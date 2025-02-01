https://ria.ru/20250201/otravlenie-1996821729.html

Из санатория в Шебекино госпитализировали детей с отравлением

Из санатория в Шебекино госпитализировали детей с отравлением - РИА Новости, 01.02.2025

Из санатория в Шебекино госпитализировали детей с отравлением

Семь детей из Белгородской области госпитализированы с признаками отравления из санатория, сообщил глава города Ессентуки Ставропольского края Владимир... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T19:00:00+03:00

2025-02-01T19:00:00+03:00

2025-02-01T19:06:00+03:00

происшествия

белгородская область

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Семь детей из Белгородской области госпитализированы с признаками отравления из санатория, сообщил глава города Ессентуки Ставропольского края Владимир Крутников. "Семь человек почувствовали себя плохо, отмечено повышение температуры и симптомы отравления. Дети из Белгородской области находятся под присмотром медиков, в стационаре. Причин для беспокойства нет. Подключены главврач детской и инфекционной больницы, проводятся все необходимые клинико-диагностические процедуры. С родителями медики и сопровождающие находятся на связи ", - отметил Крутников в своем Telegram-канале. Глава города подчеркнул, что совместно с тренерами анализируются покупки детей в магазинах. Обращений от отдыхающих санатория, которые питаются в той же столовой, не поступало, добавил он. На ситуацию отреагировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который связался с главой Ставропольского края Владимиром Владимироввм. "Он держит ситуацию на контроле. Врачи разбираются в причинах. Вся необходимая помощь оказывается. Надеюсь, что дети скоро поправятся", - отметил белгородский губернатор в Telegram-канале. Позже министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников Связался поделился информацией, полученной от ставропольского коллеги Юрия Литвинова. "Семь детей находятся в инфекционном отделении стационара в Ессентуках. У всех состояние средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. Лечение проходит под контролем министра и главного врача. С ними на связи", - написал он в соцсети.

https://ria.ru/20250201/otravitel-1996741295.html

https://ria.ru/20250131/perm-1996698887.html

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происшествия, белгородская область, ессентуки, ставропольский край, вячеслав гладков, россия