Отравитель в электричках взбалтывал содержимое фляжки для усиления эффекта
Серийный отравитель Выговский взбалтывал содержимое фляжки для усиления эффекта
Пригородная электричка. Архивное фото.. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Осужденный более чем на два десятка лет серийный отравитель из Москвы Алексей Выговский делал вид, будто сам пьет напиток из фляжки, перед тем как предложить его своим жертвам, на самом деле он взбалтывал содержимое с растворенными таблетками для усиления эффекта, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, большинство потерпевших пояснили, что перед тем как предложить выпить напиток из фляжки, Выговский делал вид, что сам совершает глотки из нее, переворачивая данный предмет и запрокидывая голову. Он пытался продемонстрировать своим жертвам то, что содержимое фляжки безопасно, но в то же время взбалтывал содержащийся в ней спиртной напиток с растворенными в нем веществом для усиления его действия на потерпевших.
Из материалов также следует, что при употреблении напитка в разболтанном виде, азалептин, который добавлял Выговский, в значительном количестве мгновенно попадал в организм потерпевших, "поскольку сразу всасывался в кровь через язык и ротовую полость, что тут же приводило потерпевших в беспомощное состояние".
В сентябре 2023 года суд признал Выговского виновным еще в 22 смертях, но закрыл дело за истечением сроков давности, убийца продолжил отбывать срок в 22,5 года, сообщалось в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
В 2011 году был вынесен приговор банде отравителей, один из которых, 25-летний уроженец Владивостока Алексей Выговский, получил свыше 22 лет лишения свободы. Как сообщал тогда СК, фигуранты на московских вокзалах либо в электричках, в основном курского и казанского направления, подсаживались к уже нетрезвым пассажирам и предлагали выпить, в алкоголь они заранее добавляли большую дозу азалептина. Когда человек терял сознание, они забирали из его карманов все ценное. В результате погибли 17 человек, еще 15 попали в реанимацию. Выговского признали виновным по пункту "в" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой), части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).
Установлено, что в 2007-2008 годах Выговский в поездах Московской железной дороги добавлял попутчикам в алкоголь опасную для жизни медицинскую смесь ради кражи их имущества. В результате 22 потерпевших скончались.