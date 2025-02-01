https://ria.ru/20250201/serija-1996756435.html

В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 01.02.2025

В Хмельницкой области прогремели взрывы

Две серии взрывов прогремели в Хмельницкой области на западе Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T08:58:00+03:00

2025-02-01T08:58:00+03:00

2025-02-01T08:58:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Две серии взрывов прогремели в Хмельницкой области на западе Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". В субботу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Местные СМИ сообщили о сериях взрывов в Киевской и Полтавской областях на фоне масштабной воздушной тревоги. "В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов... В Хмельницкой области снова слышны звуки взрывов", - говорится в сообщениях Telegram-канале "Общественного", опубликованных в с разницей в шесть минут.

https://ria.ru/20250201/vzryvy-1996742573.html

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Варвара Скокшина

в мире, хмельницкая область, украина, полтавская область