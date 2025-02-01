https://ria.ru/20250201/nelegaly-1996737677.html
При Трампе нелегальные мигранты не будут иметь значения, заявил Белый дом
При Трампе нелегальные мигранты не будут иметь значения, заявил Белый дом - РИА Новости, 01.02.2025
При Трампе нелегальные мигранты не будут иметь значения, заявил Белый дом
При президенте США Дональде Трампе ни один нелегальный мигрант не будет иметь значения для страны, а законная иммиграция будет вестись избирательно в интересах... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T00:31:00+03:00
2025-02-01T00:31:00+03:00
2025-02-01T10:15:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
стивен миллер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994934778_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d5a5af053b86ee4ab401e847d0ec791a.jpg
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. При президенте США Дональде Трампе ни один нелегальный мигрант не будет иметь значения для страны, а законная иммиграция будет вестись избирательно в интересах страны, заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. "Что касается незаконной иммиграции, то ответ нет. Никакие незаконные мигранты не будут иметь значения для страны вовсе", — сообщил он журналистам в Белом доме, говоря о значении незаконных мигрантов для США при Трампе. Миллер добавил, что законная иммиграция при нынешнем президенте будет вестись избирательно так, чтобы отвечать интересам налогоплательщиков, продвигать социальную сплоченность и патриотизм.
https://ria.ru/20250131/tramp-1996520424.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994934778_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_945683d44aafd237704337f7b39c950b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, стивен миллер
В мире, США, Дональд Трамп, Стивен Миллер
При Трампе нелегальные мигранты не будут иметь значения, заявил Белый дом
Белый дом: при Трампе нелегальные мигранты не будут иметь значения для США