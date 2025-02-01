Грабитель банка в Екатеринбурге вынес деньги в иностранной валюте
Налетчик, ограбивший банк на Урале, вынес деньги в долларах, евро и дирхамах
© Фото : УМВД по Свердловской областиМесто происшествия, где неизвестный в маске ограбил банк в Екатеринбурге
© Фото : УМВД по Свердловской области
Место происшествия, где неизвестный в маске ограбил банк в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Налетчик, ограбивший банк в Екатеринбурге на сумму порядка 7 миллионов рублей, вынес денежные средства как в российской, так и в иностранной валюте - доллары, евро, юани и дирхамы, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее Горелых рассказал РИА Новости, что в пятницу вечером неизвестный в маске зашел в помещение банка на проспекте Космонавтов в столице Урала и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил порядка 7 миллионов рублей. Отмечалось, что сотрудники уголовного розыска анализируют съемки с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев нападения.
"Добычей злоумышленника стали денежные средства как в российской, так и в иностранной валюте: доллары, евро, юани и дирхамы. Точная сумма ущерба, причиненная финансовой организации, в настоящее время устанавливается пострадавшей стороной. По предварительным данным, она составляет порядка семи миллионов рублей", - сказал Горелых.
Он добавил, что сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ (разбой).
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