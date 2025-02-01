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Бастрыкин потребовал доклад по делу о покушении в поезде Томск — Адлер - РИА Новости, 01.02.2025
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16:53 01.02.2025 (обновлено: 16:54 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/poezd-1996809267.html
Бастрыкин потребовал доклад по делу о покушении в поезде Томск — Адлер
Бастрыкин потребовал доклад по делу о покушении в поезде Томск — Адлер - РИА Новости, 01.02.2025
Бастрыкин потребовал доклад по делу о покушении в поезде Томск — Адлер
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по делу о покушении на убийство двух пассажиров в поезде Томск-Адлер, сообщает... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T16:53:00+03:00
2025-02-01T16:54:00+03:00
происшествия
россия
томская область
барабинск
александр бастрыкин
алексей александров
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по делу о покушении на убийство двух пассажиров в поезде Томск-Адлер, сообщает информационный центр СК РФ в Telegram-канале. По предварительным данным восточного межрегионального СУТСК России, ночью 30 января 2025 года 68-летний житель Томской области, находясь в купе восьмого вагона пассажирского поезда Томск-Адлер на перегоне Каргат-Барабинск беспричинно, из хулиганских побуждений, с имевшимися при нем двумя ножами начал требовать покинуть купе вагона следовавших с ним двух попутчиков, угрожая им убийством. Получив отказ, он нанес каждому из них по удару ножом. Пассажиры, получив травмы, покинули вагон и в дальнейшем были госпитализированы в медицинское учреждение. Когда состав прибыл на станцию Барабинск в Новосибирской области, к нему были направлены сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 105 УК РФ. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя Восточного МСУТ СК России Алексея Александрова доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
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Задержание дебошира, напавшего с ножом на пассажиров поезда
В Новосибирской области задержали дебошира, напавшего с ножом на пассажиров поезда, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По её данным, один из пассажиров поезда Томск-Адлер начал себя агрессивно вести, ударил ножом мужчину и женщину. В Барабинске людей из вагона эвакуировали, а подозреваемого задержали. Пострадавшие госпитализированы. На опубликованных Волк кадрах можно увидеть, как мужчина, лёжа на верхней полке, предположительно, отмахивается ножами от силовиков.
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происшествия, россия, томская область, барабинск, александр бастрыкин, алексей александров, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область
Происшествия, Россия, Томская область, Барабинск, Александр Бастрыкин, Алексей Александров, Следственный комитет России (СК РФ), Новосибирская область
Бастрыкин потребовал доклад по делу о покушении в поезде Томск — Адлер

Бастрыкин потребовал доклад о покушении на двух пассажиров в поезде Томск—Адлер

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по делу о покушении на убийство двух пассажиров в поезде Томск-Адлер, сообщает информационный центр СК РФ в Telegram-канале.
По предварительным данным восточного межрегионального СУТСК России, ночью 30 января 2025 года 68-летний житель Томской области, находясь в купе восьмого вагона пассажирского поезда Томск-Адлер на перегоне Каргат-Барабинск беспричинно, из хулиганских побуждений, с имевшимися при нем двумя ножами начал требовать покинуть купе вагона следовавших с ним двух попутчиков, угрожая им убийством. Получив отказ, он нанес каждому из них по удару ножом. Пассажиры, получив травмы, покинули вагон и в дальнейшем были госпитализированы в медицинское учреждение. Когда состав прибыл на станцию Барабинск в Новосибирской области, к нему были направлены сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 105 УК РФ.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя Восточного МСУТ СК России Алексея Александрова доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Бастрыкину доложат по делу о гибели девочки в саратовской больнице
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ПроисшествияРоссияТомская областьБарабинскАлександр БастрыкинАлексей АлександровСледственный комитет России (СК РФ)Новосибирская область
 
 
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