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В ДНР при обстрелах ВСУ пострадали семь человек - РИА Новости, 01.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:24 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/obstrely-1996839736.html
В ДНР при обстрелах ВСУ пострадали семь человек
В ДНР при обстрелах ВСУ пострадали семь человек - РИА Новости, 01.02.2025
В ДНР при обстрелах ВСУ пострадали семь человек
Число раненых мирных жителей ДНР в результате субботних обстрелов ВСУ достигло семи, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T22:24:00+03:00
2025-02-01T22:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Число раненых мирных жителей ДНР в результате субботних обстрелов ВСУ достигло семи, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Семь мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии… Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Он отметил, что ранения получили пять жителей Горловки и два жителя села Ясеновое Красноармейского муниципального округа. Пушилин подчеркнул, что в субботу украинские войска совершили около 30 вооруженных атак в ДНР, использовав ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров, в том числе кассетные снаряды, а также ударные БПЛА.
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html
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в мире, донецкая народная республика, горловка, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Горловка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
В ДНР при обстрелах ВСУ пострадали семь человек

Пушилин: число пострадавших мирных жителей ДНР из-за обстрелов ВСУ достигло семи

© Фото : ДНР в СЦККПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Фото : ДНР в СЦКК
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Число раненых мирных жителей ДНР в результате субботних обстрелов ВСУ достигло семи, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«
"Семь мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии… Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ранения получили пять жителей Горловки и два жителя села Ясеновое Красноармейского муниципального округа.
Пушилин подчеркнул, что в субботу украинские войска совершили около 30 вооруженных атак в ДНР, использовав ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров, в том числе кассетные снаряды, а также ударные БПЛА.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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