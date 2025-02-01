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У убитых жителей Русского Поречного были прострелены лодыжки - РИА Новости, 01.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:18 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/porechnoe-1996737094.html
У убитых жителей Русского Поречного были прострелены лодыжки
У убитых жителей Русского Поречного были прострелены лодыжки - РИА Новости, 01.02.2025
У убитых жителей Русского Поречного были прострелены лодыжки
У убитых боевиками ВСУ в курском селе Русское Поречное были прострелены лодыжки, а у одного мужчины размозжен череп, рассказал журналистам начальник штаба... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T00:18:00+03:00
2025-02-01T00:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
русское поречное
курская область
владимир путин
светлана петренко
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. У убитых боевиками ВСУ в курском селе Русское Поречное были прострелены лодыжки, а у одного мужчины размозжен череп, рассказал журналистам начальник штаба мотострелкового подразделения группировки войск "Север" с позывным "Восток". По его словам, когда российские военные зашли в село Русское Поречное, при проверке подвалов на наличие там противника они нашли в трех из них тела гражданских лиц. "В первом подвале, где был мужчина и женщина, у женщины были три проникающих огнестрельных ранения в грудь. Ну и мужчина был также в упор расстрелян. Во втором подвале мы нашли пять тел. Там были прострелены у людей лодыжки, там были три мужчины, две женщины. Возраст преклонный - где-то за 60 лет. Видно, что (им - ред.) также стреляли непосредственно в грудь. И у одного человека три выстрела было в затылок, потому что голова практически была уничтожена, череп был уничтожен", - сказал российский боец. Он добавил, что в третьем подвале лежали тела двух мужчин с пулевыми ранениями. "По всей видимости, (ВСУ - ред.) закидали гранатами, чтобы тела были неузнаваемы", - заключил он. Военнослужащий мотострелкового подразделения группировки войск "Север" с позывным "Лорд" одним из первых зашел в курское село и обнаружил в подвалах убитых. По его словам, боевики ВСУ перед убийством били мирных жителей - об этом свидетельствуют гематомы. "Шестерых человек, такое ощущение, что убили во сне", - сказал российский военный. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250201/porechnoe-1996736726.html
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россия, русское поречное, курская область, владимир путин, светлана петренко, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), убийство мирных жителей в селе русское поречное
Специальная военная операция на Украине, Россия, Русское Поречное, Курская область, Владимир Путин, Светлана Петренко, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство мирных жителей в селе Русское Поречное
У убитых жителей Русского Поречного были прострелены лодыжки

У убитых боевиками ВСУ жителей села Русское Поречное были прострелены лодыжки

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. У убитых боевиками ВСУ в курском селе Русское Поречное были прострелены лодыжки, а у одного мужчины размозжен череп, рассказал журналистам начальник штаба мотострелкового подразделения группировки войск "Север" с позывным "Восток".
По его словам, когда российские военные зашли в село Русское Поречное, при проверке подвалов на наличие там противника они нашли в трех из них тела гражданских лиц.
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"В первом подвале, где был мужчина и женщина, у женщины были три проникающих огнестрельных ранения в грудь. Ну и мужчина был также в упор расстрелян. Во втором подвале мы нашли пять тел. Там были прострелены у людей лодыжки, там были три мужчины, две женщины. Возраст преклонный - где-то за 60 лет. Видно, что (им - ред.) также стреляли непосредственно в грудь. И у одного человека три выстрела было в затылок, потому что голова практически была уничтожена, череп был уничтожен", - сказал российский боец.
Он добавил, что в третьем подвале лежали тела двух мужчин с пулевыми ранениями. "По всей видимости, (ВСУ - ред.) закидали гранатами, чтобы тела были неузнаваемы", - заключил он.
Военнослужащий мотострелкового подразделения группировки войск "Север" с позывным "Лорд" одним из первых зашел в курское село и обнаружил в подвалах убитых. По его словам, боевики ВСУ перед убийством били мирных жителей - об этом свидетельствуют гематомы.
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"Шестерых человек, такое ощущение, что убили во сне", - сказал российский военный.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах.
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Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРусское ПоречноеКурская областьВладимир ПутинСветлана ПетренкоВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Убийство мирных жителей в селе Русское Поречное
 
 
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