https://ria.ru/20250201/naletchik-1996760402.html

Грабитель банка в Екатеринбурге вынес деньги в иностранной валюте

Грабитель банка в Екатеринбурге вынес деньги в иностранной валюте - РИА Новости, 01.02.2025

Грабитель банка в Екатеринбурге вынес деньги в иностранной валюте

Налетчик, ограбивший банк в Екатеринбурге на сумму порядка 7 миллионов рублей, вынес денежные средства как в российской, так и в иностранной валюте - доллары,... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T09:38:00+03:00

2025-02-01T09:38:00+03:00

2025-02-01T09:38:00+03:00

происшествия

россия

валерий горелых

екатеринбург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996720914_0:91:1280:811_1920x0_80_0_0_09392d55df8bfd9a6faa3c161da5babd.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Налетчик, ограбивший банк в Екатеринбурге на сумму порядка 7 миллионов рублей, вынес денежные средства как в российской, так и в иностранной валюте - доллары, евро, юани и дирхамы, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Ранее Горелых рассказал РИА Новости, что в пятницу вечером неизвестный в маске зашел в помещение банка на проспекте Космонавтов в столице Урала и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил порядка 7 миллионов рублей. Отмечалось, что сотрудники уголовного розыска анализируют съемки с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев нападения. "Добычей злоумышленника стали денежные средства как в российской, так и в иностранной валюте: доллары, евро, юани и дирхамы. Точная сумма ущерба, причиненная финансовой организации, в настоящее время устанавливается пострадавшей стороной. По предварительным данным, она составляет порядка семи миллионов рублей", - сказал Горелых. Он добавил, что сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ (разбой).

https://ria.ru/20241005/ekaterinburg-1976479330.html

россия

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, валерий горелых, екатеринбург