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Рогов рассказал о зверствах ВСУ в Курской области - РИА Новости, 01.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:05 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/rogov-1996816851.html
Рогов рассказал о зверствах ВСУ в Курской области
Рогов рассказал о зверствах ВСУ в Курской области - РИА Новости, 01.02.2025
Рогов рассказал о зверствах ВСУ в Курской области
Истинные масштабы зверств украинских войск в Курской области еще предстоит установить, у врага не должно остаться чувства безнаказанности и вседозволенности,... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T18:05:00+03:00
2025-02-01T18:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
русское поречное
владимир рогов
владимир путин
светлана петренко
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Истинные масштабы зверств украинских войск в Курской области еще предстоит установить, у врага не должно остаться чувства безнаказанности и вседозволенности, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя действия ВСУ в селе Русское Поречное Курской области, где боевики расправились с десятками мирных жителей. "Истинные масштабы зверств ВСУ во всем приграничье и в районе Суджи еще предстоит установить. Допускаю, что подобные случаи, как в селе Русское Поречное, могут быть не единичны", - сказал Рогов. По его мнению, за подобные преступления украинские боевики заслуживают смертной казни. "У врага не должно остаться чувства вседозволенности, и что можно безнаказанно устраивать геноцид русских людей", - сказал Рогов. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. По данным следствия, с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 56 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250119/zakharova-1994471795.html
https://ria.ru/20250131/vsu-1996598782.html
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россия
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россия, курская область, русское поречное, владимир рогов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Русское Поречное, Владимир Рогов, Владимир Путин, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Украина
Рогов рассказал о зверствах ВСУ в Курской области

Рогов: масштабы зверств ВСУ в Курской области еще предстоит установить

© РИА НовостиПоследствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области
Последствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости
Последствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Истинные масштабы зверств украинских войск в Курской области еще предстоит установить, у врага не должно остаться чувства безнаказанности и вседозволенности, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя действия ВСУ в селе Русское Поречное Курской области, где боевики расправились с десятками мирных жителей.
"Истинные масштабы зверств ВСУ во всем приграничье и в районе Суджи еще предстоит установить. Допускаю, что подобные случаи, как в селе Русское Поречное, могут быть не единичны", - сказал Рогов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Захарова прокомментировала сообщения о зверствах ВСУ в Курской области
19 января, 14:17
По его мнению, за подобные преступления украинские боевики заслуживают смертной казни.
"У врага не должно остаться чувства вседозволенности, и что можно безнаказанно устраивать геноцид русских людей", - сказал Рогов.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах.
Петренко: Боевики ВСУ убили 22 мирных жителя курского села Русское Поречное - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Миссия России при ООН прокомментировала преступления ВСУ в Курской области
31 января, 13:01
По данным следствия, с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 56 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Боевики ВСУ пытали током женщину в Русском Поречном
Вчера, 00:34
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьРусское ПоречноеВладимир РоговВладимир ПутинСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Украина
 
 
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