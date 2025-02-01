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Молдавского блогера не пустили в Польшу после поездки в Белоруссию - РИА Новости, 01.02.2025
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13:28 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/polsha-1996781450.html
Молдавского блогера не пустили в Польшу после поездки в Белоруссию
Молдавского блогера не пустили в Польшу после поездки в Белоруссию - РИА Новости, 01.02.2025
Молдавского блогера не пустили в Польшу после поездки в Белоруссию
Молдавский блогер Габриэл Кэлин, возвращавшийся автобусом из Белоруссии, где он принимал участие в пресс-конференции президента Александра Лукашенко, сообщил,... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T13:28:00+03:00
2025-02-01T13:28:00+03:00
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КИШИНЕВ, 1 фев - РИА Новости. Молдавский блогер Габриэл Кэлин, возвращавшийся автобусом из Белоруссии, где он принимал участие в пресс-конференции президента Александра Лукашенко, сообщил, что польские пограничники отказали ему во въезде в страну. Ранее Кэлин на пресс-конференции Лукашенко задал вопрос о Молдавии, власти которой выбрали прозападный курс. Белорусский лидер с иронией поинтересовался, как блогера вообще выпустили из страны. "Поляки не позволили мне въехать в страну, не предоставив объяснений. Я запросил дополнительные разъяснения, но их мне так и не дали", - написал Кэлин в субботу в своем блоге. По его словам, польские пограничники рекомендовали ему вернуться домой самолетом, однако прямого авиасообщения между Минском и Кишиневом нет. "Насколько я понимаю, министерство иностранных дел не признает выборы в Беларуси. Хорошо. Но, пожалуй, им стоит заняться признанием молдавских паспортов поляками. Сегодня мне без всякой причины не разрешили въезд в Польшу. ЕС, либерализованный режим, отношение к молдаванам", - добавил блогер. По данным белорусского ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко получил 86,82% голосов избирателей на прошедших 26 января выборах. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель не считает выборы в Белоруссии свободными и демократическими, поэтому намерен сохранить санкции против Минска. Ряд западных стран также раскритиковали белорусские выборы, в том числе из-за отсутствия на них наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ. БДИПЧ ОБСЕ свою миссию в Белоруссию не прислало, заявив, что приглашение от Минска поступило всего за 10 дней до голосования, что исключает доступ к ключевым этапам кампании и делает невозможным содержательное наблюдение. В заявлении организации говорилось, что отсутствие наблюдателей БДИПЧ лишает граждан Белоруссии прозрачной и полной оценки всего процесса. МИД Белоруссии в ответ отметил, что если есть желание, то найдутся и возможности. Лукашенко, комментируя отсутствие наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах главы государства, заявил, что эта структура просто не хотела приезжать.
https://ria.ru/20250125/ekstremisty-1995477138.html
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в мире, белоруссия, минск, молдавия, александр лукашенко, кайя каллас, обсе, евросоюз
В мире, Белоруссия, Минск, Молдавия, Александр Лукашенко, Кайя Каллас, ОБСЕ, Евросоюз
Молдавского блогера не пустили в Польшу после поездки в Белоруссию

Молдавского блогера Кэлина не пустили в Польшу после поездки в Белоруссию

© Фото : Кэлин/TelegramМолдавский блогер Габриэл Кэлин
Молдавский блогер Габриэл Кэлин - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Фото : Кэлин/Telegram
Молдавский блогер Габриэл Кэлин. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 фев - РИА Новости. Молдавский блогер Габриэл Кэлин, возвращавшийся автобусом из Белоруссии, где он принимал участие в пресс-конференции президента Александра Лукашенко, сообщил, что польские пограничники отказали ему во въезде в страну.
Ранее Кэлин на пресс-конференции Лукашенко задал вопрос о Молдавии, власти которой выбрали прозападный курс. Белорусский лидер с иронией поинтересовался, как блогера вообще выпустили из страны.
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"Поляки не позволили мне въехать в страну, не предоставив объяснений. Я запросил дополнительные разъяснения, но их мне так и не дали", - написал Кэлин в субботу в своем блоге.
По его словам, польские пограничники рекомендовали ему вернуться домой самолетом, однако прямого авиасообщения между Минском и Кишиневом нет.
"Насколько я понимаю, министерство иностранных дел не признает выборы в Беларуси. Хорошо. Но, пожалуй, им стоит заняться признанием молдавских паспортов поляками. Сегодня мне без всякой причины не разрешили въезд в Польшу. ЕС, либерализованный режим, отношение к молдаванам", - добавил блогер.
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МИД Белоруссии в ответ отметил, что если есть желание, то найдутся и возможности. Лукашенко, комментируя отсутствие наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах главы государства, заявил, что эта структура просто не хотела приезжать.
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В миреБелоруссияМинскМолдавияАлександр ЛукашенкоКайя КалласОБСЕЕвросоюз
 
 
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