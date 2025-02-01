https://ria.ru/20250201/patriarkh-1996756608.html
Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации - РИА Новости, 01.02.2025
Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с шестнадцатой годовщиной интронизации. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T09:03:00+03:00
2025-02-01T09:03:00+03:00
2025-02-01T09:17:00+03:00
религия
россия
владимир путин
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с шестнадцатой годовщиной интронизации.Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля того же года состоялась его интронизация.В Русской православной церкви день интронизации отмечается как праздник: патриарх совершает богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя с участием многочисленных иерархов и священников, а затем предстоятеля поздравляют, обычно говорится и об итогах развития церковной жизни за период его патриаршества.Президент посетил патриарха в день интронизации в патриарших палатах Кремля и вручил ему букет белых роз. "Хочу вас поздравить с Днём интронизации, (поблагодарить - ред.) за всё, что вы делаете не только для православных людей России, а для России в целом", - сказал Путин.Патриарх Кирилл поблагодарил главу государства за его отношение к большому количеству россиян, которые принадлежат Русской православной церкви, а также за поддержку ее многих важных социальных и образовательных начинаний."Во время вашего руководства страной, действительно, очень мощно развилась религиозная жизнь. И это даёт все основания судить о том, что как в древности, так и сегодня православная церковь стоит на позициях духовной защиты нашего дорогого Отечества", - сказал патриарх Кирилл."Спасибо за поддержку", - поблагодарил Путин в ответ.
https://ria.ru/20250128/patriarkh-1995978359.html
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Путин поздравил Патриарха Кирилла с 16-й годовщиной интронизации
Путин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с 16-й годовщиной интронизации.
2025-02-01T09:03
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РИА Новости
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россия, владимир путин, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Путин лично поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации