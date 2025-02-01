https://ria.ru/20250201/samopistsy-1996741765.html

Из разбившихся в Вашингтоне самолета и вертолета извлекли все самописцы

Из разбившихся в Вашингтоне самолета и вертолета извлекли все самописцы - РИА Новости, 01.02.2025

Из разбившихся в Вашингтоне самолета и вертолета извлекли все самописцы

Следователи извлекли все самописцы из разбившихся над Вашингтоном самолета и вертолета, они находятся в "хорошем" состоянии, заявил представитель Национального... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T02:09:00+03:00

2025-02-01T02:09:00+03:00

2025-02-01T02:09:00+03:00

дональд трамп

рональд рейган

евгения шишкова

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Следователи извлекли все самописцы из разбившихся над Вашингтоном самолета и вертолета, они находятся в "хорошем" состоянии, заявил представитель Национального совета безопасности на транспорте США (NTSB), который проводит расследование происшествия. "Вчера вечером мы извлекли из CRJ (самолета - ред.) два отдельных самописца. Один был самописцем данных полета. Он был в том состоянии, которое мы считаем хорошим", - сообщил он на брифинге. По словам представителя властей, второй самописец записывал записи разговора пилотов, в него попала вода, однако это не является необычной ситуацией для расшифровки данных. Что касается "черного ящика" с военного вертолета, то самописцы были объединены и следователи уверены, что с них также смогут получить все необходимые данные. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет. Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину. На борту разбившегося самолета находились фигуристы, среди которых чемпионы и мировые призеры середины 1990-х годов Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которые занимались тренерской деятельностью. Ассоциация фигурного катания США подтвердила РИА Новости, что несколько фигуристов находились на борту самолета.

https://rsport.ria.ru/20250131/ssha-1996736062.html

https://ria.ru/20250131/dispetcher-1996730864.html

https://ria.ru/20250131/pentagon-1996729992.html

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дональд трамп, рональд рейган, евгения шишкова, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном