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При задержании преступника в Ярославле погиб капитан полиции - РИА Новости, 01.02.2025
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01:24 01.02.2025 (обновлено: 09:26 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/politsiya-1996739999.html
При задержании преступника в Ярославле погиб капитан полиции
При задержании преступника в Ярославле погиб капитан полиции - РИА Новости, 01.02.2025
При задержании преступника в Ярославле погиб капитан полиции
Командир отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Анатолий Тутынин погиб при задержании вооруженного правонарушителя в Ярославле, сообщает УМВД... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T01:24:00+03:00
2025-02-01T09:26:00+03:00
происшествия
ярославская область
ярославль
дзержинский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Командир отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Анатолий Тутынин погиб при задержании вооруженного правонарушителя в Ярославле, сообщает УМВД России по Ярославской области. "Руководство и личный состав УМВД России по Ярославской области выражают искренние соболезнования семье капитана полиции Анатолия Тутынина, который получил смертельное ранение при задержании вооруженного правонарушителя", — говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в пятницу вечером в полицию Дзержинского района поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов по улице Труфанова находится мужчина с ножом. На место был направлен наряд отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции, командир ОБ ППСП УМВД России по Ярославской области капитан полиции Анатолий Тутынин также прибыл на место, чтобы помочь коллегам. Правоохранители установили, что нарушитель находится в своей квартире и не открывает дверь. При попытке полицейских войти в квартиру и задержать преступника, последний произвел три выстрела, в результате чего капитан полиции Тутынин получил огнестрельное ранение. Ответным огнем напарника преступник был ликвидирован.Сотрудник полиции был экстренно доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. "Капитану полиции Анатолию Тутынину было 34 года, он проходил службу в органах внутренних дел с 2012 года, прошел путь от полицейского до командира отдельного батальона ППСП. У него остались двое малолетних детей", — добавило ведомство.
https://ria.ru/20250131/zaderzhanie-1996521906.html
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ярославская область
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происшествия, ярославская область, ярославль, дзержинский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ярославская область, Ярославль, Дзержинский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
При задержании преступника в Ярославле погиб капитан полиции

Капитан полиции Анатолий Тутынин погиб при задержании преступника в Ярославле

© Фото : УМВД России по Ярославской области/TelegramКомандир отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Анатолий Тутынин
Командир отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Анатолий Тутынин - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Фото : УМВД России по Ярославской области/Telegram
Командир отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Анатолий Тутынин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Командир отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Анатолий Тутынин погиб при задержании вооруженного правонарушителя в Ярославле, сообщает УМВД России по Ярославской области.
"Руководство и личный состав УМВД России по Ярославской области выражают искренние соболезнования семье капитана полиции Анатолия Тутынина, который получил смертельное ранение при задержании вооруженного правонарушителя", — говорится в Telegram-канале ведомства.
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Отмечается, что в пятницу вечером в полицию Дзержинского района поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов по улице Труфанова находится мужчина с ножом. На место был направлен наряд отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции, командир ОБ ППСП УМВД России по Ярославской области капитан полиции Анатолий Тутынин также прибыл на место, чтобы помочь коллегам.
Правоохранители установили, что нарушитель находится в своей квартире и не открывает дверь. При попытке полицейских войти в квартиру и задержать преступника, последний произвел три выстрела, в результате чего капитан полиции Тутынин получил огнестрельное ранение. Ответным огнем напарника преступник был ликвидирован.
Сотрудник полиции был экстренно доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.
"Капитану полиции Анатолию Тутынину было 34 года, он проходил службу в органах внутренних дел с 2012 года, прошел путь от полицейского до командира отдельного батальона ППСП. У него остались двое малолетних детей", — добавило ведомство.
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