Парламент Румынии отклонил инициативу об импичменте президента
Парламент Румынии отклонил инициативу о приостановлении полномочий президента
Президент Румынии Клаус Йоханнис. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 фев - РИА Новости. Постоянное бюро парламента Румынии отклонило в субботу запрос оппозиционных партий о приостановлении полномочий президента Клауса Йоханниса, сообщает пресс-служба парламента.
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"Предложение о приостановлении полномочий президента не соответствовало процедуре подачи, предусмотренной общим регламентом палаты депутатов и сената - документы не были поданы одновременно в постоянные бюро обеих палат парламента", - говорится в сообщении парламента.
Лидер партии POT Анна-Мария Гаврилэ сообщила журналистам, что инициативу о приостановлении полномочий президента поддержал 161 парламентарий от оппозиции.
Согласно конституции Румынии, президент страны может быть отстранен от должности палатой депутатов и сенатом на совместном заседании большинством голосов (234 голоса) после консультаций с Конституционным судом в случае совершения тяжких деяний, нарушающих положения конституции. Президент имеет право представить парламенту объяснения относительно вменяемых ему деяний.
Мандат Йоханниса в качестве президента был завершен 21 декабря 2024 года. С тех пор он продолжает исполнять свои обязанности, пока в стране не будет избран новый глава государства.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.