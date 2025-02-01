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Названа возможная причина падения самолета на жилые дома в Филадельфии - РИА Новости, 01.02.2025
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07:08 01.02.2025 (обновлено: 08:48 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/prichina-1996751553.html
Названа возможная причина падения самолета на жилые дома в Филадельфии
Названа возможная причина падения самолета на жилые дома в Филадельфии - РИА Новости, 01.02.2025
Названа возможная причина падения самолета на жилые дома в Филадельфии
Крушение самолета в Филадельфии, упавшего на жилые дома, могли спровоцировать баллоны с кислородом на его борту, сообщил корреспондент телеканала Fox News Рич... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T07:08:00+03:00
2025-02-01T08:48:00+03:00
в мире
филадельфия
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дональд трамп
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Крушение самолета в Филадельфии, упавшего на жилые дома, могли спровоцировать баллоны с кислородом на его борту, сообщил корреспондент телеканала Fox News Рич Зеоли со ссылкой на источники."Как мы понимаем, очень возможно, что, так как это медицинский самолет, кислород и &lt;...&gt; топливо могли спровоцировать такой мощный взрыв. Может, это могло бы дать объяснение этому (катастрофе. — Прим. ред.)", — сказал журналист.Зеоли добавил, что самолет был полностью заправлен, так как он направлялся в штат Миссури.В полиции заявили, что недалеко от места крушения на парковке McDonald's нашли один кислородный баллон.Самолет Learjet 55 разбился в ночь на пятницу после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии. На борту находились шесть человек.По данным Fox News, самолет выполнял медицинский рейс. На его борту находились два пилота, два врача, пациент и член его семьи. Уже через 30 секунд после взлета самолет исчез с радаров на высоте около 487 метров.Представитель компании — владельца самолета Jet Rescue Air Ambulance сообщил, что погибшая пациентка — девочка из мексиканского города Тихуана. Она прилетала в США за жизненно важным лечением в рамках благотворительной программы и возвращалась обратно на родину. Кроме того, в авиакатастрофе погибла ее мать.Как сообщила мэр города Шерелл Паркер, в результате происшествия повреждены несколько домов и автомобилей, данных о жертвах среди жителей нет. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования после трагедии.Это второе за несколько дней крупное авиационное ЧП в Соединенных Штатах. В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. На борту лайнера были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, а в вертолете — три члена экипажа. Никто не выжил.
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Крушение небольшого самолета в Филадельфии
В соцсетях публикуют кадры последствий крушения небольшого самолета в американском городе Филадельфия, вероятно, в кадре - и момент падения воздушного судна на жилой сектор.
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в мире, филадельфия, миссури, сша, mcdonald's corporation, падение самолета в филадельфии, дональд трамп
В мире, Филадельфия, Миссури, США, McDonald's Corporation, Падение самолета в Филадельфии, Дональд Трамп
Названа возможная причина падения самолета на жилые дома в Филадельфии

Fox News: авиакатастрофу в Филадельфии могли спровоцировать баллоны с кислородом

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Крушение самолета в Филадельфии, упавшего на жилые дома, могли спровоцировать баллоны с кислородом на его борту, сообщил корреспондент телеканала Fox News Рич Зеоли со ссылкой на источники.
"Как мы понимаем, очень возможно, что, так как это медицинский самолет, кислород и <...> топливо могли спровоцировать такой мощный взрыв. Может, это могло бы дать объяснение этому (катастрофе. — Прим. ред.)", — сказал журналист.
© AP Photo / Matt RourkeСотрудники службы спасения работают на месте происшествия после крушения небольшого самолета в Филадельфии
Сотрудники службы спасения работают на месте происшествия после крушения небольшого самолета в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Сотрудники службы спасения работают на месте происшествия после крушения небольшого самолета в Филадельфии
Зеоли добавил, что самолет был полностью заправлен, так как он направлялся в штат Миссури.
В полиции заявили, что недалеко от места крушения на парковке McDonald's нашли один кислородный баллон.
© AP Photo / Matt RourkeСпасатели работают на месте происшествия после авиакатастрофы в Филадельфии, о которой говорят очевидцы
Спасатели работают на месте происшествия после авиакатастрофы в Филадельфии, о которой говорят очевидцы - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Спасатели работают на месте происшествия после авиакатастрофы в Филадельфии, о которой говорят очевидцы
Самолет Learjet 55 разбился в ночь на пятницу после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии. На борту находились шесть человек.
По данным Fox News, самолет выполнял медицинский рейс. На его борту находились два пилота, два врача, пациент и член его семьи. Уже через 30 секунд после взлета самолет исчез с радаров на высоте около 487 метров.
© AP Photo / Matt RourkeСпасатели работают на месте происшествия после авиакатастрофы в Филадельфии
Спасатели работают на месте происшествия после авиакатастрофы в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Спасатели работают на месте происшествия после авиакатастрофы в Филадельфии
Представитель компании — владельца самолета Jet Rescue Air Ambulance сообщил, что погибшая пациентка — девочка из мексиканского города Тихуана. Она прилетала в США за жизненно важным лечением в рамках благотворительной программы и возвращалась обратно на родину. Кроме того, в авиакатастрофе погибла ее мать.
Как сообщила мэр города Шерелл Паркер, в результате происшествия повреждены несколько домов и автомобилей, данных о жертвах среди жителей нет. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования после трагедии.
Это второе за несколько дней крупное авиационное ЧП в Соединенных Штатах. В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. На борту лайнера были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, а в вертолете — три члена экипажа. Никто не выжил.
Обломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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