https://ria.ru/20250201/naemniki-1996775247.html

Жители Харьковской области сообщили о мародерстве наемников ВСУ

Жители Харьковской области сообщили о мародерстве наемников ВСУ - РИА Новости, 01.02.2025

Жители Харьковской области сообщили о мародерстве наемников ВСУ

Жители Харьковской области сообщают о случаях мародерства и издевательствах со стороны западных наемников в рядах ВСУ, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T12:35:00+03:00

2025-02-01T12:35:00+03:00

2025-02-01T12:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

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виталий ганчев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Жители Харьковской области сообщают о случаях мародерства и издевательствах со стороны западных наемников в рядах ВСУ, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Люди обращаются в ПВР (пунктах временного проживания - ред), либо обращаются к нам родственники, которые проживают на территории уже России, обращаются к нам лично и говорят о том, что у них там бабушка, дедушка, родственники, над которыми издевались, мародерили так называемые украинские солдаты, очень много рассказывают о западных наемниках в том числе", - сказал Ганчев. По его словам, иностранных наемников часто перебрасывают на различные участки фронта для усиления. "Поэтому периодически местное население говорит: слышали польскую речь, слышали испанскую речь, потом пропала, потом опять появилась. Увидели чернокожих, потом опять они пропали. То есть периодически всё равно эти товарищи, которые нам не товарищи, там появляются", - рассказал собеседник агентства. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20250114/prestupleniya-1993566271.html

https://ria.ru/20250101/naemniki-1992204703.html

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харьковская область, россия, украина, виталий ганчев, вооруженные силы украины