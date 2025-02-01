https://ria.ru/20250201/naemniki-1996775247.html
Жители Харьковской области сообщили о мародерстве наемников ВСУ
Жители Харьковской области сообщили о мародерстве наемников ВСУ - РИА Новости, 01.02.2025
Жители Харьковской области сообщили о мародерстве наемников ВСУ
Жители Харьковской области сообщают о случаях мародерства и издевательствах со стороны западных наемников в рядах ВСУ, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T12:35:00+03:00
2025-02-01T12:35:00+03:00
2025-02-01T12:35:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Жители Харьковской области сообщают о случаях мародерства и издевательствах со стороны западных наемников в рядах ВСУ, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Люди обращаются в ПВР (пунктах временного проживания - ред), либо обращаются к нам родственники, которые проживают на территории уже России, обращаются к нам лично и говорят о том, что у них там бабушка, дедушка, родственники, над которыми издевались, мародерили так называемые украинские солдаты, очень много рассказывают о западных наемниках в том числе", - сказал Ганчев. По его словам, иностранных наемников часто перебрасывают на различные участки фронта для усиления. "Поэтому периодически местное население говорит: слышали польскую речь, слышали испанскую речь, потом пропала, потом опять появилась. Увидели чернокожих, потом опять они пропали. То есть периодически всё равно эти товарищи, которые нам не товарищи, там появляются", - рассказал собеседник агентства. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250114/prestupleniya-1993566271.html
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харьковская область, россия, украина, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Украина, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
Жители Харьковской области сообщили о мародерстве наемников ВСУ
Ганчев: жители Харьковской области рассказывают о мародерстве западных наемников