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ВСУ мешали бойцам ВС России эвакуировать тела жителей Русского Поречного - РИА Новости, 01.02.2025
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00:27 01.02.2025 (обновлено: 00:41 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/porechnoe-1996737511.html
ВСУ мешали бойцам ВС России эвакуировать тела жителей Русского Поречного
ВСУ мешали бойцам ВС России эвакуировать тела жителей Русского Поречного - РИА Новости, 01.02.2025
ВСУ мешали бойцам ВС России эвакуировать тела жителей Русского Поречного
Украинские военные из миномета обстреливали российских военных и атаковали их FPV-дронами, когда те пытались эвакуировать тела убитых мирных жителей курского... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T00:27:00+03:00
2025-02-01T00:41:00+03:00
россия
русское поречное
курская область
владимир путин
светлана петренко
валерий герасимов
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Украинские военные из миномета обстреливали российских военных и атаковали их FPV-дронами, когда те пытались эвакуировать тела убитых мирных жителей курского села Русское Поречное, рассказал журналистам начальник штаба мотострелкового подразделения группировки войск "Север" с позывным "Восток". "Двадцать четвертого января первую женщину вытащили. После этого по нам начался минометно-кассетный обстрел. По нам отработал 120-й миномет, порядка 40 было, из двух минометов работали. И кассетными боеприпасами, а также FPV-дроны. По всей видимости, противник не хочет, чтобы огласке все это предавалось, чтоб общественность увидела все те бесчинства, что они делали с гражданскими лицами", - сказал российский боец. Он также рассказал, что практически у всех убитых были связаны руки плотной, толстой веревкой. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250201/porechnoe-1996737094.html
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русское поречное
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россия, русское поречное, курская область, владимир путин, светлана петренко, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), убийство мирных жителей в селе русское поречное
Россия, Русское Поречное, Курская область, Владимир Путин, Светлана Петренко, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство мирных жителей в селе Русское Поречное
ВСУ мешали бойцам ВС России эвакуировать тела жителей Русского Поречного

Боец Восток: ВСУ обстреляли из миномета Русское Поречное во время эвакуации тел

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Украинские военные из миномета обстреливали российских военных и атаковали их FPV-дронами, когда те пытались эвакуировать тела убитых мирных жителей курского села Русское Поречное, рассказал журналистам начальник штаба мотострелкового подразделения группировки войск "Север" с позывным "Восток".
"Двадцать четвертого января первую женщину вытащили. После этого по нам начался минометно-кассетный обстрел. По нам отработал 120-й миномет, порядка 40 было, из двух минометов работали. И кассетными боеприпасами, а также FPV-дроны. По всей видимости, противник не хочет, чтобы огласке все это предавалось, чтоб общественность увидела все те бесчинства, что они делали с гражданскими лицами", - сказал российский боец.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
У убитых жителей Русского Поречного были прострелены лодыжки
00:18
Он также рассказал, что практически у всех убитых были связаны руки плотной, толстой веревкой.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах.
Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Боевики ВСУ угрожали жителям Русского Поречного расстрелом
00:07
 
РоссияРусское ПоречноеКурская областьВладимир ПутинСветлана ПетренкоВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Убийство мирных жителей в селе Русское Поречное
 
 
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