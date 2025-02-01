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"Идея мертва": Европа срочно обратилась к США из-за ситуации на Украине

"Идея мертва": Европа срочно обратилась к США из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 01.02.2025

"Идея мертва": Европа срочно обратилась к США из-за ситуации на Украине

Лидеры европейских стран все больше понимают, что в вопросе отправки миротворческого контингента на Украину понадобится поддержка США, пишет газета The Times со РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T00:55:00+03:00

2025-02-01T00:55:00+03:00

2025-02-01T00:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Лидеры европейских стран все больше понимают, что в вопросе отправки миротворческого контингента на Украину понадобится поддержка США, пишет газета The Times со ссылкой на источник в британском правительстве."Растет консенсус в отношении того, что такое постконфликтное развертывание потребует "поддержки" Дональда Трампа и гарантий безопасности", — говорится в материале.По словам источника, европейские министры просят Соединенные Штаты обеспечить "воздушное прикрытие" посредством предоставления систем ПВО и разведывательных технологий."Если США не поддержат, идея мертва", — сказал он.В четверг газета Politico со ссылкой на европейского чиновника сообщила, что Франция и Британия начали планировать отправку военных на Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня.Как писала ранее газета Financial Times, украинские чиновники считают, что союзники Киева могли бы отправить на Украину около 40-50 тысяч военных для обеспечения безопасности на границе в рамках возможного урегулирования конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что Москве нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20250131/gaz-1996713301.html

https://ria.ru/20250130/zelenskiy-1996500477.html

https://ria.ru/20250131/plan-1996534959.html

https://ria.ru/20250130/zelenskiy-1996246119.html

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в мире, россия, сша, дональд трамп