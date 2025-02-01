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Молдавия отгрузила в Приднестровье первую партию газа - РИА Новости, 01.02.2025
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13:26 01.02.2025 (обновлено: 15:03 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/pridnestrove-1996781112.html
Молдавия отгрузила в Приднестровье первую партию газа
Молдавия отгрузила в Приднестровье первую партию газа - РИА Новости, 01.02.2025
Молдавия отгрузила в Приднестровье первую партию газа
Кишинев отправил в Приднестровье первую партию газа в рамках соглашения о займе, заявили РИА Новости в пресс-службе компании "Молдовагаз". РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T13:26:00+03:00
2025-02-01T15:03:00+03:00
молдавия
кишинев
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
дорин речан
молдовагаз
евросоюз
газпром
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КИШИНЕВ, 1 фев — РИА Новости. Кишинев отправил в Приднестровье первую партию газа в рамках соглашения о займе, заявили РИА Новости в пресс-службе компании "Молдовагаз"."Молдовагаз" отгрузил в Приднестровье первые объемы газа из партии в три миллиона кубометров. Речь идет о поставках газа в рамках соглашения о займе между "Молдовагазом" и "Тираспольтрансгазом" на основании решения правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям от 27 января. По договору "Тираспольтрансгаз" должен вернуть данные три миллиона кубометров до 1 марта текущего года", — сказали в компании.В пресс-службе уточнили, что газ будет поступать в ПМР через государственную компанию "Энергоком".В пятницу пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что "Энергоком" использует 20 миллионов евро из европейского гранта, чтобы закупить газ для гуманитарной помощи Приднестровью. В правительстве добавили, что еще десять миллионов евро от ЕС потратят на закупку электроэнергии для поддержки населения и нужд Молдавии.При этом премьер-министр Молдавии Дорин Речан признал, что Кишинев помогает Приднестровью с газом, поскольку Тирасполь может прервать поставки электричества, закупаемого в Румынии.В свою очередь, глава Приднестровья Вадим Красносельский подчеркивал, что трех миллионов кубометров газа хватит на неделю-полторы при минимальном потреблении, это позволит недолго поддержать давление в трубе.Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва прикладывает все усилия для гуманитарных поставок газа в Приднестровье по альтернативным маршрутам. Для урегулирования энергокризиса Украине достаточно возобновить транзит газа, а Молдавии — признать долг перед "Газпромом", но этого пока не произошло.Ситуация с газом в регионеС начала года Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". Если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается лишь на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла на угольную генерацию электроэнергии.С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
https://ria.ru/20250131/moldaviya-1996529760.html
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молдавия
кишинев
приднестровская молдавская республика
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молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, дорин речан, молдовагаз, евросоюз, газпром, транзит газа через украину, в мире, украина, мария захарова, экономика
Молдавия, Кишинев, Приднестровская Молдавская Республика, Вадим Красносельский, Дорин Речан, Молдовагаз, Евросоюз, Газпром, транзит газа через Украину, В мире, Украина, Мария Захарова, Экономика
Молдавия отгрузила в Приднестровье первую партию газа

Кишинев отгрузил в Приднестровье первую партию газа в рамках соглашения о займе

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 фев — РИА Новости. Кишинев отправил в Приднестровье первую партию газа в рамках соглашения о займе, заявили РИА Новости в пресс-службе компании "Молдовагаз".
"Молдовагаз" отгрузил в Приднестровье первые объемы газа из партии в три миллиона кубометров. Речь идет о поставках газа в рамках соглашения о займе между "Молдовагазом" и "Тираспольтрансгазом" на основании решения правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям от 27 января. По договору "Тираспольтрансгаз" должен вернуть данные три миллиона кубометров до 1 марта текущего года", — сказали в компании.
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В пресс-службе уточнили, что газ будет поступать в ПМР через государственную компанию "Энергоком".
В пятницу пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что "Энергоком" использует 20 миллионов евро из европейского гранта, чтобы закупить газ для гуманитарной помощи Приднестровью. В правительстве добавили, что еще десять миллионов евро от ЕС потратят на закупку электроэнергии для поддержки населения и нужд Молдавии.
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При этом премьер-министр Молдавии Дорин Речан признал, что Кишинев помогает Приднестровью с газом, поскольку Тирасполь может прервать поставки электричества, закупаемого в Румынии.
В свою очередь, глава Приднестровья Вадим Красносельский подчеркивал, что трех миллионов кубометров газа хватит на неделю-полторы при минимальном потреблении, это позволит недолго поддержать давление в трубе.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва прикладывает все усилия для гуманитарных поставок газа в Приднестровье по альтернативным маршрутам. Для урегулирования энергокризиса Украине достаточно возобновить транзит газа, а Молдавии — признать долг перед "Газпромом", но этого пока не произошло.
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Ситуация с газом в регионе

С начала года Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". Если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается лишь на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла на угольную генерацию электроэнергии.
С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
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МолдавияКишиневПриднестровская Молдавская РеспубликаВадим КрасносельскийДорин РечанМолдовагазЕвросоюзГазпромтранзит газа через УкраинуВ миреУкраинаМария ЗахароваЭкономика
 
 
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