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Россия уступила Китаю лидерство в экспорте рыбы в Южную Корею - РИА Новости, 01.02.2025
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13:39 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/rossija-1996782409.html
Россия уступила Китаю лидерство в экспорте рыбы в Южную Корею
Россия уступила Китаю лидерство в экспорте рыбы в Южную Корею - РИА Новости, 01.02.2025
Россия уступила Китаю лидерство в экспорте рыбы в Южную Корею
Россия в прошлом году сократила поставки рыбы и морепродуктов в Южную Корею на 17%, в результате уступив первое место по экспорту Китаю, следует из анализа РИА... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T13:39:00+03:00
2025-02-01T13:39:00+03:00
экономика
южная корея
китай
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия в прошлом году сократила поставки рыбы и морепродуктов в Южную Корею на 17%, в результате уступив первое место по экспорту Китаю, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статслужбы. Российские компании в прошлом году уменьшили экспорт рыбы в Южную Корею на 17,2% - до 897,5 миллиона долларов, став вторыми основными поставщиками на местный рынок. В то же время Китай нарастил продажи на 3,7% - до максимальных среди всех стран 1,06 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Вьетнам, экспорт которого за год увеличился на 2,1% и стал составлять 570,1 миллиона долларов. Это позволило ему подняться на одну позицию и потеснить Норвегию на четвертое место, у которой Южная Корея уменьшила закупки на 3,2% - до 545,7 миллиона долларов. В пятерку также входят США, чьи поставки сократились на 11% и составили 177 миллионов долларов. В целом Южная Корея в прошлом году уменьшила импорт на 7,3%, до минимальных с коронавирусного 2020 года 4,8 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20250201/lapsha-1996760168.html
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экономика, южная корея, китай, россия
Экономика, Южная Корея, Китай, Россия
Россия уступила Китаю лидерство в экспорте рыбы в Южную Корею

Россия сократила поставки рыбы и морепродуктов в Южную Корею на 17 процентов

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкРыба
Рыба - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия в прошлом году сократила поставки рыбы и морепродуктов в Южную Корею на 17%, в результате уступив первое место по экспорту Китаю, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статслужбы.
Российские компании в прошлом году уменьшили экспорт рыбы в Южную Корею на 17,2% - до 897,5 миллиона долларов, став вторыми основными поставщиками на местный рынок. В то же время Китай нарастил продажи на 3,7% - до максимальных среди всех стран 1,06 миллиарда долларов.
Лапша быстрого приготовления в магазине. Сеул, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Россия вдвое нарастила импорт лапши из Южной Кореи
09:34
Тройку лидеров замыкает Вьетнам, экспорт которого за год увеличился на 2,1% и стал составлять 570,1 миллиона долларов. Это позволило ему подняться на одну позицию и потеснить Норвегию на четвертое место, у которой Южная Корея уменьшила закупки на 3,2% - до 545,7 миллиона долларов. В пятерку также входят США, чьи поставки сократились на 11% и составили 177 миллионов долларов.
В целом Южная Корея в прошлом году уменьшила импорт на 7,3%, до минимальных с коронавирусного 2020 года 4,8 миллиарда долларов.
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