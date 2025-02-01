https://ria.ru/20250201/palestintsy-1996800745.html
В арабских странах заявили о недопустимости нарушения прав палестинцев
В арабских странах заявили о недопустимости нарушения прав палестинцев - РИА Новости, 01.02.2025
В арабских странах заявили о недопустимости нарушения прав палестинцев
Главы МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ и генсек Лиги арабских государств заявили о неприятии нарушения неотъемлемых прав палестинцев,... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T15:58:00+03:00
2025-02-01T15:58:00+03:00
2025-02-01T16:44:00+03:00
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КАИР, 1 фев - РИА Новости. Главы МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ и генсек Лиги арабских государств заявили о неприятии нарушения неотъемлемых прав палестинцев, включая аннексию и выселение, говорится в совместном заявлении по итогам встречи в Каире. В субботу в египетской столице состоялась встреча глав МИД пяти арабских стран при участии генсека ЛАГ и генсека исполкома Организации освобождения Палестины. Встреча была посвящена Палестине, в особенности сектору Газа, по итогам стороны приняли совместное заявление. "Участники договорились подчеркнуть непринятие нарушение неотъемлемых прав (палестинцев - ред.), будь то поведенческая активность, изгнание, снос домов, аннексия или выселение с земли путем пересечения или поощрения к перевозу", - сообщатся в заявлении, которое опубликовал МИД Египта. Также участники встречи призвали международное сообщество и СБ ООН начать реализацию решения о двух государствах.
https://ria.ru/20250201/gaza-1996796579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, иордания, саудовская аравия, лига арабских государств, организация освобождения палестины, оон
В мире, Египет, Иордания, Саудовская Аравия, Лига арабских государств, Организация освобождения Палестины, ООН
В арабских странах заявили о недопустимости нарушения прав палестинцев
Главы МИД пяти арабских стран заявили о неприятии нарушения прав палестинцев