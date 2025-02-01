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Украинские войска за три часа девять раз обстреляли Горловку - РИА Новости, 01.02.2025
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15:23 01.02.2025 (обновлено: 15:27 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/obstrel-1996795073.html
Украинские войска за три часа девять раз обстреляли Горловку
Украинские войска за три часа девять раз обстреляли Горловку - РИА Новости, 01.02.2025
Украинские войска за три часа девять раз обстреляли Горловку
Украинские войска менее чем за три часа девять раз обстреляли Горловку, выпустив 27 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в управлении... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T15:23:00+03:00
2025-02-01T15:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
сша
вооруженные силы украины
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска менее чем за три часа девять раз обстреляли Горловку, выпустив 27 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "С 12.15 по 14.45 мск, ВСУ совершили девять обстрелов Горловки. Под удар попали Никитовский и Калининский районы города, по ним было выпущено 27 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе в кассетном варианте", - сообщается в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html
https://ria.ru/20250129/evropa-1995974347.html
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в мире, горловка, украина, сша, вооруженные силы украины, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Стирол, НАТО
Украинские войска за три часа девять раз обстреляли Горловку

В ДНР заявили, что ВСУ за три часа выпустили по Горловке 27 натовских снарядов

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела ВСУ в Никитовском районе Горловки. 1 февраля 2025
Последствия обстрела ВСУ в Никитовском районе Горловки. 1 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела ВСУ в Никитовском районе Горловки. 1 февраля 2025
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска менее чем за три часа девять раз обстреляли Горловку, выпустив 27 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«
"С 12.15 по 14.45 мск, ВСУ совершили девять обстрелов Горловки. Под удар попали Никитовский и Калининский районы города, по ним было выпущено 27 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе в кассетном варианте", - сообщается в Telegram-канале.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныСтиролНАТО
 
 
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