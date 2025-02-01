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ВСУ убили шесть мирных жителей в Новоселидовке, заявила беженка
ВСУ убили шесть мирных жителей в Новоселидовке, заявила беженка - РИА Новости, 01.02.2025
ВСУ убили шесть мирных жителей в Новоселидовке, заявила беженка
Украинские военные убили 6 мирных жителей минометным снарядом в недавно освобожденной Новоселидовке в ДНР, об этом РИА Новости рассказала местная жительница... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T04:07:00+03:00
2025-02-01T04:07:00+03:00
2025-02-01T04:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
курахово
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские военные убили 6 мирных жителей минометным снарядом в недавно освобожденной Новоселидовке в ДНР, об этом РИА Новости рассказала местная жительница Лилия Хатько. "Когда у нас погибло 6 человек, это было самое страшное. Пришли соседи, они там так дружно жили, они все собирались уезжать <…> прилетела мина украинская, прямо ему во двор. И все погибли, все", - сказала Хатько. По ее словам, среди погибших три человека из одной семьи и еще трое соседей. "Это мирные жители погибли - девочка с матерью и дедушкой, Толик, Татьяна Николаевна и Леша. Вот эти шесть человек погибло", - поделилась она. Село Новоселидовка находится в ДНР на севере от Курахово. Минобороны России сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" этого населенного пункта 19 ноября.
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донецкая народная республика, курахово, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Курахово, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ убили шесть мирных жителей в Новоселидовке, заявила беженка
Беженка из Новоселидовки: ВСУ убили шесть мирных жителей минометным снарядом