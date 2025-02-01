https://ria.ru/20250201/rakety-1996740753.html

Пентагон заключил контракт на продление службы ракет Trident II

Пентагон заключил контракт на продление службы ракет Trident II - РИА Новости, 01.02.2025

Пентагон заключил контракт на продление службы ракет Trident II

США заключили контракт объемом 383 миллиона долларов с подразделением оборонно-промышленного концерна Lockheed Martin в рамках программы продления службы... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T01:47:00+03:00

2025-02-01T01:47:00+03:00

2025-02-01T01:47:00+03:00

сша

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. США заключили контракт объемом 383 миллиона долларов с подразделением оборонно-промышленного концерна Lockheed Martin в рамках программы продления службы ядерных баллистических ракет для подводных лодок Trident II, сообщили в Пентагоне. "Lockheed Martin Space из Флориды получает дополнение на сумму 383,1 миллиона долларов к ранее заключенному контракту на продление срока службы Trident II", - указано в заявлении. Уточняется, что речь идет о задачах по усовершенствованному проектированию и разработкам без приведения дополнительных деталей контракта. Работы должны быть завершены к 30 сентября 2030 года.

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сша, флорида, министерство обороны сша, lockheed martin