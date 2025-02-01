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В Приднестровье умер пенсионер, пытавшийся согреть дом утюгом - РИА Новости, 01.02.2025
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12:05 01.02.2025 (обновлено: 16:50 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/pridnestrove-1996772187.html
В Приднестровье умер пенсионер, пытавшийся согреть дом утюгом
В Приднестровье умер пенсионер, пытавшийся согреть дом утюгом - РИА Новости, 01.02.2025
В Приднестровье умер пенсионер, пытавшийся согреть дом утюгом
В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) в больнице скончался пенсионер, который пытался согреть дом утюгом из-за энергетического кризиса,... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T12:05:00+03:00
2025-02-01T16:50:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) в больнице скончался пенсионер, который пытался согреть дом утюгом из-за энергетического кризиса, сообщает в субботу пресс-центр министерства внутренних дел ПМР. "Пенсионер из Слободзеи, который грелся утюгом, скончался в больнице. Это первая смерть за время энергокризиса, которая произошла из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации электрооборудования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Ранее в МВД ПМР сообщили, что 25 января огнеборцы тушили дом в Слободзее, где на полу одной из комнат обнаружили без сознания и с сильными ожогами хозяина дома, после чего доставили его в больницу. В ведомстве добавили, что со слов родственников, которые периодически навещали мужчину, пострадавший часто прогревал утюгом комнату, где спал. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 11 декабря в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии 16 декабря был введен режим ЧП в энергетике. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250118/pridnestrove-1994401418.html
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молдавия, кишинев, европа, газпром, молдовагаз, транзит газа через украину, в мире
Молдавия, Кишинев, Европа, Газпром, Молдовагаз, транзит газа через Украину, В мире
В Приднестровье умер пенсионер, пытавшийся согреть дом утюгом

МВД: в ПМР умер пенсионер, пытавшийся согреть дом утюгом из-за энергокризиса

© Фото : Пресс-центр МВД ПМР/TelegramПоследствия пожара в частном доме в Слободзее
Последствия пожара в частном доме в Слободзее - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Фото : Пресс-центр МВД ПМР/Telegram
Последствия пожара в частном доме в Слободзее
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ТИРАСПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) в больнице скончался пенсионер, который пытался согреть дом утюгом из-за энергетического кризиса, сообщает в субботу пресс-центр министерства внутренних дел ПМР.
"Пенсионер из Слободзеи, который грелся утюгом, скончался в больнице. Это первая смерть за время энергокризиса, которая произошла из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации электрооборудования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
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Ранее в МВД ПМР сообщили, что 25 января огнеборцы тушили дом в Слободзее, где на полу одной из комнат обнаружили без сознания и с сильными ожогами хозяина дома, после чего доставили его в больницу. В ведомстве добавили, что со слов родственников, которые периодически навещали мужчину, пострадавший часто прогревал утюгом комнату, где спал.
В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 11 декабря в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии 16 декабря был введен режим ЧП в энергетике. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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Запасы газа в Приднестровье близки к нулю, заявил лидер ПМР
30 января, 08:32
 
МолдавияКишиневЕвропаГазпромМолдовагазтранзит газа через УкраинуВ мире
 
 
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