https://ria.ru/20250201/polsha-1996760757.html

В Польше подняли авиацию из-за якобы активности России на Украине

В Польше подняли авиацию из-за якобы активности России на Украине - РИА Новости, 01.02.2025

В Польше подняли авиацию из-за якобы активности России на Украине

Оперативное командование родов вооруженных сил Польши утверждает, что польская авиация поднята в воздух из-за якобы активности России на Украине. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T09:47:00+03:00

2025-02-01T09:47:00+03:00

2025-02-01T09:47:00+03:00

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ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Оперативное командование родов вооруженных сил Польши утверждает, что польская авиация поднята в воздух из-за якобы активности России на Украине. "В нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация", - говорится в сообщении. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства. По его словам, в Польше были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности. Польские военные заявили, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами". "Оперативное командование следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавляется в сообщении. В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине в середине января 2025 года.

https://ria.ru/20250201/tramp-1996738778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, россия, украина