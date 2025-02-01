https://ria.ru/20250201/rumynija-1996840587.html

Парламент Румынии отклонил инициативу об импичменте президента

Парламент Румынии отклонил инициативу об импичменте президента - РИА Новости, 01.02.2025

Парламент Румынии отклонил инициативу об импичменте президента

Постоянное бюро парламента Румынии отклонило в субботу запрос оппозиционных партий о приостановлении полномочий президента Клауса Йоханниса, сообщает... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T22:36:00+03:00

2025-02-01T22:36:00+03:00

2025-02-01T22:36:00+03:00

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КИШИНЕВ, 1 фев - РИА Новости. Постоянное бюро парламента Румынии отклонило в субботу запрос оппозиционных партий о приостановлении полномочий президента Клауса Йоханниса, сообщает пресс-служба парламента. Запрос был подан в середине января партиями POT ("Партия молодых людей"), Альянсом за объединение Румынии (AUR) и S.O.S. Румынии. Оппозиция предложила созвать заседание для обсуждения вопроса о возможном отстранении Йоханниса с поста президента. "Предложение о приостановлении полномочий президента не соответствовало процедуре подачи, предусмотренной общим регламентом палаты депутатов и сената - документы не были поданы одновременно в постоянные бюро обеих палат парламента", - говорится в сообщении парламента. Лидер партии POT Анна-Мария Гаврилэ сообщила журналистам, что инициативу о приостановлении полномочий президента поддержал 161 парламентарий от оппозиции. Согласно конституции Румынии, президент страны может быть отстранен от должности палатой депутатов и сенатом на совместном заседании большинством голосов (234 голоса) после консультаций с Конституционным судом в случае совершения тяжких деяний, нарушающих положения конституции. Президент имеет право представить парламенту объяснения относительно вменяемых ему деяний. Мандат Йоханниса в качестве президента был завершен 21 декабря 2024 года. С тех пор он продолжает исполнять свои обязанности, пока в стране не будет избран новый глава государства. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.

https://ria.ru/20250121/rumyniya-1994840264.html

https://ria.ru/20250122/rumyniya-1994959282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, справки, румыния, сша, клаус йоханнис, кэлин джеорджеску, нато