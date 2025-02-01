Суд арестовал топ-менеджера "Роснано" Касенкову
Сотрудника "Роснано" Касенкову арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramТоп-менеджер "РОСНАНО" Марина Касенкова отправлена в СИЗО по делу о злоупотреблении должностными полномочиями
Топ-менеджер "РОСНАНО" Марина Касенкова отправлена в СИЗО по делу о злоупотреблении должностными полномочиями
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал топ-менеджера "Роснано" Марину Касенкову по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Касенковой Марины Анатольевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями)", - сказали в суде.
Срок ареста установлен на 1 месяц 28 суток.
По версии следствия, в 2017 году, чтобы скрыть плохие результаты экономической деятельности компании, трое топ-менеджеров "Роснано" реклассифицировали финансовые обязательства. Используя искаженные данные, они предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано". Подчеркивается, что это позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий, а также привлечь дополнительное финансирование, "в результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей".
Как ранее сообщили в МВД, задержаны заместитель руководителя ООО "УК "Роснано" – исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.
В настоящее время проводятся следственные действия с предполагаемыми свидетелями преступления, устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности, ее обстоятельства и соучастники.