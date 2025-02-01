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При Трампе нелегальные мигранты не будут иметь значения, заявил Белый дом - РИА Новости, 01.02.2025
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00:31 01.02.2025 (обновлено: 10:15 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/nelegaly-1996737677.html
При Трампе нелегальные мигранты не будут иметь значения, заявил Белый дом
При Трампе нелегальные мигранты не будут иметь значения, заявил Белый дом - РИА Новости, 01.02.2025
При Трампе нелегальные мигранты не будут иметь значения, заявил Белый дом
При президенте США Дональде Трампе ни один нелегальный мигрант не будет иметь значения для страны, а законная иммиграция будет вестись избирательно в интересах... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T00:31:00+03:00
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в мире
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. При президенте США Дональде Трампе ни один нелегальный мигрант не будет иметь значения для страны, а законная иммиграция будет вестись избирательно в интересах страны, заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. "Что касается незаконной иммиграции, то ответ нет. Никакие незаконные мигранты не будут иметь значения для страны вовсе", — сообщил он журналистам в Белом доме, говоря о значении незаконных мигрантов для США при Трампе. Миллер добавил, что законная иммиграция при нынешнем президенте будет вестись избирательно так, чтобы отвечать интересам налогоплательщиков, продвигать социальную сплоченность и патриотизм.
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в мире, сша, дональд трамп, стивен миллер
В мире, США, Дональд Трамп, Стивен Миллер
При Трампе нелегальные мигранты не будут иметь значения, заявил Белый дом

Белый дом: при Трампе нелегальные мигранты не будут иметь значения для США

© AP Photo / Gregory BullМигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США
Мигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Gregory Bull
Мигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. При президенте США Дональде Трампе ни один нелегальный мигрант не будет иметь значения для страны, а законная иммиграция будет вестись избирательно в интересах страны, заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.
"Что касается незаконной иммиграции, то ответ нет. Никакие незаконные мигранты не будут иметь значения для страны вовсе", — сообщил он журналистам в Белом доме, говоря о значении незаконных мигрантов для США при Трампе.
Миллер добавил, что законная иммиграция при нынешнем президенте будет вестись избирательно так, чтобы отвечать интересам налогоплательщиков, продвигать социальную сплоченность и патриотизм.
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В миреСШАДональд ТрампСтивен Миллер
 
 
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