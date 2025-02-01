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Едем в Сибирь! Где искать настоящую русскую зиму и интересный отдых - РИА Новости, 01.02.2025
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Туризм
 
08:00 01.02.2025 (обновлено: 08:04 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/sibir-1994154750.html
Едем в Сибирь! Где искать настоящую русскую зиму и интересный отдых
Едем в Сибирь! Где искать настоящую русскую зиму и интересный отдых - РИА Новости, 01.02.2025
Едем в Сибирь! Где искать настоящую русскую зиму и интересный отдых
Зима в Москве сильно напоминает март, а порой и апрель. Сугробы растаяли, вместо снега — дождь. Но в России есть места, где сохраняется привычная смена сезонов. РИА Новости, 01.02.2025
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Зима в Москве сильно напоминает март, а порой и апрель. Сугробы растаяли, вместо снега — дождь. Но в России есть места, где сохраняется привычная смена сезонов. Сибирь — отличный вариант для поездки. Чем заняться в Красноярске, Новосибирске и Тюмени — в фотоленте РИА Новости.
красноярск
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Едем в Сибирь! Где искать настоящую русскую зиму и интересный отдых

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Зима в Москве сильно напоминает март, а порой и апрель. Сугробы растаяли, вместо снега — дождь. Но в России есть места, где сохраняется привычная смена сезонов. Сибирь — отличный вариант для поездки. Чем заняться в Красноярске, Новосибирске и Тюмени — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Красноярский край — второй по размерам регион страны после Якутии. На его территории поместились бы десять Великобританий и четыре Франции.

Зима тут самая настоящая, минус 20 — не редкость. Горы под шапками снега, Енисей — дымящийся и не замерзающий в черте города.

Вид на кварталы Октябрьского и Свердловского районов города во время заката с Николаевской сопки - самой высокой географической точки в черте Красноярска

Красноярский край — второй по размерам регион страны после Якутии. На его территории поместились бы десять Великобританий и четыре Франции.

Зима тут самая настоящая, минус 20 — не редкость. Горы под шапками снега, Енисей — дымящийся и не замерзающий в черте города.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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1 из 13
© Фото : public domain

Наиболее известные достопримечательности столицы края попали на десятирублевую купюру 1997 года. С одной стороны — ГЭС, на строительстве которой побывал первый космонавт Юрий Гагарин.

Купюра достоинством в десять рублей

Наиболее известные достопримечательности столицы края попали на десятирублевую купюру 1997 года. С одной стороны — ГЭС, на строительстве которой побывал первый космонавт Юрий Гагарин.

© Фото : public domain
2 из 13
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На другой — Коммунальный мост над Енисеем. Построен в 1961 году, а в 2018-м там сделали подсветку.

Рядом — изображение часовни Святой Параскевы Пятницы, которая стоит на вершине Караульной горы. Тут лучшая смотровая площадка.

Автомобильный Коммунальный мост через реку Енисей в Красноярске

На другой — Коммунальный мост над Енисеем. Построен в 1961 году, а в 2018-м там сделали подсветку.

Рядом — изображение часовни Святой Параскевы Пятницы, которая стоит на вершине Караульной горы. Тут лучшая смотровая площадка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 13
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Николаевскую сопку еще называют Гремячей, высота — 505 метров. Там стоит телевышка, есть смотровая площадка и горнолыжный комплекс, где в 2019 году проходила Зимняя универсиада.

В 2022-м здесь же воздвигли самый высокий в стране (100 метров) флагшток с флагом России.

Люди во время заката на смотровой площадке Николаевской сопки - самой высокой географической точки в черте города Красноярска

Николаевскую сопку еще называют Гремячей, высота — 505 метров. Там стоит телевышка, есть смотровая площадка и горнолыжный комплекс, где в 2019 году проходила Зимняя универсиада.

В 2022-м здесь же воздвигли самый высокий в стране (100 метров) флагшток с флагом России.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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4 из 13
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

В 20 минутах езды от города — парк "Красноярские столбы". Смотровые площадки (местные называют их "видовки"), подъемник. Многие столбы забавно называются — Дед, Бабка, Внук, Перья, Дикарь.

Сиенитовая скала Первый Столб в сибирской тайге в национальном парке Столбы в Красноярском крае

В 20 минутах езды от города — парк "Красноярские столбы". Смотровые площадки (местные называют их "видовки"), подъемник. Многие столбы забавно называются — Дед, Бабка, Внук, Перья, Дикарь.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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5 из 13
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Новосибирск — третий по населению город России после двух столиц. Зима там всегда суровая, морозная и снежная.

Девушка во время мороза в Новосибирске

Новосибирск — третий по населению город России после двух столиц. Зима там всегда суровая, морозная и снежная.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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6 из 13
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Оперный театр на главной площади — крупнейший в стране. Купол — уникальная конструкция без ферм и колонн. Его высота — 35 метров, диаметр — 60. На сцене помещается тысяча артистов, зал — на две тысячи зрителей. Сюда можно прийти не только на спектакль, но и на экскурсию. Отличный вариант провести время в морозный день!

Новосибирский театр оперы и балета

Оперный театр на главной площади — крупнейший в стране. Купол — уникальная конструкция без ферм и колонн. Его высота — 35 метров, диаметр — 60. На сцене помещается тысяча артистов, зал — на две тысячи зрителей. Сюда можно прийти не только на спектакль, но и на экскурсию. Отличный вариант провести время в морозный день!

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 13
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

С Михайловской набережной открывается вид на Обь. Летом тут кораблики и колесо обозрения. Зимой — каток и ледовый городок с горками.

Прохожие на Михайловской набережной в Новосибирске

С Михайловской набережной открывается вид на Обь. Летом тут кораблики и колесо обозрения. Зимой — каток и ледовый городок с горками.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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8 из 13
© РИА Новости / Павел Комаров

В зоопарке имени Р. А. Шило предлагают зимний вариант прогулочного маршрута. Вы увидите пингвинов, заглянете в павильон к мелким приматам и на цокольный этаж — там рептилии, кустарниковые собаки, аквариумы с рыбами. Птиц на Лебедином озере сейчас нет, зато полно белок. Белые медведи Кай и Герда также почти все время проводят на улице, принимая снежные ванны, говорится на сайте зоопарка. Если не очень холодно, то наружу выходят даже бенгальские тигры.

Новосибирский зоопарк

В зоопарке имени Р. А. Шило предлагают зимний вариант прогулочного маршрута. Вы увидите пингвинов, заглянете в павильон к мелким приматам и на цокольный этаж — там рептилии, кустарниковые собаки, аквариумы с рыбами. Птиц на Лебедином озере сейчас нет, зато полно белок. Белые медведи Кай и Герда также почти все время проводят на улице, принимая снежные ванны, говорится на сайте зоопарка. Если не очень холодно, то наружу выходят даже бенгальские тигры.

© РИА Новости / Павел Комаров
9 из 13
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Есть и необычные зимние развлечения. Например, покататься на льду водохранилища Новосибирской ГЭС не только на коньках, но и на велосипедах.

Летом здесь — прекрасно оборудованные песчаные пляжи. Местные даже называют это место Обским морем.

Замерзшее Новосибирское водохранилище

Есть и необычные зимние развлечения. Например, покататься на льду водохранилища Новосибирской ГЭС не только на коньках, но и на велосипедах.

Летом здесь — прекрасно оборудованные песчаные пляжи. Местные даже называют это место Обским морем.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 13
© Фото предоставлено Visit Tyumen

В Тюмени зима тоже холодная и снежная. При этом в городе приятно гулять, он красиво подсвечен. Зайдите в Сквер сибирских кошек — пешеходное пространство с позолоченными скульптурами спасительниц предметов искусства в блокадном Ленинграде.

Симпатичные купеческие особняки — на главной пешеходной улице Дзержинского. В них кафе, магазины, сувенирные лавки. А об истории и быте местных купеческих семей рассказывают в музее "Усадьба Колокольниковых".

Пешеходный бульвар в Тюмени

В Тюмени зима тоже холодная и снежная. При этом в городе приятно гулять, он красиво подсвечен. Зайдите в Сквер сибирских кошек — пешеходное пространство с позолоченными скульптурами спасительниц предметов искусства в блокадном Ленинграде.

Симпатичные купеческие особняки — на главной пешеходной улице Дзержинского. В них кафе, магазины, сувенирные лавки. А об истории и быте местных купеческих семей рассказывают в музее "Усадьба Колокольниковых".

© Фото предоставлено Visit Tyumen
11 из 13
© Фото предоставлено Visit Tyumen

Набережная реки Туры в Тюмени — единственная в стране четырехуровневая. С нее открывается вид на пешеходный вантовый Мост влюбленных, который вечером подсвечивается, меняя цвет. Это визитная карточка города.

Набережная и мост в Тюмени

Набережная реки Туры в Тюмени — единственная в стране четырехуровневая. С нее открывается вид на пешеходный вантовый Мост влюбленных, который вечером подсвечивается, меняя цвет. Это визитная карточка города.

© Фото предоставлено Visit Tyumen
12 из 13
© Фото предоставлено Visit Tyumen

Самый популярный вид досуга в регионе зимой — купание в термальных источниках. Их более 20. Пять лет назад Тюмень даже получила звание столицы термальных вод России.

В воде под открытым небом комфортно и зимой: температура во многих бассейнах — около 40 градусов, холода не чувствуется. Над поверхностью в клубах пара — головы отдыхающих в шапках.

Тюмень, термальный источник Ингала

Самый популярный вид досуга в регионе зимой — купание в термальных источниках. Их более 20. Пять лет назад Тюмень даже получила звание столицы термальных вод России.

В воде под открытым небом комфортно и зимой: температура во многих бассейнах — около 40 градусов, холода не чувствуется. Над поверхностью в клубах пара — головы отдыхающих в шапках.

© Фото предоставлено Visit Tyumen
13 из 13
 
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