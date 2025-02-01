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ВС России нанесли удар по пункту дислокации наемников ВСУ - РИА Новости, 01.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:00 01.02.2025 (обновлено: 16:34 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/odessa-1996801032.html
ВС России нанесли удар по пункту дислокации наемников ВСУ
ВС России нанесли удар по пункту дислокации наемников ВСУ - РИА Новости, 01.02.2025
ВС России нанесли удар по пункту дислокации наемников ВСУ
По гостинице "Бристоль" в Одессе, в которой находился пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ, нанесли удар, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T16:00:00+03:00
2025-02-01T16:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. По гостинице "Бристоль" в Одессе, в которой находился пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ, нанесли удар, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Согласно оперативной информации, подтвержденной в том числе местными жителями, нанесен удар по элитной гостинице "Бристоль", в которой постоянно размещалось командование боевиков ВСУ, там же находился пункт временной дислокации иностранных наемников", — сказал он. По словам Рогова, потери противника уточняются, но уже есть информация о том, что значительная часть боевиков получила ранения. Ранее украинские СМИ сообщили, что минувшей ночью в Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250201/vsu-1996755468.html
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россия, одесса, украина, владимир рогов, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, дмитрий песков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Одесса, Украина, Владимир Рогов, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удар по пункту дислокации наемников ВСУ

Рогов сообщил об ударе ВС РФ по пункту дислокации наемников ВСУ в Одессе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. По гостинице "Бристоль" в Одессе, в которой находился пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ, нанесли удар, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Согласно оперативной информации, подтвержденной в том числе местными жителями, нанесен удар по элитной гостинице "Бристоль", в которой постоянно размещалось командование боевиков ВСУ, там же находился пункт временной дислокации иностранных наемников", — сказал он.
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По словам Рогова, потери противника уточняются, но уже есть информация о том, что значительная часть боевиков получила ранения.
Ранее украинские СМИ сообщили, что минувшей ночью в Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияОдессаУкраинаВладимир РоговМария ЗахароваСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковВооруженные силы РФ
 
 
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