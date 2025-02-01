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Пентагон заключил контракт на продление службы ракет Trident II - РИА Новости, 01.02.2025
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01:47 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/rakety-1996740753.html
Пентагон заключил контракт на продление службы ракет Trident II
Пентагон заключил контракт на продление службы ракет Trident II - РИА Новости, 01.02.2025
Пентагон заключил контракт на продление службы ракет Trident II
США заключили контракт объемом 383 миллиона долларов с подразделением оборонно-промышленного концерна Lockheed Martin в рамках программы продления службы... РИА Новости, 01.02.2025
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. США заключили контракт объемом 383 миллиона долларов с подразделением оборонно-промышленного концерна Lockheed Martin в рамках программы продления службы ядерных баллистических ракет для подводных лодок Trident II, сообщили в Пентагоне. "Lockheed Martin Space из Флориды получает дополнение на сумму 383,1 миллиона долларов к ранее заключенному контракту на продление срока службы Trident II", - указано в заявлении. Уточняется, что речь идет о задачах по усовершенствованному проектированию и разработкам без приведения дополнительных деталей контракта. Работы должны быть завершены к 30 сентября 2030 года.
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сша, флорида, министерство обороны сша, lockheed martin
США, Флорида, Министерство обороны США, Lockheed Martin
Пентагон заключил контракт на продление службы ракет Trident II

Пентагон заключил контракт на продление службы баллистических ракет Trident II

© Фото : ВМС СШАЗапуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine
Запуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Фото : ВМС США
Запуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. США заключили контракт объемом 383 миллиона долларов с подразделением оборонно-промышленного концерна Lockheed Martin в рамках программы продления службы ядерных баллистических ракет для подводных лодок Trident II, сообщили в Пентагоне.
"Lockheed Martin Space из Флориды получает дополнение на сумму 383,1 миллиона долларов к ранее заключенному контракту на продление срока службы Trident II", - указано в заявлении.
Уточняется, что речь идет о задачах по усовершенствованному проектированию и разработкам без приведения дополнительных деталей контракта. Работы должны быть завершены к 30 сентября 2030 года.
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