Украинские войска за три часа девять раз обстреляли Горловку
В ДНР заявили, что ВСУ за три часа выпустили по Горловке 27 натовских снарядов
© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела ВСУ в Никитовском районе Горловки. 1 февраля 2025
Последствия обстрела ВСУ в Никитовском районе Горловки. 1 февраля 2025
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска менее чем за три часа девять раз обстреляли Горловку, выпустив 27 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
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"С 12.15 по 14.45 мск, ВСУ совершили девять обстрелов Горловки. Под удар попали Никитовский и Калининский районы города, по ним было выпущено 27 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе в кассетном варианте", - сообщается в Telegram-канале.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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