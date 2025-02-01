https://ria.ru/20250201/nelegaly-1996737677.html

При Трампе нелегальные мигранты не будут иметь значения, заявил Белый дом

При Трампе нелегальные мигранты не будут иметь значения, заявил Белый дом - РИА Новости, 01.02.2025

При Трампе нелегальные мигранты не будут иметь значения, заявил Белый дом

При президенте США Дональде Трампе ни один нелегальный мигрант не будет иметь значения для страны, а законная иммиграция будет вестись избирательно в интересах... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T00:31:00+03:00

2025-02-01T00:31:00+03:00

2025-02-01T10:15:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

стивен миллер

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. При президенте США Дональде Трампе ни один нелегальный мигрант не будет иметь значения для страны, а законная иммиграция будет вестись избирательно в интересах страны, заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. "Что касается незаконной иммиграции, то ответ нет. Никакие незаконные мигранты не будут иметь значения для страны вовсе", — сообщил он журналистам в Белом доме, говоря о значении незаконных мигрантов для США при Трампе. Миллер добавил, что законная иммиграция при нынешнем президенте будет вестись избирательно так, чтобы отвечать интересам налогоплательщиков, продвигать социальную сплоченность и патриотизм.

https://ria.ru/20250131/tramp-1996520424.html

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в мире, сша, дональд трамп, стивен миллер