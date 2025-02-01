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В ДНР при обстрелах ВСУ пострадали семь человек
В ДНР при обстрелах ВСУ пострадали семь человек - РИА Новости, 01.02.2025
В ДНР при обстрелах ВСУ пострадали семь человек
Число раненых мирных жителей ДНР в результате субботних обстрелов ВСУ достигло семи, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T22:24:00+03:00
2025-02-01T22:24:00+03:00
2025-02-01T22:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
горловка
денис пушилин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Число раненых мирных жителей ДНР в результате субботних обстрелов ВСУ достигло семи, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Семь мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии… Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Он отметил, что ранения получили пять жителей Горловки и два жителя села Ясеновое Красноармейского муниципального округа. Пушилин подчеркнул, что в субботу украинские войска совершили около 30 вооруженных атак в ДНР, использовав ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров, в том числе кассетные снаряды, а также ударные БПЛА.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В ДНР при обстрелах ВСУ пострадали семь человек
Пушилин: число пострадавших мирных жителей ДНР из-за обстрелов ВСУ достигло семи