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На Украине задержали призывавших к уклонению от мобилизации - РИА Новости, 01.02.2025
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18:15 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/sbu-1996817562.html
На Украине задержали призывавших к уклонению от мобилизации
На Украине задержали призывавших к уклонению от мобилизации - РИА Новости, 01.02.2025
На Украине задержали призывавших к уклонению от мобилизации
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании пяти членов организации "Рабочий фронт Украины", которые, по ее данным, пытались создать подпольные... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T18:15:00+03:00
2025-02-01T18:15:00+03:00
в мире
харьковская область
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании пяти членов организации "Рабочий фронт Украины", которые, по ее данным, пытались создать подпольные "солдатские комитеты" при участии военнослужащих и военнообязанных, а также призывали к дезертирству и уклонению от службы в ВСУ. "Фигуранты призывали граждан призывного возраста уклоняться от мобилизации, а действующих военнослужащих - не выполнять приказы командиров и совершать дезертирство. Агитаторы предлагали украинским (военным - ред.) объединяться в так называемые солдатские комитеты для коллективного отказа от участия в боевых действиях на фронте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ, Согласно сообщению, активисты массово расклеивали на улицах украинских городов агитационные листовки с призывами к срыву мобилизации. Подозреваемых задержали в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях, ими оказались местные жители в возрасте от 20 до 32 лет.
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в мире, харьковская область, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, украина
В мире, Харьковская область, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Украина
На Украине задержали призывавших к уклонению от мобилизации

СБУ задержала 5 членов "Рабочего фронта" за призывы к уклонению от службы в ВСУ

© AP Photo / Felipe DanaСотрудники Службы безопасности Украины
Сотрудники Службы безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудники Службы безопасности Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании пяти членов организации "Рабочий фронт Украины", которые, по ее данным, пытались создать подпольные "солдатские комитеты" при участии военнослужащих и военнообязанных, а также призывали к дезертирству и уклонению от службы в ВСУ.
«
"Фигуранты призывали граждан призывного возраста уклоняться от мобилизации, а действующих военнослужащих - не выполнять приказы командиров и совершать дезертирство. Агитаторы предлагали украинским (военным - ред.) объединяться в так называемые солдатские комитеты для коллективного отказа от участия в боевых действиях на фронте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ,
Согласно сообщению, активисты массово расклеивали на улицах украинских городов агитационные листовки с призывами к срыву мобилизации. Подозреваемых задержали в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях, ими оказались местные жители в возрасте от 20 до 32 лет.
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