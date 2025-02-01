На Украине задержали призывавших к уклонению от мобилизации
СБУ задержала 5 членов "Рабочего фронта" за призывы к уклонению от службы в ВСУ
© AP Photo / Felipe DanaСотрудники Службы безопасности Украины
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудники Службы безопасности Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании пяти членов организации "Рабочий фронт Украины", которые, по ее данным, пытались создать подпольные "солдатские комитеты" при участии военнослужащих и военнообязанных, а также призывали к дезертирству и уклонению от службы в ВСУ.
«
"Фигуранты призывали граждан призывного возраста уклоняться от мобилизации, а действующих военнослужащих - не выполнять приказы командиров и совершать дезертирство. Агитаторы предлагали украинским (военным - ред.) объединяться в так называемые солдатские комитеты для коллективного отказа от участия в боевых действиях на фронте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ,
Согласно сообщению, активисты массово расклеивали на улицах украинских городов агитационные листовки с призывами к срыву мобилизации. Подозреваемых задержали в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях, ими оказались местные жители в возрасте от 20 до 32 лет.
Экс-подполковник СБУ назвал причину увеличения числа бегущих с Украины
24 июля 2024, 03:21