https://ria.ru/20250201/prizyv-1996778589.html

Медведев ответил на призыв чешского сенатора повторить блокаду Ленинграда

Медведев ответил на призыв чешского сенатора повторить блокаду Ленинграда - РИА Новости, 01.02.2025

Медведев ответил на призыв чешского сенатора повторить блокаду Ленинграда

Призывы повторить блокаду Ленинграда не укладываются в голове, подобные заявления нельзя забывать, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T12:58:00+03:00

2025-02-01T12:58:00+03:00

2025-02-01T15:58:00+03:00

ленинград

блокада ленинграда (1941-1944)

в мире

дмитрий медведев

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Призывы повторить блокаду Ленинграда не укладываются в голове, подобные заявления нельзя забывать, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя сообщения СМИ о том, что чешский сенатор Мирослава Немцова пожелала России вновь испытать на себе блокаду Ленинграда.Ранее СМИ сообщали, что сенатор Немцова написала на своей странице в соцсети X, что Россия должна не праздновать годовщину снятия блокады Ленинграда, а вновь испытать подобное. Чешский политик добавила при этом, что нужно ужесточить антироссийские санкции, после этого пост был со страницы удален.Медведев отметил, что сначала не хотел комментировать высказывание Немцовой, но после посещения Санкт-Петербурга "не смог сдержаться"."Вы просто вдумайтесь: какая-то дегенеративная европейская тварь пожелала нашей стране, а значит, нам с вами, чтобы еще раз погибли минимум миллион наших граждан. Ну как это укладывается в голове, а?" — написал Медведев.Он напомнил, что десятки тысяч советских солдат погибли в ходе освобождения территории Чехии, а также задался вопросом, что случилось с политическими "элитами" и властями Чехии, отметив, что подобные высказывания переходят грань "привычной русофобии"."Таких высказываний забывать нельзя. Как и злобных животных типа этой Немцовой, что их произносят. Им я всем сердцем желаю сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны, как и в том самом 1968-м!" — резюмировал Медведев.

https://ria.ru/20250201/zakharova-1996768301.html

https://ria.ru/20250127/blokada-1995705351.html

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Варвара Скокшина

ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), в мире, дмитрий медведев