https://ria.ru/20250201/protest-1996811942.html
Протестующие в Сербии студенты заблокировали три моста в Нови-Саде
Протестующие в Сербии студенты заблокировали три моста в Нови-Саде - РИА Новости, 01.02.2025
Протестующие в Сербии студенты заблокировали три моста в Нови-Саде
Студенты, протестующие в Сербии после гибели 15 человек при обрушении бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде, блокировали три моста через Дунай, сообщил... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T17:17:00+03:00
2025-02-01T17:17:00+03:00
2025-02-01T22:26:00+03:00
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БЕЛГРАД, 1 фев — РИА Новости. Студенты, протестующие в Сербии после гибели 15 человек при обрушении бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде, блокировали три моста через Дунай, сообщил городской портал 021."Блокированы все три моста в Нови-Саде (Варадинский, Жежелев и мост Свободы. — Прим. ред.). Участвуют аграрии на тракторах, байкеры, ученики средних школ", — говорится в публикации.Колонна студентов прибыла в Нови-Сад вечером в пятницу после 80-километрового марша из Белграда.Президент Сербии Александр Вучич заявил, что массовые протесты студентов и оппозиции связаны с прямой попыткой иностранных спецслужб разрушить страну.Протестующие блокировали работу многих высших учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков. В числе их требований: публикация документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных к трагедии должностных лиц, освобождение от преследования всех ранее задержанных на акциях протеста.Власти постепенно выполняли эти условия. В открытый доступ выложили более 16 тысяч документов по реконструкции вокзала в Нови-Саде. Вучич помиловал 13 участников протестов, которых обвиняли по уголовным статьям. Минфин Сербии выделил дополнительное финансирование вузам. При этом руководство страны предложило оппозиционным силам начать диалог, но этот призыв остается без ответа.Власти Сербии считают, что цель протестующих — свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич, на эти цели за четыре года из-за границы выделили около миллиарда евро.На фоне массовых протестов глава правительства Сербии Милош Вучевич 28 января подал в отставку. Свой пост также оставили министр строительства Горан Весич и другие чиновники.В среду Вучич заявил, что решение о проведении внеочередных парламентских выборов или формировании нового состава правительства без роспуска парламента и выборов примут в течение десяти дней после консультаций с партиями.Согласно сербскому законодательству, скупщина (парламент) на ближайшем заседании должна констатировать отставку премьера. После этого начинается срок в 30 дней, в рамках которого президент может предложить нового носителя мандата на формирование правительства для утверждения его и кандидатов в министры и их программ парламентом. Если этого не произойдет, президент распускает парламент и устанавливает срок новых выборов не позднее 60 дней от назначения даты их проведения.
https://ria.ru/20250129/serbiya-1996216559.html
https://ria.ru/20250129/vuchich-1996114772.html
https://ria.ru/20250131/mid-1996641718.html
https://ria.ru/20250128/gosduma-1995936882.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, дунай (река), белград (город), ивица дачич, милош вучевич, александр вучич, сербская прогрессивная партия (спп), союз правых сил
В мире, Сербия, Дунай (река), Белград (город), Ивица Дачич, Милош Вучевич, Александр Вучич, Сербская прогрессивная партия (СПП), Союз Правых Сил
Протестующие в Сербии студенты заблокировали три моста в Нови-Саде
Протестующие в Сербии студенты заблокировали три моста через Дунай в Нови-Саде
БЕЛГРАД, 1 фев — РИА Новости.
Студенты, протестующие в Сербии после гибели 15 человек при обрушении бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде, блокировали три моста через Дунай, сообщил городской портал 021
.
"Блокированы все три моста в Нови-Саде (Варадинский, Жежелев и мост Свободы. — Прим. ред.). Участвуют аграрии на тракторах, байкеры, ученики средних школ", — говорится в публикации.
Колонна студентов прибыла в Нови-Сад вечером в пятницу после 80-километрового марша из Белграда
.
Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября.
Президент Сербии Александр Вучич
заявил, что массовые протесты студентов и оппозиции связаны с прямой попыткой иностранных спецслужб разрушить страну.
Протестующие блокировали работу многих высших учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков. В числе их требований: публикация документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных к трагедии должностных лиц, освобождение от преследования всех ранее задержанных на акциях протеста.
Власти постепенно выполняли эти условия. В открытый доступ выложили более 16 тысяч документов по реконструкции вокзала в Нови-Саде. Вучич помиловал 13 участников протестов, которых обвиняли по уголовным статьям. Минфин Сербии выделил дополнительное финансирование вузам. При этом руководство страны предложило оппозиционным силам начать диалог, но этот призыв остается без ответа.
Власти Сербии считают, что цель протестующих — свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич, на эти цели за четыре года из-за границы выделили около миллиарда евро.
На фоне массовых протестов глава правительства Сербии Милош Вучевич
28 января подал в отставку. Свой пост также оставили министр строительства Горан Весич и другие чиновники.
В среду Вучич заявил, что решение о проведении внеочередных парламентских выборов или формировании нового состава правительства без роспуска парламента и выборов примут в течение десяти дней после консультаций с партиями.
Согласно сербскому законодательству, скупщина (парламент) на ближайшем заседании должна констатировать отставку премьера. После этого начинается срок в 30 дней, в рамках которого президент может предложить нового носителя мандата на формирование правительства для утверждения его и кандидатов в министры и их программ парламентом. Если этого не произойдет, президент распускает парламент и устанавливает срок новых выборов не позднее 60 дней от назначения даты их проведения.