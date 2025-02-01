https://ria.ru/20250201/samolet-1996746119.html

Разбившийся в Филадельфии самолет был медицинским, сообщают СМИ

Разбившийся в Филадельфии самолет был медицинским, сообщают СМИ - РИА Новости, 01.02.2025

Разбившийся в Филадельфии самолет был медицинским, сообщают СМИ

Разбившимся в американском городе Филадельфия воздушным судном был медицинский самолет модели Lear 55, он исчез с радаров через 30 секунд после взлета, сообщает РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T03:56:00+03:00

2025-02-01T03:56:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Разбившимся в американском городе Филадельфия воздушным судном был медицинский самолет модели Lear 55, он исчез с радаров через 30 секунд после взлета, сообщает телеканал Fox News. "Этот самолет, как сообщается, был модели Lear 55, медицинский самолет с шестью людьми на борту", - передает корреспондент телеканала. По данным Fox News, самолет исчез с радаров спустя всего 30 секунд после взлета из аэропорта на северо-востоке Филадельфии, находясь на высоте 1600 футов (487 метров). Ранее телеканал CBS сообщил, что небольшой самолет потерпел крушение на северо-востоке города Филадельфия в штате Пенсильвания, упав на жилой массив. По данным Fox News, на борту находились шесть человек, включая двух пилотов, двух врачей, пациента и членов его семьи, которые только вылетели из местного аэропорта перед крушением. Также в результате падения воздушного судна возникла серия пожаров, часть из которых пришлась на жилые дома.

https://ria.ru/20250201/filadelfiya-1996744995.html

https://ria.ru/20250201/filadelfiya-1996744689.html

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