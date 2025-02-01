https://ria.ru/20250201/rovno-1996819161.html
На Украине в военкомате прогремел взрыв
На Украине в военкомате прогремел взрыв - РИА Новости, 01.02.2025
На Украине в военкомате прогремел взрыв
На Украине в военкомате, расположенном в городе Ровно, прогремел взрыв, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T18:32:00+03:00
2025-02-01T18:32:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. На Украине в военкомате, расположенном в городе Ровно, прогремел взрыв, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Ровно взрыв в здании областного ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.), пишут местные паблики. Предварительно, есть погибшие", — говорится в материале. Официальной информации о взрыве не поступало.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
https://ria.ru/20250130/poteri-1996326090.html
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в мире, украина, ровно, владимир зеленский
В мире, Украина, Ровно, Владимир Зеленский
На Украине в военкомате прогремел взрыв
На Украине в городе Ровно в военкомате прогремел взрыв, есть погибшие