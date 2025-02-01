Рейтинг@Mail.ru
В Польше подняли авиацию из-за якобы активности России на Украине - РИА Новости, 01.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/polsha-1996760757.html
В Польше подняли авиацию из-за якобы активности России на Украине
В Польше подняли авиацию из-за якобы активности России на Украине - РИА Новости, 01.02.2025
В Польше подняли авиацию из-за якобы активности России на Украине
Оперативное командование родов вооруженных сил Польши утверждает, что польская авиация поднята в воздух из-за якобы активности России на Украине. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T09:47:00+03:00
2025-02-01T09:47:00+03:00
в мире
польша
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858001820_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ecd654a4a277b456c3ec585c568c6019.jpg
ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Оперативное командование родов вооруженных сил Польши утверждает, что польская авиация поднята в воздух из-за якобы активности России на Украине. "В нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация", - говорится в сообщении. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства. По его словам, в Польше были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности. Польские военные заявили, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами". "Оперативное командование следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавляется в сообщении. В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине в середине января 2025 года.
https://ria.ru/20250201/tramp-1996738778.html
https://ria.ru/20250130/rumynija-1996269480.html
польша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858001820_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_2c1f66d01939176e10e92e2203c9d2a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, украина
В мире, Польша, Россия, Украина
В Польше подняли авиацию из-за якобы активности России на Украине

В Польше подняли в воздух истребители из-за якобы активности России на Украине

CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A Самолет МиГ-29А ВВС Польши
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A
Самолет МиГ-29А ВВС Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Оперативное командование родов вооруженных сил Польши утверждает, что польская авиация поднята в воздух из-за якобы активности России на Украине.
"В нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация", - говорится в сообщении.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Трамп заявил, что ведет серьезное обсуждение с Россией по Украине
00:55
В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства. По его словам, в Польше были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности.
Польские военные заявили, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами". "Оперативное командование следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавляется в сообщении.
В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине в середине января 2025 года.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В Румынии подняли истребители из-за беспилотника рядом с границей
30 января, 09:50
 
В миреПольшаРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала