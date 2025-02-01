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Число пострадавших при обстреле ВСУ жителей Горловки увеличилось
Число пострадавших при обстреле ВСУ жителей Горловки увеличилось - РИА Новости, 01.02.2025
Число пострадавших при обстреле ВСУ жителей Горловки увеличилось
Число раненых мирных жителей Горловки в результате обстрелов украинскими войсками возросло до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T21:15:00+03:00
2025-02-01T21:15:00+03:00
2025-02-01T21:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Число раненых мирных жителей Горловки в результате обстрелов украинскими войсками возросло до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее мэр сообщал о четырех пострадавших в Горловке при атаке ВСУ на остановку общественного транспорта. "Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до пяти", - написал Приходько в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Число пострадавших при обстреле ВСУ жителей Горловки увеличилось
Мэр Приходько: число пострадавших при обстреле ВСУ жителей Горловки выросло до 5