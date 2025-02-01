https://ria.ru/20250201/pentagon-1996836761.html
Удары в Сомали координировались с правительством страны, заявил Пентагона
Удары в Сомали координировались с правительством страны, заявил Пентагона - РИА Новости, 01.02.2025
Удары в Сомали координировались с правительством страны, заявил Пентагона
Авиаудары США по объектам террористов в Сомали проводились в координации с правительством африканского государства, сообщил шеф Пентагона Пит Хэгсет. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T21:48:00+03:00
2025-02-01T21:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Авиаудары США по объектам террористов в Сомали проводились в координации с правительством африканского государства, сообщил шеф Пентагона Пит Хэгсет. "По приказу президента Трампа и в координации с федеральным правительством Сомали я уполномочил Африканское командование США провести сегодня скоординированные авиаудары по сомалийским боевикам ИГ* ("Исламское государство"*, ИГИЛ*) в горах Голис", - говорится в сообщении американского министра обороны.По его словам, нанесенные удары призваны ослабить способность террористов планировать и совершать атаки, угрожающие гражданам США и их партнеров. Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ о нанесении авиаударов по объектам в Сомали, где находились террористы, а также указал, что в результате этих атак мирные жители не пострадали. По словам американского лидера, в результате ударов было ликвидировано "много террористов" без нанесения вреда гражданским лицам.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, сомали, россия, дональд трамп, министерство обороны сша, исламское государство*
В мире, США, Сомали, Россия, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Исламское государство*
Удары в Сомали координировались с правительством страны, заявил Пентагона
Пентагон: США координировали авиаудары по террористам с правительством Сомали
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Авиаудары США по объектам террористов в Сомали проводились в координации с правительством африканского государства, сообщил шеф Пентагона Пит Хэгсет.
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"По приказу президента Трампа и в координации с федеральным правительством Сомали я уполномочил Африканское командование США провести сегодня скоординированные авиаудары по сомалийским боевикам ИГ* ("Исламское государство"*, ИГИЛ*) в горах Голис", - говорится в сообщении американского министра обороны.
По его словам, нанесенные удары призваны ослабить способность террористов планировать и совершать атаки, угрожающие гражданам США и их партнеров.
Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ о нанесении авиаударов по объектам в Сомали, где находились террористы, а также указал, что в результате этих атак мирные жители не пострадали. По словам американского лидера, в результате ударов было ликвидировано "много террористов" без нанесения вреда гражданским лицам.
* Террористическая группировка, запрещенная в России