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Названа возможная причина падения самолета на жилые дома в Филадельфии

Названа возможная причина падения самолета на жилые дома в Филадельфии - РИА Новости, 01.02.2025

Названа возможная причина падения самолета на жилые дома в Филадельфии

Крушение самолета в Филадельфии, упавшего на жилые дома, могли спровоцировать баллоны с кислородом на его борту, сообщил корреспондент телеканала Fox News Рич... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T07:08:00+03:00

2025-02-01T07:08:00+03:00

2025-02-01T08:48:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Крушение самолета в Филадельфии, упавшего на жилые дома, могли спровоцировать баллоны с кислородом на его борту, сообщил корреспондент телеканала Fox News Рич Зеоли со ссылкой на источники."Как мы понимаем, очень возможно, что, так как это медицинский самолет, кислород и <...> топливо могли спровоцировать такой мощный взрыв. Может, это могло бы дать объяснение этому (катастрофе. — Прим. ред.)", — сказал журналист.Зеоли добавил, что самолет был полностью заправлен, так как он направлялся в штат Миссури.В полиции заявили, что недалеко от места крушения на парковке McDonald's нашли один кислородный баллон.Самолет Learjet 55 разбился в ночь на пятницу после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии. На борту находились шесть человек.По данным Fox News, самолет выполнял медицинский рейс. На его борту находились два пилота, два врача, пациент и член его семьи. Уже через 30 секунд после взлета самолет исчез с радаров на высоте около 487 метров.Представитель компании — владельца самолета Jet Rescue Air Ambulance сообщил, что погибшая пациентка — девочка из мексиканского города Тихуана. Она прилетала в США за жизненно важным лечением в рамках благотворительной программы и возвращалась обратно на родину. Кроме того, в авиакатастрофе погибла ее мать.Как сообщила мэр города Шерелл Паркер, в результате происшествия повреждены несколько домов и автомобилей, данных о жертвах среди жителей нет. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования после трагедии.Это второе за несколько дней крупное авиационное ЧП в Соединенных Штатах. В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. На борту лайнера были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, а в вертолете — три члена экипажа. Никто не выжил.

https://ria.ru/20250131/pilot-1996717263.html

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Крушение небольшого самолета в Филадельфии В соцсетях публикуют кадры последствий крушения небольшого самолета в американском городе Филадельфия, вероятно, в кадре - и момент падения воздушного судна на жилой сектор. 2025-02-01T07:08 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, филадельфия, миссури, сша, mcdonald's corporation, падение самолета в филадельфии, дональд трамп