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Россиянам объяснили, как придется платить за отопление с 1 марта
Россиянам объяснили, как придется платить за отопление с 1 марта - РИА Новости, 01.02.2025
Россиянам объяснили, как придется платить за отопление с 1 марта
Оплату за фактически полученное отопление по всей России планируют ввести с 1 марта 2025 года, рассказал агентству "Прайм" доцент, заведующий кафедрой... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T02:22:00+03:00
2025-02-01T02:22:00+03:00
2025-02-01T02:22:00+03:00
общество
жкх
россия
рэу имени г. в. плеханова
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Оплату за фактически полученное отопление по всей России планируют ввести с 1 марта 2025 года, рассказал агентству "Прайм" доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов.Он напомнил, что сейчас оплата отопительных услуг в многоквартирных домах происходит двумя способами — по фактической подаче, подтверждаемой показаниями счетчиков, и по системе 1/12, когда собственники платят за тепло равными долями в течение года. В этом случае за основу берут общие показания приборов учета за прошлый год.Минстрой предлагает сделать схему оплаты по фактической подаче единой для всех жильцов многоквартирных домов уже с марта. "Иными словами, россияне не смогут больше платить за тепло в домах равномерно в течение года — теперь платежки будут приходить только в отопительный сезон", — пояснил Косов.По его словам, при такой схеме собственники смогут увидеть реальные расходы по счетчикам и платить только за израсходованное тепло. Это сделает систему прозрачнее, но многим придется привыкнуть к изменениям, заключил специалист.
https://ria.ru/20250106/tseny-1991941334.html
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общество, жкх, россия, рэу имени г. в. плеханова, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Общество, ЖКХ, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Россиянам объяснили, как придется платить за отопление с 1 марта
Доцент Косов: с 1 марта россиян будут платить за отопление по единой схеме