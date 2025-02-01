Рейтинг@Mail.ru
Грабитель банка в Екатеринбурге вынес деньги в иностранной валюте - РИА Новости, 01.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:38 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/naletchik-1996760402.html
Грабитель банка в Екатеринбурге вынес деньги в иностранной валюте
Грабитель банка в Екатеринбурге вынес деньги в иностранной валюте - РИА Новости, 01.02.2025
Грабитель банка в Екатеринбурге вынес деньги в иностранной валюте
Налетчик, ограбивший банк в Екатеринбурге на сумму порядка 7 миллионов рублей, вынес денежные средства как в российской, так и в иностранной валюте - доллары,... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T09:38:00+03:00
2025-02-01T09:38:00+03:00
происшествия
россия
валерий горелых
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996720914_0:91:1280:811_1920x0_80_0_0_09392d55df8bfd9a6faa3c161da5babd.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Налетчик, ограбивший банк в Екатеринбурге на сумму порядка 7 миллионов рублей, вынес денежные средства как в российской, так и в иностранной валюте - доллары, евро, юани и дирхамы, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Ранее Горелых рассказал РИА Новости, что в пятницу вечером неизвестный в маске зашел в помещение банка на проспекте Космонавтов в столице Урала и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил порядка 7 миллионов рублей. Отмечалось, что сотрудники уголовного розыска анализируют съемки с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев нападения. "Добычей злоумышленника стали денежные средства как в российской, так и в иностранной валюте: доллары, евро, юани и дирхамы. Точная сумма ущерба, причиненная финансовой организации, в настоящее время устанавливается пострадавшей стороной. По предварительным данным, она составляет порядка семи миллионов рублей", - сказал Горелых. Он добавил, что сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ (разбой).
https://ria.ru/20241005/ekaterinburg-1976479330.html
россия
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996720914_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_864cfd37c82a38b3dc24732fa15530a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, валерий горелых, екатеринбург
Происшествия, Россия, Валерий Горелых, Екатеринбург
Грабитель банка в Екатеринбурге вынес деньги в иностранной валюте

Налетчик, ограбивший банк на Урале, вынес деньги в долларах, евро и дирхамах

© Фото : УМВД по Свердловской областиМесто происшествия, где неизвестный в маске ограбил банк в Екатеринбурге
Место происшествия, где неизвестный в маске ограбил банк в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Фото : УМВД по Свердловской области
Место происшествия, где неизвестный в маске ограбил банк в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Налетчик, ограбивший банк в Екатеринбурге на сумму порядка 7 миллионов рублей, вынес денежные средства как в российской, так и в иностранной валюте - доллары, евро, юани и дирхамы, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее Горелых рассказал РИА Новости, что в пятницу вечером неизвестный в маске зашел в помещение банка на проспекте Космонавтов в столице Урала и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил порядка 7 миллионов рублей. Отмечалось, что сотрудники уголовного розыска анализируют съемки с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев нападения.
"Добычей злоумышленника стали денежные средства как в российской, так и в иностранной валюте: доллары, евро, юани и дирхамы. Точная сумма ущерба, причиненная финансовой организации, в настоящее время устанавливается пострадавшей стороной. По предварительным данным, она составляет порядка семи миллионов рублей", - сказал Горелых.
Он добавил, что сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ (разбой).
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
В Екатеринбурге будут судить мужчину, ограбившего 12 банков
5 октября 2024, 08:39
 
ПроисшествияРоссияВалерий ГорелыхЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала