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ВСУ убили шесть мирных жителей в Новоселидовке, заявила беженка - РИА Новости, 01.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:07 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/novoselidovka-1996746639.html
ВСУ убили шесть мирных жителей в Новоселидовке, заявила беженка
ВСУ убили шесть мирных жителей в Новоселидовке, заявила беженка - РИА Новости, 01.02.2025
ВСУ убили шесть мирных жителей в Новоселидовке, заявила беженка
Украинские военные убили 6 мирных жителей минометным снарядом в недавно освобожденной Новоселидовке в ДНР, об этом РИА Новости рассказала местная жительница... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T04:07:00+03:00
2025-02-01T04:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
курахово
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские военные убили 6 мирных жителей минометным снарядом в недавно освобожденной Новоселидовке в ДНР, об этом РИА Новости рассказала местная жительница Лилия Хатько. "Когда у нас погибло 6 человек, это было самое страшное. Пришли соседи, они там так дружно жили, они все собирались уезжать &lt;…&gt; прилетела мина украинская, прямо ему во двор. И все погибли, все", - сказала Хатько. По ее словам, среди погибших три человека из одной семьи и еще трое соседей. "Это мирные жители погибли - девочка с матерью и дедушкой, Толик, Татьяна Николаевна и Леша. Вот эти шесть человек погибло", - поделилась она. Село Новоселидовка находится в ДНР на севере от Курахово. Минобороны России сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" этого населенного пункта 19 ноября.
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донецкая народная республика, курахово, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Курахово, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ убили шесть мирных жителей в Новоселидовке, заявила беженка

Беженка из Новоселидовки: ВСУ убили шесть мирных жителей минометным снарядом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские военные убили 6 мирных жителей минометным снарядом в недавно освобожденной Новоселидовке в ДНР, об этом РИА Новости рассказала местная жительница Лилия Хатько.
"Когда у нас погибло 6 человек, это было самое страшное. Пришли соседи, они там так дружно жили, они все собирались уезжать <…> прилетела мина украинская, прямо ему во двор. И все погибли, все", - сказала Хатько.
По ее словам, среди погибших три человека из одной семьи и еще трое соседей.
"Это мирные жители погибли - девочка с матерью и дедушкой, Толик, Татьяна Николаевна и Леша. Вот эти шесть человек погибло", - поделилась она.
Село Новоселидовка находится в ДНР на севере от Курахово. Минобороны России сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" этого населенного пункта 19 ноября.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКураховоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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