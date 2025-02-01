https://ria.ru/20250201/odessa-1996801032.html

ВС России нанесли удар по пункту дислокации наемников ВСУ

ВС России нанесли удар по пункту дислокации наемников ВСУ - РИА Новости, 01.02.2025

ВС России нанесли удар по пункту дислокации наемников ВСУ

По гостинице "Бристоль" в Одессе, в которой находился пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ, нанесли удар, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T16:00:00+03:00

2025-02-01T16:00:00+03:00

2025-02-01T16:34:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. По гостинице "Бристоль" в Одессе, в которой находился пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ, нанесли удар, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Согласно оперативной информации, подтвержденной в том числе местными жителями, нанесен удар по элитной гостинице "Бристоль", в которой постоянно размещалось командование боевиков ВСУ, там же находился пункт временной дислокации иностранных наемников", — сказал он. По словам Рогова, потери противника уточняются, но уже есть информация о том, что значительная часть боевиков получила ранения. Ранее украинские СМИ сообщили, что минувшей ночью в Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250201/vsu-1996755468.html

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