В Приднестровье из-за энергокризиса снизили тарифы на интернет
В ПМР из-за энергокризиса в два раза снижены тарифы на интернет и цифровое ТВ
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкРабота электростанции "Тиротекс-энерго" в Приднестровье
Работа электростанции "Тиротекс-энерго" в Приднестровье. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) из-за энергокризиса и веерных отключений электричества в два раза снижены тарифы на интернет и цифровое телевидение.
"Телекоммуникационный оператор Приднестровья компания "Интерднестрком" в феврале снижает стоимость услуг (абонентской платы) всем действующим абонентам домашнего интернета и цифрового телевидения в два раза", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что при отключении электроснабжения в квартирах и домах многие абоненты не могли в полной мере пользоваться широкополосным доступом в сеть и цифровым телевидением.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.