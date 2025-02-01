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Бастрыкин потребовал доклад по делу о покушении в поезде Томск — Адлер

Бастрыкин потребовал доклад по делу о покушении в поезде Томск — Адлер - РИА Новости, 01.02.2025

Бастрыкин потребовал доклад по делу о покушении в поезде Томск — Адлер

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по делу о покушении на убийство двух пассажиров в поезде Томск-Адлер, сообщает... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T16:53:00+03:00

2025-02-01T16:53:00+03:00

2025-02-01T16:54:00+03:00

происшествия

россия

томская область

барабинск

александр бастрыкин

алексей александров

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по делу о покушении на убийство двух пассажиров в поезде Томск-Адлер, сообщает информационный центр СК РФ в Telegram-канале. По предварительным данным восточного межрегионального СУТСК России, ночью 30 января 2025 года 68-летний житель Томской области, находясь в купе восьмого вагона пассажирского поезда Томск-Адлер на перегоне Каргат-Барабинск беспричинно, из хулиганских побуждений, с имевшимися при нем двумя ножами начал требовать покинуть купе вагона следовавших с ним двух попутчиков, угрожая им убийством. Получив отказ, он нанес каждому из них по удару ножом. Пассажиры, получив травмы, покинули вагон и в дальнейшем были госпитализированы в медицинское учреждение. Когда состав прибыл на станцию Барабинск в Новосибирской области, к нему были направлены сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 105 УК РФ. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя Восточного МСУТ СК России Алексея Александрова доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250131/bastrykin-1996729674.html

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Задержание дебошира, напавшего с ножом на пассажиров поезда В Новосибирской области задержали дебошира, напавшего с ножом на пассажиров поезда, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По её данным, один из пассажиров поезда Томск-Адлер начал себя агрессивно вести, ударил ножом мужчину и женщину. В Барабинске людей из вагона эвакуировали, а подозреваемого задержали. Пострадавшие госпитализированы. На опубликованных Волк кадрах можно увидеть, как мужчина, лёжа на верхней полке, предположительно, отмахивается ножами от силовиков. 2025-02-01T16:53 true PT1M27S

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происшествия, россия, томская область, барабинск, александр бастрыкин, алексей александров, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область