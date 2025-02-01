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Информация о некачественной Coca-Cola в Якутске не подтвердилась - РИА Новости, 01.02.2025
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14:06 01.02.2025 (обновлено: 14:07 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/rospotrebnadzor-1996785506.html
Информация о некачественной Coca-Cola в Якутске не подтвердилась
Информация о некачественной Coca-Cola в Якутске не подтвердилась - РИА Новости, 01.02.2025
Информация о некачественной Coca-Cola в Якутске не подтвердилась
Информация о поступлении некачественной Coca-Cola одному из индивидуальных предпринимателей в Якутске не подтвердилась, Роспотребнадзор контролирует ситуацию с... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T14:06:00+03:00
2025-02-01T14:07:00+03:00
якутск
бельгия
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Информация о поступлении некачественной Coca-Cola одному из индивидуальных предпринимателей в Якутске не подтвердилась, Роспотребнадзор контролирует ситуацию с возможным поступлением опасной продукции на рынок, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в СМИ была выявлена информация о том, что производитель напитков Coca-Cola отзывает продукцию из-за токсичных хлоратов. К настоящему моменту продукции указанного производителя на российском рынке не выявлено, уточнили в пресс-службе. "Сегодня, 1 февраля поступила информация о том, что одному индивидуальному предпринимателю Якутска 18 января поступила единица продукции завода из Бельгии. Информация оперативно была передана в управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия). Выяснилось, что указанный предприниматель занимается другим видом деятельности, не имеющим отношения к торговле, не имеет розничных магазинов, продукцию Coca-Cola не приобретал и в Россию не поставлял", - говорится в сообщении. По результатам проведенных мероприятий информация не подтвердилась, ситуация находится на контроле ведомства, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20240802/sud-1963773965.html
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якутск, бельгия, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Якутск, Бельгия, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
Информация о некачественной Coca-Cola в Якутске не подтвердилась

Роспотребнадзор опроверг информацию о некачественной Coca-Cola в Якутске

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПокупательница берет банку с напитком компании Coca-Cola
Покупательница берет банку с напитком компании Coca-Cola - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Покупательница берет банку с напитком компании Coca-Cola. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Информация о поступлении некачественной Coca-Cola одному из индивидуальных предпринимателей в Якутске не подтвердилась, Роспотребнадзор контролирует ситуацию с возможным поступлением опасной продукции на рынок, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в СМИ была выявлена информация о том, что производитель напитков Coca-Cola отзывает продукцию из-за токсичных хлоратов.
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К настоящему моменту продукции указанного производителя на российском рынке не выявлено, уточнили в пресс-службе.
"Сегодня, 1 февраля поступила информация о том, что одному индивидуальному предпринимателю Якутска 18 января поступила единица продукции завода из Бельгии. Информация оперативно была передана в управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия). Выяснилось, что указанный предприниматель занимается другим видом деятельности, не имеющим отношения к торговле, не имеет розничных магазинов, продукцию Coca-Cola не приобретал и в Россию не поставлял", - говорится в сообщении.
По результатам проведенных мероприятий информация не подтвердилась, ситуация находится на контроле ведомства, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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ЯкутскБельгияРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
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