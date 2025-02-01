https://ria.ru/20250201/ranenye-1996834599.html

Число пострадавших при обстреле ВСУ жителей Горловки увеличилось

Число пострадавших при обстреле ВСУ жителей Горловки увеличилось - РИА Новости, 01.02.2025

Число пострадавших при обстреле ВСУ жителей Горловки увеличилось

Число раненых мирных жителей Горловки в результате обстрелов украинскими войсками возросло до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T21:15:00+03:00

2025-02-01T21:15:00+03:00

2025-02-01T21:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

горловка

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995131569_344:539:1093:960_1920x0_80_0_0_243eeabdfd6af1e03e08e97064feba5e.jpg

ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Число раненых мирных жителей Горловки в результате обстрелов украинскими войсками возросло до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее мэр сообщал о четырех пострадавших в Горловке при атаке ВСУ на остановку общественного транспорта. "Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до пяти", - написал Приходько в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол