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Медведев ответил на призыв чешского сенатора повторить блокаду Ленинграда - РИА Новости, 01.02.2025
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12:58 01.02.2025 (обновлено: 15:58 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/prizyv-1996778589.html
Медведев ответил на призыв чешского сенатора повторить блокаду Ленинграда
Медведев ответил на призыв чешского сенатора повторить блокаду Ленинграда - РИА Новости, 01.02.2025
Медведев ответил на призыв чешского сенатора повторить блокаду Ленинграда
Призывы повторить блокаду Ленинграда не укладываются в голове, подобные заявления нельзя забывать, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T12:58:00+03:00
2025-02-01T15:58:00+03:00
ленинград
блокада ленинграда (1941-1944)
в мире
дмитрий медведев
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Призывы повторить блокаду Ленинграда не укладываются в голове, подобные заявления нельзя забывать, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя сообщения СМИ о том, что чешский сенатор Мирослава Немцова пожелала России вновь испытать на себе блокаду Ленинграда.Ранее СМИ сообщали, что сенатор Немцова написала на своей странице в соцсети X, что Россия должна не праздновать годовщину снятия блокады Ленинграда, а вновь испытать подобное. Чешский политик добавила при этом, что нужно ужесточить антироссийские санкции, после этого пост был со страницы удален.Медведев отметил, что сначала не хотел комментировать высказывание Немцовой, но после посещения Санкт-Петербурга "не смог сдержаться"."Вы просто вдумайтесь: какая-то дегенеративная европейская тварь пожелала нашей стране, а значит, нам с вами, чтобы еще раз погибли минимум миллион наших граждан. Ну как это укладывается в голове, а?" — написал Медведев.Он напомнил, что десятки тысяч советских солдат погибли в ходе освобождения территории Чехии, а также задался вопросом, что случилось с политическими "элитами" и властями Чехии, отметив, что подобные высказывания переходят грань "привычной русофобии"."Таких высказываний забывать нельзя. Как и злобных животных типа этой Немцовой, что их произносят. Им я всем сердцем желаю сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны, как и в том самом 1968-м!" — резюмировал Медведев.
https://ria.ru/20250201/zakharova-1996768301.html
https://ria.ru/20250127/blokada-1995705351.html
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ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), в мире, дмитрий медведев
Ленинград, Блокада Ленинграда (1941-1944), В мире, Дмитрий Медведев
Медведев ответил на призыв чешского сенатора повторить блокаду Ленинграда

Медведев: призыв Немцовой повторить блокаду Ленинграда не укладывается в голове

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Призывы повторить блокаду Ленинграда не укладываются в голове, подобные заявления нельзя забывать, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя сообщения СМИ о том, что чешский сенатор Мирослава Немцова пожелала России вновь испытать на себе блокаду Ленинграда.
Ранее СМИ сообщали, что сенатор Немцова написала на своей странице в соцсети X, что Россия должна не праздновать годовщину снятия блокады Ленинграда, а вновь испытать подобное. Чешский политик добавила при этом, что нужно ужесточить антироссийские санкции, после этого пост был со страницы удален.
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11:17
Медведев отметил, что сначала не хотел комментировать высказывание Немцовой, но после посещения Санкт-Петербурга "не смог сдержаться".
"Вы просто вдумайтесь: какая-то дегенеративная европейская тварь пожелала нашей стране, а значит, нам с вами, чтобы еще раз погибли минимум миллион наших граждан. Ну как это укладывается в голове, а?" — написал Медведев.
Он напомнил, что десятки тысяч советских солдат погибли в ходе освобождения территории Чехии, а также задался вопросом, что случилось с политическими "элитами" и властями Чехии, отметив, что подобные высказывания переходят грань "привычной русофобии".
"Таких высказываний забывать нельзя. Как и злобных животных типа этой Немцовой, что их произносят. Им я всем сердцем желаю сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны, как и в том самом 1968-м!" — резюмировал Медведев.
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Блокада Ленинграда: ужас голода и одиночества
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ЛенинградБлокада Ленинграда (1941-1944)В миреДмитрий Медведев
 
 
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