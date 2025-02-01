https://ria.ru/20250201/palestintsy-1996800745.html

В арабских странах заявили о недопустимости нарушения прав палестинцев

В арабских странах заявили о недопустимости нарушения прав палестинцев - РИА Новости, 01.02.2025

В арабских странах заявили о недопустимости нарушения прав палестинцев

Главы МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ и генсек Лиги арабских государств заявили о неприятии нарушения неотъемлемых прав палестинцев,... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T15:58:00+03:00

2025-02-01T15:58:00+03:00

2025-02-01T16:44:00+03:00

в мире

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организация освобождения палестины

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КАИР, 1 фев - РИА Новости. Главы МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ и генсек Лиги арабских государств заявили о неприятии нарушения неотъемлемых прав палестинцев, включая аннексию и выселение, говорится в совместном заявлении по итогам встречи в Каире. В субботу в египетской столице состоялась встреча глав МИД пяти арабских стран при участии генсека ЛАГ и генсека исполкома Организации освобождения Палестины. Встреча была посвящена Палестине, в особенности сектору Газа, по итогам стороны приняли совместное заявление. "Участники договорились подчеркнуть непринятие нарушение неотъемлемых прав (палестинцев - ред.), будь то поведенческая активность, изгнание, снос домов, аннексия или выселение с земли путем пересечения или поощрения к перевозу", - сообщатся в заявлении, которое опубликовал МИД Египта. Также участники встречи призвали международное сообщество и СБ ООН начать реализацию решения о двух государствах.

https://ria.ru/20250201/gaza-1996796579.html

египет

иордания

саудовская аравия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, египет, иордания, саудовская аравия, лига арабских государств, организация освобождения палестины, оон