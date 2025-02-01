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Разбившийся в Филадельфии самолет был медицинским, сообщают СМИ - РИА Новости, 01.02.2025
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03:56 01.02.2025 (обновлено: 04:17 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/samolet-1996746119.html
Разбившийся в Филадельфии самолет был медицинским, сообщают СМИ
Разбившийся в Филадельфии самолет был медицинским, сообщают СМИ - РИА Новости, 01.02.2025
Разбившийся в Филадельфии самолет был медицинским, сообщают СМИ
Разбившимся в американском городе Филадельфия воздушным судном был медицинский самолет модели Lear 55, он исчез с радаров через 30 секунд после взлета, сообщает РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T03:56:00+03:00
2025-02-01T04:17:00+03:00
в мире
филадельфия
пенсильвания
падение самолета в филадельфии
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Разбившимся в американском городе Филадельфия воздушным судном был медицинский самолет модели Lear 55, он исчез с радаров через 30 секунд после взлета, сообщает телеканал Fox News. "Этот самолет, как сообщается, был модели Lear 55, медицинский самолет с шестью людьми на борту", - передает корреспондент телеканала. По данным Fox News, самолет исчез с радаров спустя всего 30 секунд после взлета из аэропорта на северо-востоке Филадельфии, находясь на высоте 1600 футов (487 метров). Ранее телеканал CBS сообщил, что небольшой самолет потерпел крушение на северо-востоке города Филадельфия в штате Пенсильвания, упав на жилой массив. По данным Fox News, на борту находились шесть человек, включая двух пилотов, двух врачей, пациента и членов его семьи, которые только вылетели из местного аэропорта перед крушением. Также в результате падения воздушного судна возникла серия пожаров, часть из которых пришлась на жилые дома.
https://ria.ru/20250201/filadelfiya-1996744995.html
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в мире, филадельфия, пенсильвания, падение самолета в филадельфии
В мире, Филадельфия, Пенсильвания, Падение самолета в Филадельфии
Разбившийся в Филадельфии самолет был медицинским, сообщают СМИ

Fox News: разбившийся в Филадельфии самолет был медицинским Lear 55

© AP Photo / Matt RourkeСпасатели работают на месте происшествия после авиакатастрофы в Филадельфии
Спасатели работают на месте происшествия после авиакатастрофы в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Спасатели работают на месте происшествия после авиакатастрофы в Филадельфии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Разбившимся в американском городе Филадельфия воздушным судном был медицинский самолет модели Lear 55, он исчез с радаров через 30 секунд после взлета, сообщает телеканал Fox News.
"Этот самолет, как сообщается, был модели Lear 55, медицинский самолет с шестью людьми на борту", - передает корреспондент телеканала.
Сотрудники службы спасения работают на месте происшествия после крушения небольшого самолета в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
СМИ: при крушении самолета в Филадельфии возник ряд пожаров
03:33
По данным Fox News, самолет исчез с радаров спустя всего 30 секунд после взлета из аэропорта на северо-востоке Филадельфии, находясь на высоте 1600 футов (487 метров).
Ранее телеканал CBS сообщил, что небольшой самолет потерпел крушение на северо-востоке города Филадельфия в штате Пенсильвания, упав на жилой массив. По данным Fox News, на борту находились шесть человек, включая двух пилотов, двух врачей, пациента и членов его семьи, которые только вылетели из местного аэропорта перед крушением. Также в результате падения воздушного судна возникла серия пожаров, часть из которых пришлась на жилые дома.
Спасатели работают на месте происшествия после авиакатастрофы в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
СМИ: на борту разбившегося самолета в Филадельфии находилось шесть человек
03:26
 
В миреФиладельфияПенсильванияПадение самолета в Филадельфии
 
 
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