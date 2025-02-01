https://ria.ru/20250201/pentagon-1996836761.html

Удары в Сомали координировались с правительством страны, заявил Пентагона

Удары в Сомали координировались с правительством страны, заявил Пентагона - РИА Новости, 01.02.2025

Удары в Сомали координировались с правительством страны, заявил Пентагона

Авиаудары США по объектам террористов в Сомали проводились в координации с правительством африканского государства, сообщил шеф Пентагона Пит Хэгсет. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T21:48:00+03:00

2025-02-01T21:48:00+03:00

2025-02-01T21:48:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Авиаудары США по объектам террористов в Сомали проводились в координации с правительством африканского государства, сообщил шеф Пентагона Пит Хэгсет. "По приказу президента Трампа и в координации с федеральным правительством Сомали я уполномочил Африканское командование США провести сегодня скоординированные авиаудары по сомалийским боевикам ИГ* ("Исламское государство"*, ИГИЛ*) в горах Голис", - говорится в сообщении американского министра обороны.По его словам, нанесенные удары призваны ослабить способность террористов планировать и совершать атаки, угрожающие гражданам США и их партнеров. Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ о нанесении авиаударов по объектам в Сомали, где находились террористы, а также указал, что в результате этих атак мирные жители не пострадали. По словам американского лидера, в результате ударов было ликвидировано "много террористов" без нанесения вреда гражданским лицам.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20241211/dzhubalend-1988643621.html

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сомали

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, сомали, россия, дональд трамп, министерство обороны сша, исламское государство*