Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал топ-менеджера "Роснано" Касенкову - РИА Новости, 01.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 01.02.2025 (обновлено: 12:29 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/rosnano-1996773757.html
Суд арестовал топ-менеджера "Роснано" Касенкову
Суд арестовал топ-менеджера "Роснано" Касенкову - РИА Новости, 01.02.2025
Суд арестовал топ-менеджера "Роснано" Касенкову
Мещанский суд Москвы арестовал топ-менеджера "Роснано" Марину Касенкову по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T12:21:00+03:00
2025-02-01T12:29:00+03:00
роснано
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996774199_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e3c7522cc37111163d85e7c8860b1d5f.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал топ-менеджера "Роснано" Марину Касенкову по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Касенковой Марины Анатольевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями)", - сказали в суде.Срок ареста установлен на 1 месяц 28 суток.По версии следствия, в 2017 году, чтобы скрыть плохие результаты экономической деятельности компании, трое топ-менеджеров "Роснано" реклассифицировали финансовые обязательства. Используя искаженные данные, они предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано". Подчеркивается, что это позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий, а также привлечь дополнительное финансирование, "в результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей".Как ранее сообщили в МВД, задержаны заместитель руководителя ООО "УК "Роснано" – исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.В настоящее время проводятся следственные действия с предполагаемыми свидетелями преступления, устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности, ее обстоятельства и соучастники.
https://ria.ru/20250111/rosnano-1993274153.html
https://ria.ru/20250131/politsejskij-1996647141.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996774199_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_dcc4e0c754ad2f7ec325eb3684fa7403.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
роснано, происшествия, россия
Роснано, Происшествия, Россия
Суд арестовал топ-менеджера "Роснано" Касенкову

Сотрудника "Роснано" Касенкову арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramТоп-менеджер "РОСНАНО" Марина Касенкова отправлена в СИЗО по делу о злоупотреблении должностными полномочиями
Топ-менеджер РОСНАНО Марина Касенкова отправлена в СИЗО по делу о злоупотреблении должностными полномочиями - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Топ-менеджер "РОСНАНО" Марина Касенкова отправлена в СИЗО по делу о злоупотреблении должностными полномочиями
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал топ-менеджера "Роснано" Марину Касенкову по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Касенковой Марины Анатольевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями)", - сказали в суде.
Вывеска компании Роснано - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
В "Роснано" оценили ущерб от недобросовестных финансовых операций
11 января, 17:45
Срок ареста установлен на 1 месяц 28 суток.
По версии следствия, в 2017 году, чтобы скрыть плохие результаты экономической деятельности компании, трое топ-менеджеров "Роснано" реклассифицировали финансовые обязательства. Используя искаженные данные, они предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано". Подчеркивается, что это позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий, а также привлечь дополнительное финансирование, "в результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей".
Как ранее сообщили в МВД, задержаны заместитель руководителя ООО "УК "Роснано" – исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.
В настоящее время проводятся следственные действия с предполагаемыми свидетелями преступления, устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности, ее обстоятельства и соучастники.
Начальник следственного управления УВД по Восточному административному округу Москвы Сергей Бивол в суде - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Прокуратура раскрыла подробности передачи взятки по делу Анохина
Вчера, 15:16
 
РоснаноПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала