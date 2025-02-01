Из разбившихся в Вашингтоне самолета и вертолета извлекли все самописцы
Следователи извлекли все самописцы из разбившихся в США самолета и вертолета
© Фото : U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor BaconМесто крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
© Фото : U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor Bacon
Место крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Следователи извлекли все самописцы из разбившихся над Вашингтоном самолета и вертолета, они находятся в "хорошем" состоянии, заявил представитель Национального совета безопасности на транспорте США (NTSB), который проводит расследование происшествия.
"Вчера вечером мы извлекли из CRJ (самолета - ред.) два отдельных самописца. Один был самописцем данных полета. Он был в том состоянии, которое мы считаем хорошим", - сообщил он на брифинге.
По словам представителя властей, второй самописец записывал записи разговора пилотов, в него попала вода, однако это не является необычной ситуацией для расшифровки данных.
Что касается "черного ящика" с военного вертолета, то самописцы были объединены и следователи уверены, что с них также смогут получить все необходимые данные.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
На борту разбившегося самолета находились фигуристы, среди которых чемпионы и мировые призеры середины 1990-х годов Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которые занимались тренерской деятельностью. Ассоциация фигурного катания США подтвердила РИА Новости, что несколько фигуристов находились на борту самолета.