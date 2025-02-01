Едем в Сибирь! Где искать настоящую русскую зиму и интересный отдых

Красноярский край — второй по размерам регион страны после Якутии. На его территории поместились бы десять Великобританий и четыре Франции.

Зима тут самая настоящая, минус 20 — не редкость. Горы под шапками снега, Енисей — дымящийся и не замерзающий в черте города.