https://ria.ru/20250201/novoselidovka-1996746639.html

ВСУ убили шесть мирных жителей в Новоселидовке, заявила беженка

ВСУ убили шесть мирных жителей в Новоселидовке, заявила беженка - РИА Новости, 01.02.2025

ВСУ убили шесть мирных жителей в Новоселидовке, заявила беженка

Украинские военные убили 6 мирных жителей минометным снарядом в недавно освобожденной Новоселидовке в ДНР, об этом РИА Новости рассказала местная жительница... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T04:07:00+03:00

2025-02-01T04:07:00+03:00

2025-02-01T04:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

курахово

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские военные убили 6 мирных жителей минометным снарядом в недавно освобожденной Новоселидовке в ДНР, об этом РИА Новости рассказала местная жительница Лилия Хатько. "Когда у нас погибло 6 человек, это было самое страшное. Пришли соседи, они там так дружно жили, они все собирались уезжать <…> прилетела мина украинская, прямо ему во двор. И все погибли, все", - сказала Хатько. По ее словам, среди погибших три человека из одной семьи и еще трое соседей. "Это мирные жители погибли - девочка с матерью и дедушкой, Толик, Татьяна Николаевна и Леша. Вот эти шесть человек погибло", - поделилась она. Село Новоселидовка находится в ДНР на севере от Курахово. Минобороны России сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" этого населенного пункта 19 ноября.

https://ria.ru/20250201/bespilotnik-1996746484.html

донецкая народная республика

курахово

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донецкая народная республика, курахово, министерство обороны рф (минобороны рф)