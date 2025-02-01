https://ria.ru/20250201/obstrely-1996839736.html

В ДНР при обстрелах ВСУ пострадали семь человек

В ДНР при обстрелах ВСУ пострадали семь человек - РИА Новости, 01.02.2025

В ДНР при обстрелах ВСУ пострадали семь человек

Число раненых мирных жителей ДНР в результате субботних обстрелов ВСУ достигло семи, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T22:24:00+03:00

2025-02-01T22:24:00+03:00

2025-02-01T22:24:00+03:00

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денис пушилин

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Число раненых мирных жителей ДНР в результате субботних обстрелов ВСУ достигло семи, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Семь мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии… Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Он отметил, что ранения получили пять жителей Горловки и два жителя села Ясеновое Красноармейского муниципального округа. Пушилин подчеркнул, что в субботу украинские войска совершили около 30 вооруженных атак в ДНР, использовав ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров, в том числе кассетные снаряды, а также ударные БПЛА.

https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html

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горловка

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Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, горловка, денис пушилин, вооруженные силы украины