https://ria.ru/20250201/patriarkh-1996756608.html

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации - РИА Новости, 01.02.2025

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с шестнадцатой годовщиной интронизации. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T09:03:00+03:00

2025-02-01T09:03:00+03:00

2025-02-01T09:17:00+03:00

религия

россия

владимир путин

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996756770_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65cdd5f7bcf242558e82156c588bd1a2.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с шестнадцатой годовщиной интронизации.Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля того же года состоялась его интронизация.В Русской православной церкви день интронизации отмечается как праздник: патриарх совершает богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя с участием многочисленных иерархов и священников, а затем предстоятеля поздравляют, обычно говорится и об итогах развития церковной жизни за период его патриаршества.Президент посетил патриарха в день интронизации в патриарших палатах Кремля и вручил ему букет белых роз. "Хочу вас поздравить с Днём интронизации, (поблагодарить - ред.) за всё, что вы делаете не только для православных людей России, а для России в целом", - сказал Путин.Патриарх Кирилл поблагодарил главу государства за его отношение к большому количеству россиян, которые принадлежат Русской православной церкви, а также за поддержку ее многих важных социальных и образовательных начинаний."Во время вашего руководства страной, действительно, очень мощно развилась религиозная жизнь. И это даёт все основания судить о том, что как в древности, так и сегодня православная церковь стоит на позициях духовной защиты нашего дорогого Отечества", - сказал патриарх Кирилл."Спасибо за поддержку", - поблагодарил Путин в ответ.

https://ria.ru/20250128/patriarkh-1995978359.html

https://ria.ru/20250130/mnogochadie-1996290816.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин поздравил Патриарха Кирилла с 16-й годовщиной интронизации Путин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с 16-й годовщиной интронизации. 2025-02-01T09:03 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)