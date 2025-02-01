https://ria.ru/20250201/rovno-1996819161.html

На Украине в военкомате прогремел взрыв

На Украине в военкомате прогремел взрыв - РИА Новости, 01.02.2025

На Украине в военкомате прогремел взрыв

На Украине в военкомате, расположенном в городе Ровно, прогремел взрыв, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T18:32:00+03:00

2025-02-01T18:32:00+03:00

2025-02-01T18:42:00+03:00

в мире

украина

ровно

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149927/19/1499271975_0:35:1100:654_1920x0_80_0_0_352e8f97adcc3dcbd7d0b857dcc20b7c.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. На Украине в военкомате, расположенном в городе Ровно, прогремел взрыв, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Ровно взрыв в здании областного ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.), пишут местные паблики. Предварительно, есть погибшие", — говорится в материале. Официальной информации о взрыве не поступало.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

https://ria.ru/20250130/poteri-1996326090.html

https://ria.ru/20250201/voenkomat-1996803651.html

украина

ровно

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, ровно, владимир зеленский