https://ria.ru/20250201/poterya-1996762484.html

"Огромная сокровищница". Запад забил тревогу из-за потерь Украины

"Огромная сокровищница". Запад забил тревогу из-за потерь Украины - РИА Новости, 01.02.2025

"Огромная сокровищница". Запад забил тревогу из-за потерь Украины

Западные страны могут лишиться важных ресурсов на Украине, которые перейдут России в ходе продвижения ее армии, пишет глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в статье... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T09:59:00+03:00

2025-02-01T09:59:00+03:00

2025-02-01T13:59:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Западные страны могут лишиться важных ресурсов на Украине, которые перейдут России в ходе продвижения ее армии, пишет глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в статье National Interest."Важные природные ресурсы Украины находятся слишком близко к линии фронта. Если они перейдут России, то Москва и ее партнеры получат доступ к огромной сокровищнице, которая позволит им консолидировать влияние в таких ключевых отраслях, как оборона и энергетика, а также дальше развивать свои глобальные амбиции", — говорится в материале дипломата.Министр утверждает, что с развитием современных технологий и ростом спроса на них западным странам стали остро важны находящиеся на Украине полезные ископаемые.Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявлял, что США не могут позволить себе проиграть в конфликте на Украине, поскольку в этом случае им не достанутся украинские природные ресурсы, стоимость которых политик оценивает в десять-двенадцать триллионов долларов. По словам Грэма, Украина "сидит на золотой жиле" и может считаться "богатейшей страной во всей Европе". Однако, по его мнению, в случае проигрыша Киева в конфликте все ресурсы страны достанутся России и Китаю.*Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250131/ukraina-1996661842.html

https://ria.ru/20250131/bloomberg-1996618756.html

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