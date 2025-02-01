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В Приднестровье из-за энергокризиса снизили тарифы на интернет - РИА Новости, 01.02.2025
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15:02 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/pridnestrove-1996792258.html
В Приднестровье из-за энергокризиса снизили тарифы на интернет
В Приднестровье из-за энергокризиса снизили тарифы на интернет - РИА Новости, 01.02.2025
В Приднестровье из-за энергокризиса снизили тарифы на интернет
В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) из-за энергокризиса и веерных отключений электричества в два раза снижены тарифы на интернет и... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T15:02:00+03:00
2025-02-01T15:02:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) из-за энергокризиса и веерных отключений электричества в два раза снижены тарифы на интернет и цифровое телевидение. "Телекоммуникационный оператор Приднестровья компания "Интерднестрком" в феврале снижает стоимость услуг (абонентской платы) всем действующим абонентам домашнего интернета и цифрового телевидения в два раза", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что при отключении электроснабжения в квартирах и домах многие абоненты не могли в полной мере пользоваться широкополосным доступом в сеть и цифровым телевидением. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250131/krasnoselskiy-1996518038.html
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в мире, кишинев, молдавия, тирасполь, газпром, транзит газа через украину
В мире, Кишинев, Молдавия, Тирасполь, Газпром, транзит газа через Украину
В Приднестровье из-за энергокризиса снизили тарифы на интернет

В ПМР из-за энергокризиса в два раза снижены тарифы на интернет и цифровое ТВ

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкРабота электростанции "Тиротекс-энерго" в Приднестровье
Работа электростанции Тиротекс-энерго в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Работа электростанции "Тиротекс-энерго" в Приднестровье. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) из-за энергокризиса и веерных отключений электричества в два раза снижены тарифы на интернет и цифровое телевидение.
"Телекоммуникационный оператор Приднестровья компания "Интерднестрком" в феврале снижает стоимость услуг (абонентской платы) всем действующим абонентам домашнего интернета и цифрового телевидения в два раза", - говорится в сообщении компании.
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Глава ПМР заявил о большом экономическом шоке из-за энергокризиса
Вчера, 03:25
Отмечается, что при отключении электроснабжения в квартирах и домах многие абоненты не могли в полной мере пользоваться широкополосным доступом в сеть и цифровым телевидением.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Глава ПМР заявил, что Россия предлагала помочь с энергетическим кризисом
Вчера, 06:30
 
В миреКишиневМолдавияТираспольГазпромтранзит газа через Украину
 
 
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