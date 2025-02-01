https://ria.ru/20250201/pereselentsy-1996845104.html

В Курской области прошло заседание совета по решению проблем переселенцев

В Курской области прошло заседание совета по решению проблем переселенцев - РИА Новости, 01.02.2025

В Курской области прошло заседание совета по решению проблем переселенцев

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о проведении второго заседания координационного совета по решению проблем вынужденных переселенцев... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T23:42:00+03:00

2025-02-01T23:42:00+03:00

2025-02-01T23:42:00+03:00

жилье

россия

курская область

брянская область

александр хинштейн

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 1 фев - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о проведении второго заседания координационного совета по решению проблем вынужденных переселенцев из курского приграничья. Ранее Хинштейн сообщал о создании координационного совета по решению проблем жителей курского приграничья. Он уточнял, что этот совет станет площадкой для открытого и честного диалога. По словам врио губернатора, в совет войдут не только чиновники, представители силовых и надзорных органов, но и сами граждане – те, чьи проблемы предстоит решать. "Сегодня провели второе заседание координационного совета по решению проблем жителей курского приграничья... В областную думу внес законопроект, позволяющий переселенцам после реализации ими сертификата получить в безвозмездное пользование под ИЖС свой бывший участок (при выдаче сертификата разрушенное жилье и участок отчуждается в пользу государства). Если в течение 6 лет они строят здесь дом, участок переходит им в собственность... На заседании договорились о наложении моратория на земли переселенцев с приоритетом получения их бывшими собственниками", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Также он добавил, что увеличен список населенных пунктов для бескомиссионного получения сертификатов. "Решением оперативного штаба расширили его, опираясь на объективные данные военных (об уничтожении большинства домов). Включили восемь населенных пунктов в Большесолдатском, Суджанском и Кореневском районах. Этот список будет расширяться", - заявил Хинштейн. Кроме того, обсуждалась повторная выдача сертификатов некоторой группе переселенцев. "Не менее 120 жителей из 5-километровой приграничной зоны - вновь были вынуждены покинуть свои жилища после приобретения их по сертификату. Уже поступило 30 таких заявлений. Подготовлены изменения в соответствующее постановления, которые снимают ограничения на повторную выдачу сертификатов для тех, кто ранее получил эту компенсацию, но его жилье снова было разрушено", - добавил врио губернатора. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 56 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250130/khinshteyn-1996501788.html

https://ria.ru/20250131/hinshtejn-1996713140.html

https://ria.ru/20250106/gruppa-1992650235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жилье, россия, курская область, брянская область, александр хинштейн, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины