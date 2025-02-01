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США создают новый Реестр ограничений в отношении Кубы - РИА Новости, 01.02.2025
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03:03 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/ogranicheniya-1996743733.html
США создают новый Реестр ограничений в отношении Кубы
США создают новый Реестр ограничений в отношении Кубы - РИА Новости, 01.02.2025
США создают новый Реестр ограничений в отношении Кубы
США заново создают Реестр ограничений в отношении Кубы, запрещающий сделки с компаниями, подконтрольными силовым структурам страны, заявил американский... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T03:03:00+03:00
2025-02-01T03:03:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. США заново создают Реестр ограничений в отношении Кубы, запрещающий сделки с компаниями, подконтрольными силовым структурам страны, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. "Тридцать первого января я одобрил создание заново Реестра ограничений в отношении Кубы, который запрещает определенные сделки с компаниями, находящимися под контролем или действующими в интересах или от имени репрессивных кубинских военных, разведывательных или служб безопасности или их персонала", - говорится в опубликованном сообщении главы госдепа. Рубио отметил, что целью воссоздания реестра является стремление США "лишить ресурсов" кубинские власти, контролируя экономику страны.
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в мире, сша, куба, марко рубио
В мире, США, Куба, Марко Рубио
США создают новый Реестр ограничений в отношении Кубы

Рубио: США заново создают Реестр ограничений в отношении Кубы

© AP Photo / Richard DrewМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Richard Drew
Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. США заново создают Реестр ограничений в отношении Кубы, запрещающий сделки с компаниями, подконтрольными силовым структурам страны, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Тридцать первого января я одобрил создание заново Реестра ограничений в отношении Кубы, который запрещает определенные сделки с компаниями, находящимися под контролем или действующими в интересах или от имени репрессивных кубинских военных, разведывательных или служб безопасности или их персонала", - говорится в опубликованном сообщении главы госдепа.
Рубио отметил, что целью воссоздания реестра является стремление США "лишить ресурсов" кубинские власти, контролируя экономику страны.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Кандидат в госсекретари США раскритиковал решение Байдена по Кубе
15 января, 22:48
 
В миреСШАКубаМарко Рубио
 
 
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