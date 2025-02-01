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Молдавия отгрузила в Приднестровье первую партию газа

Молдавия отгрузила в Приднестровье первую партию газа - РИА Новости, 01.02.2025

Молдавия отгрузила в Приднестровье первую партию газа

Кишинев отправил в Приднестровье первую партию газа в рамках соглашения о займе, заявили РИА Новости в пресс-службе компании "Молдовагаз". РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T13:26:00+03:00

2025-02-01T13:26:00+03:00

2025-02-01T15:03:00+03:00

молдавия

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КИШИНЕВ, 1 фев — РИА Новости. Кишинев отправил в Приднестровье первую партию газа в рамках соглашения о займе, заявили РИА Новости в пресс-службе компании "Молдовагаз"."Молдовагаз" отгрузил в Приднестровье первые объемы газа из партии в три миллиона кубометров. Речь идет о поставках газа в рамках соглашения о займе между "Молдовагазом" и "Тираспольтрансгазом" на основании решения правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям от 27 января. По договору "Тираспольтрансгаз" должен вернуть данные три миллиона кубометров до 1 марта текущего года", — сказали в компании.В пресс-службе уточнили, что газ будет поступать в ПМР через государственную компанию "Энергоком".В пятницу пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что "Энергоком" использует 20 миллионов евро из европейского гранта, чтобы закупить газ для гуманитарной помощи Приднестровью. В правительстве добавили, что еще десять миллионов евро от ЕС потратят на закупку электроэнергии для поддержки населения и нужд Молдавии.При этом премьер-министр Молдавии Дорин Речан признал, что Кишинев помогает Приднестровью с газом, поскольку Тирасполь может прервать поставки электричества, закупаемого в Румынии.В свою очередь, глава Приднестровья Вадим Красносельский подчеркивал, что трех миллионов кубометров газа хватит на неделю-полторы при минимальном потреблении, это позволит недолго поддержать давление в трубе.Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва прикладывает все усилия для гуманитарных поставок газа в Приднестровье по альтернативным маршрутам. Для урегулирования энергокризиса Украине достаточно возобновить транзит газа, а Молдавии — признать долг перед "Газпромом", но этого пока не произошло.Ситуация с газом в регионеС начала года Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". Если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается лишь на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла на угольную генерацию электроэнергии.С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.

https://ria.ru/20250131/moldaviya-1996529760.html

https://ria.ru/20250117/pridnestrove-1994192708.html

https://ria.ru/20250110/pridnestrove-1992969228.html

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