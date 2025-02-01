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В арабских странах заявили о недопустимости нарушения прав палестинцев - РИА Новости, 01.02.2025
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15:58 01.02.2025 (обновлено: 16:44 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/palestintsy-1996800745.html
В арабских странах заявили о недопустимости нарушения прав палестинцев
В арабских странах заявили о недопустимости нарушения прав палестинцев - РИА Новости, 01.02.2025
В арабских странах заявили о недопустимости нарушения прав палестинцев
Главы МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ и генсек Лиги арабских государств заявили о неприятии нарушения неотъемлемых прав палестинцев,... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T15:58:00+03:00
2025-02-01T16:44:00+03:00
в мире
египет
иордания
саудовская аравия
лига арабских государств
организация освобождения палестины
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КАИР, 1 фев - РИА Новости. Главы МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ и генсек Лиги арабских государств заявили о неприятии нарушения неотъемлемых прав палестинцев, включая аннексию и выселение, говорится в совместном заявлении по итогам встречи в Каире. В субботу в египетской столице состоялась встреча глав МИД пяти арабских стран при участии генсека ЛАГ и генсека исполкома Организации освобождения Палестины. Встреча была посвящена Палестине, в особенности сектору Газа, по итогам стороны приняли совместное заявление. "Участники договорились подчеркнуть непринятие нарушение неотъемлемых прав (палестинцев - ред.), будь то поведенческая активность, изгнание, снос домов, аннексия или выселение с земли путем пересечения или поощрения к перевозу", - сообщатся в заявлении, которое опубликовал МИД Египта. Также участники встречи призвали международное сообщество и СБ ООН начать реализацию решения о двух государствах.
https://ria.ru/20250201/gaza-1996796579.html
египет
иордания
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в мире, египет, иордания, саудовская аравия, лига арабских государств, организация освобождения палестины, оон
В мире, Египет, Иордания, Саудовская Аравия, Лига арабских государств, Организация освобождения Палестины, ООН
В арабских странах заявили о недопустимости нарушения прав палестинцев

Главы МИД пяти арабских стран заявили о неприятии нарушения прав палестинцев

© AP Photo / Khaled ElfiqiВстреча глав МИД арабских стран в Каире. 1 ферваля 2025
Встреча глав МИД арабских стран в Каире. 1 ферваля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Khaled Elfiqi
Встреча глав МИД арабских стран в Каире. 1 ферваля 2025
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КАИР, 1 фев - РИА Новости. Главы МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ и генсек Лиги арабских государств заявили о неприятии нарушения неотъемлемых прав палестинцев, включая аннексию и выселение, говорится в совместном заявлении по итогам встречи в Каире.
В субботу в египетской столице состоялась встреча глав МИД пяти арабских стран при участии генсека ЛАГ и генсека исполкома Организации освобождения Палестины. Встреча была посвящена Палестине, в особенности сектору Газа, по итогам стороны приняли совместное заявление.
«
"Участники договорились подчеркнуть непринятие нарушение неотъемлемых прав (палестинцев - ред.), будь то поведенческая активность, изгнание, снос домов, аннексия или выселение с земли путем пересечения или поощрения к перевозу", - сообщатся в заявлении, которое опубликовал МИД Египта.
Также участники встречи призвали международное сообщество и СБ ООН начать реализацию решения о двух государствах.
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В миреЕгипетИорданияСаудовская АравияЛига арабских государствОрганизация освобождения ПалестиныООН
 
 
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