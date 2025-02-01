https://ria.ru/20250201/rospotrebnadzor-1996785506.html

Информация о некачественной Coca-Cola в Якутске не подтвердилась

Информация о некачественной Coca-Cola в Якутске не подтвердилась - РИА Новости, 01.02.2025

Информация о некачественной Coca-Cola в Якутске не подтвердилась

Информация о поступлении некачественной Coca-Cola одному из индивидуальных предпринимателей в Якутске не подтвердилась, Роспотребнадзор контролирует ситуацию с... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T14:06:00+03:00

2025-02-01T14:06:00+03:00

2025-02-01T14:07:00+03:00

якутск

бельгия

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Информация о поступлении некачественной Coca-Cola одному из индивидуальных предпринимателей в Якутске не подтвердилась, Роспотребнадзор контролирует ситуацию с возможным поступлением опасной продукции на рынок, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в СМИ была выявлена информация о том, что производитель напитков Coca-Cola отзывает продукцию из-за токсичных хлоратов. К настоящему моменту продукции указанного производителя на российском рынке не выявлено, уточнили в пресс-службе. "Сегодня, 1 февраля поступила информация о том, что одному индивидуальному предпринимателю Якутска 18 января поступила единица продукции завода из Бельгии. Информация оперативно была передана в управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия). Выяснилось, что указанный предприниматель занимается другим видом деятельности, не имеющим отношения к торговле, не имеет розничных магазинов, продукцию Coca-Cola не приобретал и в Россию не поставлял", - говорится в сообщении. По результатам проведенных мероприятий информация не подтвердилась, ситуация находится на контроле ведомства, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20240802/sud-1963773965.html

https://ria.ru/20240614/ekspert-1953002394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

якутск, бельгия, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия