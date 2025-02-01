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Фальков рассказал об увеличении квот для участников СВО в вузах
Фальков рассказал об увеличении квот для участников СВО в вузах - РИА Новости, 01.02.2025
Фальков рассказал об увеличении квот для участников СВО в вузах
Целый ряд российских университетов, которым была поставлена задача выделить не меньше 10% бюджетных мест от их общего количества, приняли решение увечить квоту... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T04:37:00+03:00
2025-02-01T04:37:00+03:00
2025-02-01T04:42:00+03:00
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Целый ряд российских университетов, которым была поставлена задача выделить не меньше 10% бюджетных мест от их общего количества, приняли решение увечить квоту в три раза - до 30%, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. "Квота должна быть не меньше 10% от выделенных бюджетных мест... Целый ряд университетов дальше сами принимают решение и увеличивают квоты - до 20 и 30%. Поэтому в этом смысле все нормально. В зависимости от того, какая потребность - университет на месте принимает решение об увеличении квот", - сказал министр, отвечая на вопрос про возможное увеличение бюджетных мест в вузах РФ для участников СВО и их родственников. По словам Фалькова, многое зависит от региона страны и от престижности университета. На сегодняшний день, по данным Минобрнауки, в высших учебных заведениях РФ обучаются более 31 тысячи участников СВО и их детей. Отдельная квота приема на обучение составляет не менее 10% от общего объема контрольных цифр приема обучающихся за счет всех бюджетов. В 2024 году российские вузы приняли на бюджетные места по квоте для участников СВО и членов их семей более 14,9 тысячи человек, что на 6,3 тысячи больше, чем годом ранее.
https://ria.ru/20250131/diktant-1996580570.html
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общество, россия, валерий фальков
Общество, Россия, Валерий Фальков
Фальков рассказал об увеличении квот для участников СВО в вузах
Фальков: ряд российских вузов увеличат квоту для участников СВО в три раза
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Целый ряд российских университетов, которым была поставлена задача выделить не меньше 10% бюджетных мест от их общего количества, приняли решение увечить квоту в три раза - до 30%, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Квота должна быть не меньше 10% от выделенных бюджетных мест... Целый ряд университетов дальше сами принимают решение и увеличивают квоты - до 20 и 30%. Поэтому в этом смысле все нормально. В зависимости от того, какая потребность - университет на месте принимает решение об увеличении квот", - сказал министр, отвечая на вопрос про возможное увеличение бюджетных мест в вузах РФ
для участников СВО и их родственников.
По словам Фалькова, многое зависит от региона страны и от престижности университета.
На сегодняшний день, по данным Минобрнауки, в высших учебных заведениях РФ обучаются более 31 тысячи участников СВО и их детей. Отдельная квота приема на обучение составляет не менее 10% от общего объема контрольных цифр приема обучающихся за счет всех бюджетов.
В 2024 году российские вузы приняли на бюджетные места по квоте для участников СВО и членов их семей более 14,9 тысячи человек, что на 6,3 тысячи больше, чем годом ранее.