Информация о некачественной Coca-Cola в Якутске не подтвердилась
Роспотребнадзор опроверг информацию о некачественной Coca-Cola в Якутске
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПокупательница берет банку с напитком компании Coca-Cola
Покупательница берет банку с напитком компании Coca-Cola. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Информация о поступлении некачественной Coca-Cola одному из индивидуальных предпринимателей в Якутске не подтвердилась, Роспотребнадзор контролирует ситуацию с возможным поступлением опасной продукции на рынок, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в СМИ была выявлена информация о том, что производитель напитков Coca-Cola отзывает продукцию из-за токсичных хлоратов.
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К настоящему моменту продукции указанного производителя на российском рынке не выявлено, уточнили в пресс-службе.
"Сегодня, 1 февраля поступила информация о том, что одному индивидуальному предпринимателю Якутска 18 января поступила единица продукции завода из Бельгии. Информация оперативно была передана в управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия). Выяснилось, что указанный предприниматель занимается другим видом деятельности, не имеющим отношения к торговле, не имеет розничных магазинов, продукцию Coca-Cola не приобретал и в Россию не поставлял", - говорится в сообщении.
По результатам проведенных мероприятий информация не подтвердилась, ситуация находится на контроле ведомства, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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