https://ria.ru/20250201/polsha-1996760757.html
В Польше подняли авиацию из-за якобы активности России на Украине
В Польше подняли авиацию из-за якобы активности России на Украине - РИА Новости, 01.02.2025
В Польше подняли авиацию из-за якобы активности России на Украине
Оперативное командование родов вооруженных сил Польши утверждает, что польская авиация поднята в воздух из-за якобы активности России на Украине. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T09:47:00+03:00
2025-02-01T09:47:00+03:00
2025-02-01T09:47:00+03:00
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ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Оперативное командование родов вооруженных сил Польши утверждает, что польская авиация поднята в воздух из-за якобы активности России на Украине. "В нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация", - говорится в сообщении. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства. По его словам, в Польше были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности. Польские военные заявили, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами". "Оперативное командование следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавляется в сообщении. В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине в середине января 2025 года.
https://ria.ru/20250201/tramp-1996738778.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, украина
В мире, Польша, Россия, Украина
В Польше подняли авиацию из-за якобы активности России на Украине
В Польше подняли в воздух истребители из-за якобы активности России на Украине
ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Оперативное командование родов вооруженных сил Польши утверждает, что польская авиация поднята в воздух из-за якобы активности России на Украине.
"В нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация", - говорится в сообщении.
В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства. По его словам, в Польше
были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности.
Польские военные заявили, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами". "Оперативное командование следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавляется в сообщении.
В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине в середине января 2025 года.