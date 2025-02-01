https://ria.ru/20250201/rossija-1996782409.html

Россия уступила Китаю лидерство в экспорте рыбы в Южную Корею

Россия уступила Китаю лидерство в экспорте рыбы в Южную Корею - РИА Новости, 01.02.2025

Россия уступила Китаю лидерство в экспорте рыбы в Южную Корею

Россия в прошлом году сократила поставки рыбы и морепродуктов в Южную Корею на 17%, в результате уступив первое место по экспорту Китаю, следует из анализа РИА... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T13:39:00+03:00

2025-02-01T13:39:00+03:00

2025-02-01T13:39:00+03:00

экономика

южная корея

китай

россия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия в прошлом году сократила поставки рыбы и морепродуктов в Южную Корею на 17%, в результате уступив первое место по экспорту Китаю, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статслужбы. Российские компании в прошлом году уменьшили экспорт рыбы в Южную Корею на 17,2% - до 897,5 миллиона долларов, став вторыми основными поставщиками на местный рынок. В то же время Китай нарастил продажи на 3,7% - до максимальных среди всех стран 1,06 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Вьетнам, экспорт которого за год увеличился на 2,1% и стал составлять 570,1 миллиона долларов. Это позволило ему подняться на одну позицию и потеснить Норвегию на четвертое место, у которой Южная Корея уменьшила закупки на 3,2% - до 545,7 миллиона долларов. В пятерку также входят США, чьи поставки сократились на 11% и составили 177 миллионов долларов. В целом Южная Корея в прошлом году уменьшила импорт на 7,3%, до минимальных с коронавирусного 2020 года 4,8 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20250201/lapsha-1996760168.html

https://ria.ru/20241211/moreprodukty-1988369281.html

южная корея

китай

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, южная корея, китай, россия