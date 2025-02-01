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В Черном море собрали более 178 тысяч тонн нефтепродуктов - РИА Новости, 01.02.2025
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13:31 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/neft-1996781674.html
В Черном море собрали более 178 тысяч тонн нефтепродуктов
В Черном море собрали более 178 тысяч тонн нефтепродуктов - РИА Новости, 01.02.2025
В Черном море собрали более 178 тысяч тонн нефтепродуктов
Более 178 тысяч тонн нефтепродуктов собрано в акватории Черного моря, ежедневно обследуется более 970 километров берега, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T13:31:00+03:00
2025-02-01T13:31:00+03:00
происшествия
черное море
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994492129_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_426c682feb3d1965b760861f3db905a7.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Более 178 тысяч тонн нефтепродуктов собрано в акватории Черного моря, ежедневно обследуется более 970 километров берега, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В акватории Черного моря обследовано более 6 400 квадратных километров, за сутки - 184 квадратных километра, а также обработано сорбентом 50 715 квадратных метров. Водолазными группами МЧС России проводится обследование и сбор нефтепродуктов в районе причала Витязево. Всего собрано более 178 тысяч тонн. Спецорганизации утилизируют загрязненный грунт", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Краснодарском крае обследуют 265 километров, обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы. Помимо этого, вывезено почти 177 тысяч тонн, за сутки - более 270 тонн загрязненного песка и грунта; на временную площадку - свыше 136 тысяч тонн, за сутки - более 277 тонн. "На площадке временного хранения с помощью вибрационной установки загрязненный песок очищается. С ее помощью очищено свыше 13 тысяч тонн песка", - уточняется ведомством. Также в Крыму за сутки обследовали почти 543 километра берега. Кроме того, мониторинг проводится с помощью БПЛА и морских судов. "Очищено свыше 208 километров берега, за сутки - 4,5 километра; собрано свыше 630 тонн загрязненного песка и грунта, за сутки - более 30 тонн; вывезено 588 тонн, за сутки - 21 тонна. В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено более 615 тонн загрязненного песка и грунта", - добавили в МЧС России. К ликвидации последствий ЧС привлечены порядка 5 000 человек и свыше 600 единиц техники. Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, что значительно меньше первоначальной оценки.
https://ria.ru/20250131/mazut-1996583149.html
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черное море
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происшествия, черное море, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Черное море, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Черном море собрали более 178 тысяч тонн нефтепродуктов

МЧС: более 178 тысяч тонн нефтепродуктов собрано в акватории Черного моря

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ убирают мазут
Сотрудники МЧС РФ убирают мазут - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудники МЧС РФ убирают мазут. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Более 178 тысяч тонн нефтепродуктов собрано в акватории Черного моря, ежедневно обследуется более 970 километров берега, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"В акватории Черного моря обследовано более 6 400 квадратных километров, за сутки - 184 квадратных километра, а также обработано сорбентом 50 715 квадратных метров. Водолазными группами МЧС России проводится обследование и сбор нефтепродуктов в районе причала Витязево. Всего собрано более 178 тысяч тонн. Спецорганизации утилизируют загрязненный грунт", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в Краснодарском крае обследуют 265 километров, обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы. Помимо этого, вывезено почти 177 тысяч тонн, за сутки - более 270 тонн загрязненного песка и грунта; на временную площадку - свыше 136 тысяч тонн, за сутки - более 277 тонн.
"На площадке временного хранения с помощью вибрационной установки загрязненный песок очищается. С ее помощью очищено свыше 13 тысяч тонн песка", - уточняется ведомством.
Также в Крыму за сутки обследовали почти 543 километра берега. Кроме того, мониторинг проводится с помощью БПЛА и морских судов.
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"Очищено свыше 208 километров берега, за сутки - 4,5 километра; собрано свыше 630 тонн загрязненного песка и грунта, за сутки - более 30 тонн; вывезено 588 тонн, за сутки - 21 тонна. В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено более 615 тонн загрязненного песка и грунта", - добавили в МЧС России.
К ликвидации последствий ЧС привлечены порядка 5 000 человек и свыше 600 единиц техники.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП.
По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, что значительно меньше первоначальной оценки.
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ПроисшествияЧерное мореРоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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