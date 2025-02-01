https://ria.ru/20250201/porechnoe-1996736726.html

Боевики ВСУ угрожали жителям Русского Поречного расстрелом

Боевики ВСУ угрожали жителям Русского Поречного расстрелом - РИА Новости, 01.02.2025

Боевики ВСУ угрожали жителям Русского Поречного расстрелом

Оккупировавшие село военнослужащие ВСУ не позволяли местным жителям выходить из дома, угрожая расстрелом, рассказали военным следователям дочь и сын одного из... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T00:07:00+03:00

2025-02-01T00:07:00+03:00

2025-02-01T00:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

русское поречное

владимир путин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

убийство мирных жителей в селе русское поречное

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КУРСК, 1 фев – РИА Новости. Оккупировавшие село военнослужащие ВСУ не позволяли местным жителям выходить из дома, угрожая расстрелом, рассказали военным следователям дочь и сын одного из погибших от рук украинских боевиков в селе Русское Поречное. Ранее военнослужащие группировки "Север" сообщали РИА Новости о найденных телах мирных жителей, замученных военными ВСУ, в частности стариков, в том числе связанных. Тела обнаружили в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области. На допросе военных следователей оказались дочь и сын убитого, которые в Русском Поречном потеряли отца. "С шестого, седьмого даже связи у меня уже не было, и как бы потом позже сколько раз звонила, абонент - не абонент… Ну вот как мы уехали шестого, мы еще два дня возвращались обратно, но не домой, а на свой участок работать. Ну, как бы с ним лично не было связи по телефону, но вот с братом я созванивалась... Мирные жители там еще кто остался, как бы по селу… говорили, что да, видели его там может недельку назад, проходил там, там… был жив", - сообщила Мария Санькова военным следователям, видео допроса оказалось в распоряжении РИА Новости. По словам свидетелей, в начале осени их отец еще был жив, им удалось с ним связаться и узнать, что военные ВСУ находятся в селе. "Я дозвонился в сентябре, первую неделю сентября дозвонился, он мне сказал, что отец жив, здоров, он дома. Потом сказал, что они (военные ВСУ – ред.) везде. Куда я не пойду, они везде. Ну как он мне сказал, чтобы он никуда не передвигался… не выходил из дома, если еще раз он выйдет, то они пристрелят. Воды не было в колонке, он ходил в колодец. Говорит, я пошел в колодец за водой, они и там", - сообщил Александр Саньков. Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении участников вооруженных украинских формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). По данным следствия, в январе украинские боевики, находясь в населенном пункте Русское Поречное в Курской области, убили не менее семи мирных граждан, укрывавшихся в подвалах жилых домов. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250131/postradavshiy-1996726982.html

https://ria.ru/20250131/sbu-1996724164.html

https://ria.ru/20250131/prokuratura-1996653502.html

https://ria.ru/20250131/dnr-1996727930.html

россия

курская область

русское поречное

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россия, курская область, русское поречное, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), убийство мирных жителей в селе русское поречное