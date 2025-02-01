Рейтинг@Mail.ru
Удары в Сомали координировались с правительством страны, заявил Пентагона - РИА Новости, 01.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:48 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/pentagon-1996836761.html
Удары в Сомали координировались с правительством страны, заявил Пентагона
Удары в Сомали координировались с правительством страны, заявил Пентагона - РИА Новости, 01.02.2025
Удары в Сомали координировались с правительством страны, заявил Пентагона
Авиаудары США по объектам террористов в Сомали проводились в координации с правительством африканского государства, сообщил шеф Пентагона Пит Хэгсет. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T21:48:00+03:00
2025-02-01T21:48:00+03:00
в мире
сша
сомали
россия
дональд трамп
министерство обороны сша
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Авиаудары США по объектам террористов в Сомали проводились в координации с правительством африканского государства, сообщил шеф Пентагона Пит Хэгсет. &quot;По приказу президента Трампа и в координации с федеральным правительством Сомали я уполномочил Африканское командование США провести сегодня скоординированные авиаудары по сомалийским боевикам ИГ* (&quot;Исламское государство&quot;*, ИГИЛ*) в горах Голис&quot;, - говорится в сообщении американского министра обороны.По его словам, нанесенные удары призваны ослабить способность террористов планировать и совершать атаки, угрожающие гражданам США и их партнеров. Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ о нанесении авиаударов по объектам в Сомали, где находились террористы, а также указал, что в результате этих атак мирные жители не пострадали. По словам американского лидера, в результате ударов было ликвидировано "много террористов" без нанесения вреда гражданским лицам.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20241211/dzhubalend-1988643621.html
сша
сомали
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, сомали, россия, дональд трамп, министерство обороны сша, исламское государство*
В мире, США, Сомали, Россия, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Исламское государство*
Удары в Сомали координировались с правительством страны, заявил Пентагона

Пентагон: США координировали авиаудары по террористам с правительством Сомали

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Авиаудары США по объектам террористов в Сомали проводились в координации с правительством африканского государства, сообщил шеф Пентагона Пит Хэгсет.
«

"По приказу президента Трампа и в координации с федеральным правительством Сомали я уполномочил Африканское командование США провести сегодня скоординированные авиаудары по сомалийским боевикам ИГ* ("Исламское государство"*, ИГИЛ*) в горах Голис", - говорится в сообщении американского министра обороны.

По его словам, нанесенные удары призваны ослабить способность террористов планировать и совершать атаки, угрожающие гражданам США и их партнеров.
Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ о нанесении авиаударов по объектам в Сомали, где находились террористы, а также указал, что в результате этих атак мирные жители не пострадали. По словам американского лидера, в результате ударов было ликвидировано "много террористов" без нанесения вреда гражданским лицам.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Военнослужащие сомалийских вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
СМИ: в Джубаленде произошли столкновения между армией Сомали и боевиками
11 декабря 2024, 17:17
 
В миреСШАСомалиРоссияДональд ТрампМинистерство обороны СШАИсламское государство*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала