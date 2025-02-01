https://ria.ru/20250201/serija-1996756435.html
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 01.02.2025
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Две серии взрывов прогремели в Хмельницкой области на западе Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T08:58:00+03:00
2025-02-01T08:58:00+03:00
2025-02-01T08:58:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Две серии взрывов прогремели в Хмельницкой области на западе Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". В субботу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Местные СМИ сообщили о сериях взрывов в Киевской и Полтавской областях на фоне масштабной воздушной тревоги. "В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов... В Хмельницкой области снова слышны звуки взрывов", - говорится в сообщениях Telegram-канале "Общественного", опубликованных в с разницей в шесть минут.
https://ria.ru/20250201/vzryvy-1996742573.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, хмельницкая область, украина, полтавская область
В мире, Хмельницкая область, Украина, Полтавская область
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели две серии взрывов