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Число пострадавших при обстреле ВСУ жителей Горловки увеличилось - РИА Новости, 01.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:15 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/ranenye-1996834599.html
Число пострадавших при обстреле ВСУ жителей Горловки увеличилось
Число пострадавших при обстреле ВСУ жителей Горловки увеличилось - РИА Новости, 01.02.2025
Число пострадавших при обстреле ВСУ жителей Горловки увеличилось
Число раненых мирных жителей Горловки в результате обстрелов украинскими войсками возросло до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T21:15:00+03:00
2025-02-01T21:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Число раненых мирных жителей Горловки в результате обстрелов украинскими войсками возросло до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее мэр сообщал о четырех пострадавших в Горловке при атаке ВСУ на остановку общественного транспорта. "Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до пяти", - написал Приходько в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
донецк
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в мире, жкх, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
Число пострадавших при обстреле ВСУ жителей Горловки увеличилось

Мэр Приходько: число пострадавших при обстреле ВСУ жителей Горловки выросло до 5

© Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Число раненых мирных жителей Горловки в результате обстрелов украинскими войсками возросло до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее мэр сообщал о четырех пострадавших в Горловке при атаке ВСУ на остановку общественного транспорта.
«
"Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до пяти", - написал Приходько в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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