https://ria.ru/20250201/padenie-1996748259.html
Появилось видео крушения самолета в Филадельфии
Появилось видео крушения самолета в Филадельфии - РИА Новости, 01.02.2025
Появилось видео крушения самолета в Филадельфии
Момент крушения самолета в Филадельфии запечатлели очевидцы. На опубликованных в Сети кадрах видно, как он на большой скорости пикирует вниз и взрывается,... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T05:08:00+03:00
2025-02-01T05:08:00+03:00
2025-02-01T13:54:00+03:00
падение самолета в филадельфии
в мире
филадельфия
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Момент крушения самолета в Филадельфии запечатлели очевидцы. На опубликованных в Сети кадрах видно, как он на большой скорости пикирует вниз и взрывается, образуя огромный огненный шар.Ранее телеканал CBS сообщил, что небольшой самолет разбился в американском городе Филадельфия, упав на жилые дома, которые загорелись.По данным Fox News, это был самолет Lear 55, который вылетел за полминуты до катастрофы из местного аэропорта. На его борту находились шесть человек: два пилота, два врача, пациент и его родственник.
https://ria.ru/20250201/prichina-1996751553.html
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Крушение небольшого самолета в Филадельфии
В соцсетях публикуют кадры последствий крушения небольшого самолета в американском городе Филадельфия, вероятно, в кадре - и момент падения воздушного судна на жилой сектор.
2025-02-01T05:08
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падение самолета в филадельфии, в мире, филадельфия
Падение самолета в Филадельфии, В мире, Филадельфия
Появилось видео крушения самолета в Филадельфии
Появилось видео падения самолета в Филадельфии на жилые дома