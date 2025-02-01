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"Идея мертва": Европа срочно обратилась к США из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 01.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:55 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/obraschenie-1996738891.html
"Идея мертва": Европа срочно обратилась к США из-за ситуации на Украине
"Идея мертва": Европа срочно обратилась к США из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 01.02.2025
"Идея мертва": Европа срочно обратилась к США из-за ситуации на Украине
Лидеры европейских стран все больше понимают, что в вопросе отправки миротворческого контингента на Украину понадобится поддержка США, пишет газета The Times со РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T00:55:00+03:00
2025-02-01T00:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Лидеры европейских стран все больше понимают, что в вопросе отправки миротворческого контингента на Украину понадобится поддержка США, пишет газета The Times со ссылкой на источник в британском правительстве."Растет консенсус в отношении того, что такое постконфликтное развертывание потребует "поддержки" Дональда Трампа и гарантий безопасности", — говорится в материале.По словам источника, европейские министры просят Соединенные Штаты обеспечить "воздушное прикрытие" посредством предоставления систем ПВО и разведывательных технологий."Если США не поддержат, идея мертва", — сказал он.В четверг газета Politico со ссылкой на европейского чиновника сообщила, что Франция и Британия начали планировать отправку военных на Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня.Как писала ранее газета Financial Times, украинские чиновники считают, что союзники Киева могли бы отправить на Украину около 40-50 тысяч военных для обеспечения безопасности на границе в рамках возможного урегулирования конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что Москве нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
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в мире, россия, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Дональд Трамп
"Идея мертва": Европа срочно обратилась к США из-за ситуации на Украине

Times: Европа обратилась к США за прикрытием миротворческой миссии на Украине

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Лидеры европейских стран все больше понимают, что в вопросе отправки миротворческого контингента на Украину понадобится поддержка США, пишет газета The Times со ссылкой на источник в британском правительстве.
«
"Растет консенсус в отношении того, что такое постконфликтное развертывание потребует "поддержки" Дональда Трампа и гарантий безопасности", — говорится в материале.
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По словам источника, европейские министры просят Соединенные Штаты обеспечить "воздушное прикрытие" посредством предоставления систем ПВО и разведывательных технологий.
"Если США не поддержат, идея мертва", — сказал он.
В четверг газета Politico со ссылкой на европейского чиновника сообщила, что Франция и Британия начали планировать отправку военных на Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня.
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Как писала ранее газета Financial Times, украинские чиновники считают, что союзники Киева могли бы отправить на Украину около 40-50 тысяч военных для обеспечения безопасности на границе в рамках возможного урегулирования конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что Москве нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
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Госсекретарь США раскрыл план Трампа по завершению конфликта на Украине
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В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАДональд Трамп
 
 
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