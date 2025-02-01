Едем в Сибирь! Где искать настоящую русскую зиму и интересный отдых
Красноярский край — второй по размерам регион страны после Якутии. На его территории поместились бы десять Великобританий и четыре Франции.
Зима тут самая настоящая, минус 20 — не редкость. Горы под шапками снега, Енисей — дымящийся и не замерзающий в черте города.
Красноярский край — второй по размерам регион страны после Якутии. На его территории поместились бы десять Великобританий и четыре Франции.
Зима тут самая настоящая, минус 20 — не редкость. Горы под шапками снега, Енисей — дымящийся и не замерзающий в черте города.
Наиболее известные достопримечательности столицы края попали на десятирублевую купюру 1997 года. С одной стороны — ГЭС, на строительстве которой побывал первый космонавт Юрий Гагарин.
Наиболее известные достопримечательности столицы края попали на десятирублевую купюру 1997 года. С одной стороны — ГЭС, на строительстве которой побывал первый космонавт Юрий Гагарин.
На другой — Коммунальный мост над Енисеем. Построен в 1961 году, а в 2018-м там сделали подсветку.
Рядом — изображение часовни Святой Параскевы Пятницы, которая стоит на вершине Караульной горы. Тут лучшая смотровая площадка.
На другой — Коммунальный мост над Енисеем. Построен в 1961 году, а в 2018-м там сделали подсветку.
Рядом — изображение часовни Святой Параскевы Пятницы, которая стоит на вершине Караульной горы. Тут лучшая смотровая площадка.
Николаевскую сопку еще называют Гремячей, высота — 505 метров. Там стоит телевышка, есть смотровая площадка и горнолыжный комплекс, где в 2019 году проходила Зимняя универсиада.
В 2022-м здесь же воздвигли самый высокий в стране (100 метров) флагшток с флагом России.
Николаевскую сопку еще называют Гремячей, высота — 505 метров. Там стоит телевышка, есть смотровая площадка и горнолыжный комплекс, где в 2019 году проходила Зимняя универсиада.
В 2022-м здесь же воздвигли самый высокий в стране (100 метров) флагшток с флагом России.
В 20 минутах езды от города — парк "Красноярские столбы". Смотровые площадки (местные называют их "видовки"), подъемник. Многие столбы забавно называются — Дед, Бабка, Внук, Перья, Дикарь.
В 20 минутах езды от города — парк "Красноярские столбы". Смотровые площадки (местные называют их "видовки"), подъемник. Многие столбы забавно называются — Дед, Бабка, Внук, Перья, Дикарь.
Новосибирск — третий по населению город России после двух столиц. Зима там всегда суровая, морозная и снежная.
Новосибирск — третий по населению город России после двух столиц. Зима там всегда суровая, морозная и снежная.
Оперный театр на главной площади — крупнейший в стране. Купол — уникальная конструкция без ферм и колонн. Его высота — 35 метров, диаметр — 60. На сцене помещается тысяча артистов, зал — на две тысячи зрителей. Сюда можно прийти не только на спектакль, но и на экскурсию. Отличный вариант провести время в морозный день!
Оперный театр на главной площади — крупнейший в стране. Купол — уникальная конструкция без ферм и колонн. Его высота — 35 метров, диаметр — 60. На сцене помещается тысяча артистов, зал — на две тысячи зрителей. Сюда можно прийти не только на спектакль, но и на экскурсию. Отличный вариант провести время в морозный день!
С Михайловской набережной открывается вид на Обь. Летом тут кораблики и колесо обозрения. Зимой — каток и ледовый городок с горками.
С Михайловской набережной открывается вид на Обь. Летом тут кораблики и колесо обозрения. Зимой — каток и ледовый городок с горками.
В зоопарке имени Р. А. Шило предлагают зимний вариант прогулочного маршрута. Вы увидите пингвинов, заглянете в павильон к мелким приматам и на цокольный этаж — там рептилии, кустарниковые собаки, аквариумы с рыбами. Птиц на Лебедином озере сейчас нет, зато полно белок. Белые медведи Кай и Герда также почти все время проводят на улице, принимая снежные ванны, говорится на сайте зоопарка. Если не очень холодно, то наружу выходят даже бенгальские тигры.
В зоопарке имени Р. А. Шило предлагают зимний вариант прогулочного маршрута. Вы увидите пингвинов, заглянете в павильон к мелким приматам и на цокольный этаж — там рептилии, кустарниковые собаки, аквариумы с рыбами. Птиц на Лебедином озере сейчас нет, зато полно белок. Белые медведи Кай и Герда также почти все время проводят на улице, принимая снежные ванны, говорится на сайте зоопарка. Если не очень холодно, то наружу выходят даже бенгальские тигры.
Есть и необычные зимние развлечения. Например, покататься на льду водохранилища Новосибирской ГЭС не только на коньках, но и на велосипедах.
Летом здесь — прекрасно оборудованные песчаные пляжи. Местные даже называют это место Обским морем.
Есть и необычные зимние развлечения. Например, покататься на льду водохранилища Новосибирской ГЭС не только на коньках, но и на велосипедах.
Летом здесь — прекрасно оборудованные песчаные пляжи. Местные даже называют это место Обским морем.
В Тюмени зима тоже холодная и снежная. При этом в городе приятно гулять, он красиво подсвечен. Зайдите в Сквер сибирских кошек — пешеходное пространство с позолоченными скульптурами спасительниц предметов искусства в блокадном Ленинграде.
Симпатичные купеческие особняки — на главной пешеходной улице Дзержинского. В них кафе, магазины, сувенирные лавки. А об истории и быте местных купеческих семей рассказывают в музее "Усадьба Колокольниковых".
В Тюмени зима тоже холодная и снежная. При этом в городе приятно гулять, он красиво подсвечен. Зайдите в Сквер сибирских кошек — пешеходное пространство с позолоченными скульптурами спасительниц предметов искусства в блокадном Ленинграде.
Симпатичные купеческие особняки — на главной пешеходной улице Дзержинского. В них кафе, магазины, сувенирные лавки. А об истории и быте местных купеческих семей рассказывают в музее "Усадьба Колокольниковых".
Набережная реки Туры в Тюмени — единственная в стране четырехуровневая. С нее открывается вид на пешеходный вантовый Мост влюбленных, который вечером подсвечивается, меняя цвет. Это визитная карточка города.
Набережная реки Туры в Тюмени — единственная в стране четырехуровневая. С нее открывается вид на пешеходный вантовый Мост влюбленных, который вечером подсвечивается, меняя цвет. Это визитная карточка города.
Самый популярный вид досуга в регионе зимой — купание в термальных источниках. Их более 20. Пять лет назад Тюмень даже получила звание столицы термальных вод России.
В воде под открытым небом комфортно и зимой: температура во многих бассейнах — около 40 градусов, холода не чувствуется. Над поверхностью в клубах пара — головы отдыхающих в шапках.
Самый популярный вид досуга в регионе зимой — купание в термальных источниках. Их более 20. Пять лет назад Тюмень даже получила звание столицы термальных вод России.
В воде под открытым небом комфортно и зимой: температура во многих бассейнах — около 40 градусов, холода не чувствуется. Над поверхностью в клубах пара — головы отдыхающих в шапках.