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Из разбившихся в Вашингтоне самолета и вертолета извлекли все самописцы - РИА Новости, 01.02.2025
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02:09 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/samopistsy-1996741765.html
Из разбившихся в Вашингтоне самолета и вертолета извлекли все самописцы
Из разбившихся в Вашингтоне самолета и вертолета извлекли все самописцы - РИА Новости, 01.02.2025
Из разбившихся в Вашингтоне самолета и вертолета извлекли все самописцы
Следователи извлекли все самописцы из разбившихся над Вашингтоном самолета и вертолета, они находятся в "хорошем" состоянии, заявил представитель Национального... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T02:09:00+03:00
2025-02-01T02:09:00+03:00
дональд трамп
рональд рейган
евгения шишкова
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Следователи извлекли все самописцы из разбившихся над Вашингтоном самолета и вертолета, они находятся в "хорошем" состоянии, заявил представитель Национального совета безопасности на транспорте США (NTSB), который проводит расследование происшествия. "Вчера вечером мы извлекли из CRJ (самолета - ред.) два отдельных самописца. Один был самописцем данных полета. Он был в том состоянии, которое мы считаем хорошим", - сообщил он на брифинге. По словам представителя властей, второй самописец записывал записи разговора пилотов, в него попала вода, однако это не является необычной ситуацией для расшифровки данных. Что касается "черного ящика" с военного вертолета, то самописцы были объединены и следователи уверены, что с них также смогут получить все необходимые данные. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет. Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину. На борту разбившегося самолета находились фигуристы, среди которых чемпионы и мировые призеры середины 1990-х годов Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которые занимались тренерской деятельностью. Ассоциация фигурного катания США подтвердила РИА Новости, что несколько фигуристов находились на борту самолета.
https://rsport.ria.ru/20250131/ssha-1996736062.html
https://ria.ru/20250131/dispetcher-1996730864.html
https://ria.ru/20250131/pentagon-1996729992.html
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дональд трамп, рональд рейган, евгения шишкова, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
Дональд Трамп, Рональд Рейган, Евгения Шишкова, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Из разбившихся в Вашингтоне самолета и вертолета извлекли все самописцы

Следователи извлекли все самописцы из разбившихся в США самолета и вертолета

© Фото : U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor BaconМесто крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
Место крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Фото : U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor Bacon
Место крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Следователи извлекли все самописцы из разбившихся над Вашингтоном самолета и вертолета, они находятся в "хорошем" состоянии, заявил представитель Национального совета безопасности на транспорте США (NTSB), который проводит расследование происшествия.
"Вчера вечером мы извлекли из CRJ (самолета - ред.) два отдельных самописца. Один был самописцем данных полета. Он был в том состоянии, которое мы считаем хорошим", - сообщил он на брифинге.
Евгения Шишкова и Вадим Наумов с сыном Максимом - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Директор американского спортклуба прокомментировал авиакатастрофу в США
Вчера, 23:51
По словам представителя властей, второй самописец записывал записи разговора пилотов, в него попала вода, однако это не является необычной ситуацией для расшифровки данных.
Что касается "черного ящика" с военного вертолета, то самописцы были объединены и следователи уверены, что с них также смогут получить все необходимые данные.
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
NBC: за столкнувшимися в США самолетом и вертолетом следил один диспетчер
Вчера, 22:52
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
На борту разбившегося самолета находились фигуристы, среди которых чемпионы и мировые призеры середины 1990-х годов Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которые занимались тренерской деятельностью. Ассоциация фигурного катания США подтвердила РИА Новости, что несколько фигуристов находились на борту самолета.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета на реке Потомак - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Пентагон засекретил имя одного военного из врезавшегося в лайнер вертолета
Вчера, 22:41
 
Дональд ТрампРональд РейганЕвгения ШишковаСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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