"Как карточный домик": на Западе сделали неожиданное заявление о России
Меркурис: Запад не в состоянии изменить свое отношение к России
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. На Западе продолжают верить в устаревшие стереотипы о России, которые уже давно не соответствуют действительности. Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
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"В 80-х — 90-х годах все они на Западе приняли этот тезис, что Россия — это бензоколонка, притворяющаяся страной, и западным политикам настолько приятно верить в это, что они не могут остановиться, и притворяются, что так и есть несмотря на то, что это не соответствует действительности", — заявил он.
По словам эксперта, на протяжении всего времени с начала СВО и введения санкций западные эксперты врали общественности о состоянии российской экономики и давали свои прогнозы, основываясь на некорректном понимании особенностей ее функционирования.
"Все заявления о том, что это (Санкционное давление. — Прим. ред.) приведет к финансовому кризису в России, который, в свою очередь, приведет к тому, что российская экономика рухнет как карточный домик <…>, не имели ничего общего с реальностью", — объяснил Меркурис.
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В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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