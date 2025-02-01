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Власти Курской области уточняют списки пропавших без вести жителей региона - РИА Новости, 01.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:07 01.02.2025 (обновлено: 20:36 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/propavshie-1996827850.html
Власти Курской области уточняют списки пропавших без вести жителей региона
Власти Курской области уточняют списки пропавших без вести жителей региона - РИА Новости, 01.02.2025
Власти Курской области уточняют списки пропавших без вести жителей региона
В Курской области уточняют число жителей региона, с которыми не могут связаться их родственники, в настоящее время список насчитывает порядка двух тысяч... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T20:07:00+03:00
2025-02-01T20:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
александр хинштейн
владимир путин
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
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КУРСК, 1 фев - РИА Новости. В Курской области уточняют число жителей региона, с которыми не могут связаться их родственники, в настоящее время список насчитывает порядка двух тысяч человек, сообщили в правительстве региона. Ранее Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что совместно с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном составляется список жителей приграничья, на которое совершили нападение ВСУ в августе 2024 года. Врио губернатора отмечал, что единый открытый список пропавших в Курской области граждан будет сформирован и размещен на ресурсах правительства региона и других платформах. "На данный момент в Комитете региональной безопасности, который занимается координацией работы по формированию единого открытого перечня пропавших курян, находится свыше 10 списков, представленных УМВД, Уполномоченным по правам человека, Красным крестом, органами МСУ, волонтёрами, родственниками пропавших. В списках установлено трехкратное дублирование записей. После сверки осталось немногим более 2 тысяч граждан", - сообщили в Telegram-канале правительства региона. В сообщении властей отмечается, что сверка данных и уточнение списка продолжается. "В ближайшее время планируется заседание рабочей группы по формированию единого перечня, которая создана врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. На заседание будет вынесен уточненный и верифицированный список, после чего его разместят на официальных ресурсах Курской области", - добавили в пресс-службе властей региона. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250109/moskalkova-1993003591.html
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курская область, россия, брянская область, александр хинштейн, владимир путин, татьяна москалькова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины
Власти Курской области уточняют списки пропавших без вести жителей региона

В списке пропавших без вести в Курской области числится около 2 тысяч человек

© Александр Хинштейн/TelegramПоследствия удара со стороны ВСУ по Рыльску Курской области
Последствия удара со стороны ВСУ по Рыльску Курской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Александр Хинштейн/Telegram
Последствия удара со стороны ВСУ по Рыльску Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 1 фев - РИА Новости. В Курской области уточняют число жителей региона, с которыми не могут связаться их родственники, в настоящее время список насчитывает порядка двух тысяч человек, сообщили в правительстве региона.
Ранее Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что совместно с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном составляется список жителей приграничья, на которое совершили нападение ВСУ в августе 2024 года. Врио губернатора отмечал, что единый открытый список пропавших в Курской области граждан будет сформирован и размещен на ресурсах правительства региона и других платформах.
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"На данный момент в Комитете региональной безопасности, который занимается координацией работы по формированию единого открытого перечня пропавших курян, находится свыше 10 списков, представленных УМВД, Уполномоченным по правам человека, Красным крестом, органами МСУ, волонтёрами, родственниками пропавших. В списках установлено трехкратное дублирование записей. После сверки осталось немногим более 2 тысяч граждан", - сообщили в Telegram-канале правительства региона.
В сообщении властей отмечается, что сверка данных и уточнение списка продолжается.
«
"В ближайшее время планируется заседание рабочей группы по формированию единого перечня, которая создана врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. На заседание будет вынесен уточненный и верифицированный список, после чего его разместят на официальных ресурсах Курской области", - добавили в пресс-службе властей региона.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных.
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В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБрянская областьАлександр ХинштейнВладимир ПутинТатьяна МоскальковаВооруженные силы Украины
 
 
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