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В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 01.02.2025
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08:58 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/serija-1996756435.html
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 01.02.2025
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Две серии взрывов прогремели в Хмельницкой области на западе Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T08:58:00+03:00
2025-02-01T08:58:00+03:00
в мире
хмельницкая область
украина
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Две серии взрывов прогремели в Хмельницкой области на западе Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". В субботу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Местные СМИ сообщили о сериях взрывов в Киевской и Полтавской областях на фоне масштабной воздушной тревоги. "В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов... В Хмельницкой области снова слышны звуки взрывов", - говорится в сообщениях Telegram-канале "Общественного", опубликованных в с разницей в шесть минут.
https://ria.ru/20250201/vzryvy-1996742573.html
хмельницкая область
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в мире, хмельницкая область, украина, полтавская область
В мире, Хмельницкая область, Украина, Полтавская область
В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области прогремели две серии взрывов

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Две серии взрывов прогремели в Хмельницкой области на западе Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное".
В субботу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Местные СМИ сообщили о сериях взрывов в Киевской и Полтавской областях на фоне масштабной воздушной тревоги.
Хмельницкой области были слышны звуки взрывов... В Хмельницкой области снова слышны звуки взрывов", - говорится в сообщениях Telegram-канале "Общественного", опубликованных в с разницей в шесть минут.
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
В Киеве прогремели взрывы
02:31
 
В миреХмельницкая областьУкраинаПолтавская область
 
 
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