

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГород Манбидж в сирийской провинции Алеппо
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 1 фев - РИА Новости. Жертвами взрыва заминированного автомобиля в городе Манбидж на севере Сирии стали три человека, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на главу государственной больницы Манбиджа.
«
"Три человека погибли и несколько получили ранения в результате подрыва заминированной машины в центре города Манбидж на северо-востоке провинции Алеппо", - сообщает телеканал.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
В США заявили о ликвидации главаря группировки "Хуррас ад-Дин" в Сирии
31 января, 04:14
В районе Манбиджа продолжаются вооруженные столкновения между курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС поддерживаемые США с одной стороны и отрядами так называемой "Сирийской национальной армии" (СНА), поддерживаемой турецкими силами, с другой.
Курдские формирования СДС на северо-востоке Сирии после начала сирийского кризиса в 2011 году объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Курдские формирования не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при руководстве бывшего президента страны Башара Асада и сохраняли свой военный потенциал при поддержки присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), взяв под контроль среди прочего ключевые месторождения нефти и газа в Сирии.
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, после чего подразделения правительственных сил вышли из города. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, дав указание передать власть мирным путем. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, который с января 2024 года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб так называемое правительство спасения, объявил о своем назначении главой сирийского правительства переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
Дым на месте взрыва в Сирии - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
В Сирии при взрыве автомобиля погибли семь человек, пишут СМИ
31 марта 2024, 01:58
 
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