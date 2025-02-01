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Пентагон проводит чистку СМИ в своем пресс-центре - РИА Новости, 01.02.2025
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15:23 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/pentagon-1996794913.html
Пентагон проводит чистку СМИ в своем пресс-центре
Пентагон проводит чистку СМИ в своем пресс-центре - РИА Новости, 01.02.2025
Пентагон проводит чистку СМИ в своем пресс-центре
Пентагон начал программу ротации СМИ для своего внутреннего пресс-корпуса, фактически лишая телеканал NBC, а также издания New York Times и Politico постоянных... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T15:23:00+03:00
2025-02-01T15:23:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пентагон начал программу ротации СМИ для своего внутреннего пресс-корпуса, фактически лишая телеканал NBC, а также издания New York Times и Politico постоянных внутриведомственных офисов для работы, которые они занимали десятилетиями, пригласив на их место более консервативные медиа, сообщает NBC. "Министерство обороны объявило в пятницу вечером, что оно введет новую "ежегодную программу ротации СМИ" для своего внутреннего пресс-корпуса, фактически исключив несколько крупных новостных медиа, включая NBC News, из их офисных помещений в Пентагоне в пользу других СМИ", - говорится в сообщении телеканала. NBC заявляет о своем разочаровании решением отказать телеканалу в доступе к кабине вещания в Пентагоне, которую они использовали на протяжении многих десятилетий. При этом телеканал подчеркивает, что это решение могло быть сделано на фоне того, что ранее NBC освещал ряд обвинений против нового главы Пентагона Пита Хегсета. Отмечается, что их место займут телеканал One America News Network, придерживающийся правых взглядов, издания New York Post и HuffPost, а также портал Breitbart News Network. Три из новых СМИ консервативны, в то время как HuffPost "склоняется к прогрессивным взглядам", добавляет NBC.
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в мире, технологии, пит хегсет, nbc, министерство обороны сша, politico
В мире, Технологии, Пит Хегсет, NBC, Министерство обороны США, Politico
Пентагон проводит чистку СМИ в своем пресс-центре

NBC: Пентагон проводит чистку СМИ в пресс-центре в пользу консервативных медиа

CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пентагон начал программу ротации СМИ для своего внутреннего пресс-корпуса, фактически лишая телеканал NBC, а также издания New York Times и Politico постоянных внутриведомственных офисов для работы, которые они занимали десятилетиями, пригласив на их место более консервативные медиа, сообщает NBC.
«
"Министерство обороны объявило в пятницу вечером, что оно введет новую "ежегодную программу ротации СМИ" для своего внутреннего пресс-корпуса, фактически исключив несколько крупных новостных медиа, включая NBC News, из их офисных помещений в Пентагоне в пользу других СМИ", - говорится в сообщении телеканала.
NBC заявляет о своем разочаровании решением отказать телеканалу в доступе к кабине вещания в Пентагоне, которую они использовали на протяжении многих десятилетий. При этом телеканал подчеркивает, что это решение могло быть сделано на фоне того, что ранее NBC освещал ряд обвинений против нового главы Пентагона Пита Хегсета.
Отмечается, что их место займут телеканал One America News Network, придерживающийся правых взглядов, издания New York Post и HuffPost, а также портал Breitbart News Network. Три из новых СМИ консервативны, в то время как HuffPost "склоняется к прогрессивным взглядам", добавляет NBC.
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В миреТехнологииПит ХегсетNBCМинистерство обороны СШАPolitico
 
 
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