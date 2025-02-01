https://ria.ru/20250201/sbu-1996817562.html

На Украине задержали призывавших к уклонению от мобилизации

На Украине задержали призывавших к уклонению от мобилизации - РИА Новости, 01.02.2025

На Украине задержали призывавших к уклонению от мобилизации

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании пяти членов организации "Рабочий фронт Украины", которые, по ее данным, пытались создать подпольные... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T18:15:00+03:00

2025-02-01T18:15:00+03:00

2025-02-01T18:15:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании пяти членов организации "Рабочий фронт Украины", которые, по ее данным, пытались создать подпольные "солдатские комитеты" при участии военнослужащих и военнообязанных, а также призывали к дезертирству и уклонению от службы в ВСУ. "Фигуранты призывали граждан призывного возраста уклоняться от мобилизации, а действующих военнослужащих - не выполнять приказы командиров и совершать дезертирство. Агитаторы предлагали украинским (военным - ред.) объединяться в так называемые солдатские комитеты для коллективного отказа от участия в боевых действиях на фронте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ, Согласно сообщению, активисты массово расклеивали на улицах украинских городов агитационные листовки с призывами к срыву мобилизации. Подозреваемых задержали в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях, ими оказались местные жители в возрасте от 20 до 32 лет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, украина